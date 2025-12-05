Primăria lui Vergil Chițac sparge 66.000 de euro pe trei artiști, de Revelion. Contract încheiat cu firma unor apropiați de-ai primarului

Primăria Municipiului Constanța a decis să încheie anul de criză bugetară 2025 cu o petrecere de 66.000 de euro, în parcarea Sălii Sporturilor din oraș, unde vor susține un spectacol, timp de patru ore, DJ Pierre D’Vară, Smiley și Lucian Colareza. Acesta este prețul contractului de „servicii prestate de artiști”, pentru noaptea de Revelion, ce va fi încasat de la municipalitate de către o companie de publicitate înființată în primăvara anului trecut. Firma are doi patroni, dintre care unul este finul actualului președinte al ANRE, George Niculescu, fost prefect PNL de Constanța, iar al doilea este un influencer cu domiciliul în Germania. Ambii patroni sunt apropiați de-ai edilului Vergil Chițac. Aceeași firmă a mai fost angajată de către Primăria Constanța pentru organizarea de spectacole aferente Târgului de Crăciun din 2024, precum și la inaugurarea Cazinoului din Constanța.

După toată seria de achiziții care sfidează îndemnurile guvernamentale la cumpătare în ceea ce privește cheltuirea banilor publici, făcută anul acesta, Primăria Municipiului Constanța, condusă de liberalul Vergil Chițac, a decis să încheie anul în aceeași manieră. La 26 noiembrie 2025, instituția a făcut o achiziție directă, fără licitație sau vreo altă procedură concurențială de selecție de oferte, de servicii prestate de artiști pentru perioada 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026.

Mai exact, această achiziție vizează sărbătorirea „trecerii dintre ani”, motiv pentru care, în caietul de sarcini aferent acestei proceduri, primăria lui Chițac arată că vrea să contracteze servicii prestate de artiști pentru Revelionul 2026, care va avea loc în parcarea de la Sala Sporturilor din Constanța.

Concret, municipalitatea a anunțat, din start, că vrea să fie prestate recitaluri artistice de către trei artiști nominalizați. Este vorba despre DJ Pierre D’Vară, de la ora 21.30 până la ora 23.00, despre Smiley, de la ora 23.00 până la ora 00.00, și despre Lucian Colareza, de la ora 00.10, până la 01.30.

Din documentația de atribuire aflăm că prestatorul, adică o companie care urmează să-i aducă pe acești artiști la Constanța, are obligația de a transmite Primăriei Municipiului Constanța fotografii ale artiștilor, aprobate de către aceștia, precum și trasee cu artiștii (scurte videoclipuri de promovare), cu scopul de a fi folosite pentru promovarea evenimentului.

Atribuire directă

De asemenea, se mai cere ca artiștii participanți să permită transmisia live pe ecranele laterale ale scenei a întregului spectacol, precum și înregistrarea martor integral, cu imagine și sunet.

Pe lângă aducerea artiștilor, prestatorul mai are obligația de a asigura servicii de catering pentru eveniment – apă minerală și apă plată, cafea, ceai, gustări tip coffee-break, pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului, atât pentru artiști, cât și pentru personalul implicat. Mai trebuie să obțină și să achite contravaloarea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării evenimentului, care decurg din prestațiile artistice.

De asemenea, se precizează, în aceeași documentație, că promovarea va fi făcută prin zece spoturi diferite la o stație de radio distinctă, prin 20 de materiale editoriale în mediul online și prin afișaj digital.

Așa stând lucrurile, afacerea a fost parafată, prin semnarea directă cu compania SC Media Prompt Agency SRL din Constanța, a unui contract la un preț final de 268.000 de lei fără TVA, respectiv de 324.280 de lei cu TVA inclusă (66.179,6 euro). Compania adjudecătoare a transmis Primăriei Constanța un desfășurător conform căruia serviciile artistice în sine vor costa 186.820 de lei fără TVA, adică 226.040,1 lei cu TVA inclusă.

Ce onorarii vor încasa artiștii

Potrivit acestui desfășurător, DJ Pierre D’Vară va încasa un onorariu de 10.000 de lei fără TVA, adică de 12.100 de lei cu tot cu TVA (2.469,4 euro).

Cel mai mult va încasa Smiley, respectiv 164.320 de lei fără TVA, respectiv 198.827,2 lei cu TVA inclusă (40.577 de euro).

În ceea ce-l privește pe Lucian Colareza, onorariul stabilit prin contract este de 12.500 de lei fără TVA, adică de 15.125 de lei cu TVA inclusă (3.086,7 euro),

Serviciile de catering vor costa 81.180 de lei fără TVA, respectiv 98.227,8 lei cu tot cu TVA, ceea ce înseamnă 20.946,5 euro.

Compania angajată de primăria lui Vergil Chițac transmite, de asemenea, că „prețurile sunt pentru fiecare artist în parte, incluzând toate costurile aferente: onorarii, transport, masă și cazare”. Mai mult, se precizează că „în situații obiective de neprezentare, cazuri de forță majoră, se va oferi un artist similar din punct de vedere muzical, notorietate și preț, cu cel cu care se înlocuiește, numai cu acordul Primăriei Municipiului Constanța”.

Firmă patronată de un fin al președintelui ANRE și de un influencer

SC Media Prompt Agency SRL, societatea care va pune la dispoziția primăriei lui Vergil Chițac aceste servicii, este o firmă care s-a înființat, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în data de 4 martie 2024. Are sediul social la Constanța și se ocupă, conform documentelor de înregistrare, cu activități ale agențiilor de publicitate.

Compania are doi patroni. Primul este Gabriel Cucli, din Constanța, care a fost și primul administrator, iar al doilea se numește Cosmin Iulian Stăncescu, domiciliat în Munchen, Germania, actualul administrator.

Presa constănțeană dezvăluie faptul că Gabriel Cucli este finul fostului prefect PNL al Constanței, actualul președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, un apropiat al edilului Vergil Chițac.

Asociatul lui Cucli, Cosmin Iulian Stăncescu, este poreclit și „Caz Stan” pe rețelele de socializare. Este un influencer aflat, de asemenea, potrivit jurnaliștilor locali, un apropiat al primarului PNL al Constanței, Vergil Chițac.

Al treilea contract cu primăria lui Vergil Chițac, într-un an

Firma în cauză nu se află la primul astfel de contract cu Primăria Municipiului Constanța, deși este o companie relativ nouă, având în vedere că a luat ființă în primăvara anului trecut. Se află chiar la al treilea astfel de contract.

Primul a fost încheiat, tot fără licitație, la data de 2 decembrie 2024, când municipalitatea a contractat servicii prestate de artiști cu ocazia Târgului de Crăciun din Piața Ovidiu, în perioada 6 – 24 decembrie 2024, în valoare de 250.000 de lei fără TVA, respectiv de 2978.500 de lei cu TVA inclusă. Atunci, au participat Amme Music, Xonia, formația Pindu, Holograf și Coralia Armonia.

De asemenea, tot SC Media Prompt Agency SRL a mai primit, anul acesta, la data de 5 mai 2025, de la primăria condusă de Vergil Chițac, un contract pentru prestarea de servicii necesare pentru organizarea evenimentului de inaugurare a Cazinoului Constanța, prilejuit de „Zilele Constanței”.

Afacerea a costat 264.000 de lei fără TVA, respectiv 314.160 de lei cu TVA inclusă. De acești bani, firma de publicitate a pus la dispoziție un live Show cu Ilias Vidin și Tudor Cella, un spectacol „Pe străzile Parisului”, cu sprijinul Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidiu, un moment artistic tematic de dans cu sportive din cadrul Școlii de Dans White Feathers Show, precum și un moment artistic susținut de Iulian Bratu și Gabriela Dobre.