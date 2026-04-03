Patronii de pe litoral vor baruri pe plajă, „ca afară”

Apele Române au mai scos la licitație 120 de loturi de plajă, tot foarte târziu, ca în fiecare an, ceea ce înseamnă că multe porțiuni de nisip vor rămâne neamenajate, din cauza birocrației care blochează orice inițiativă de a le face pe placul turiștilor, până la deschiderea sezonului estival. Dar o altă mare problemă este imposibilitatea de a construi pe nisip beach-baruri - acele bărulețe pe care hotelierii vor să le ofere gratuit, la all inclusive, dar și acelea de unde turiștii își pot cumpăra băutură, fără să mai caute în afara plajei. Săptămâna aceasta, „greii” turismului de la malul mării au trecut peste ceea ce-i diferențiază și s-au coalizat pentru un scop comun: modificarea, cu celeritate, a legislației plajelor, pe care o cer Executivului, astfel încât să avem și în România condițiile din destinațiile concurente.

Hotelierii, patronii de terase și operatorii plajelor de pe litoral cer, de mai mulți ani, modificări ale legislației care să-i ajute să le ofere turiștilor români și străini aceleași condiții pe care le au pe plajele din Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt sau în alte destinații de vacanță concurente cu România. Cum plajele sunt administrate de Ministerul Mediului, care nu s-a pus niciodată de acord cu Ministerul Economiei - de care aparține turismul -, problemele nu s-au rezolvat niciodată.

Licitațiile pentru atribuirea sectoarelor de plajă se fac foarte târziu, în fiecare an, iar cei care le câștigă sunt puși mereu în fața unei dileme: să piardă banii pentru un întreg sezon, în lipsa autorizațiilor, sau să organizeze activitatea ilegal și să plătească amenzi și șpagă.

De mulți ani, litoralul românesc așa funcționează, deși au fost mai multe solicitări din partea patronatelor din acest sector de activitate, pentru schimbarea legislației - cea mai mare problemă fiind imposibilitatea de a se obține la timp toate autorizațiile de care au nevoie operatorii plajelor, atât de construire, cât și de funcționare, de la Apele Române și de la autoritățile locale.

Problema „beach-barurilor” a fost ridicată, de asemenea, în condițiile în care legislația din construcții ar trebui să le excepteze de la construirea pe bază de autorizații și de Plan Urbanistic Zonal, acestea fiind construcții mici, care se încadrează la categoria „provizorii”, fără fundație, care se întind pe suprafețe mici. Unele primării acceptă încadrarea lor în această categorie și le lasă să funcționeze, fiind ridicate doar în baza unui aviz dat de Consiliul Local.

Actualul primar interimar de la Mangalia chiar a explicat recent, pentru Jurnalul, că nu este nevoie de PUZ sau de autorizații de construire pentru barurile de pe plajă, pentru că nu sunt clădiri propriu-zise, ci mici construcții, în general fiind ridicate din lemn sau alte materiale ușoare. Nu aceeași situație este, însă, în nordul litoralului, unde primăriile refuză să le dea voie operatorilor de plajă să construiască baruri pe plajă, fără PUZ și autorizație de construire. Același lucru cere și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a declarat război beach-barurilor acolo unde nu există PUZ.

Dezbaterea de miercuri ar putea deveni primul pas spre normalitate, dacă Executivul va adopta o modificare legislativă prin ordonanță de urgență, situația fiind critică în acest moment, cu mai puțin de o lună înainte de data la care se deschide sezonul estival, conform legii - 1 Mai.

Corina Martin, Mohammad Murad, Mirela Matichescu și Daniel Georgescu sunt doar câțiva dintre cei mai importanți patroni de pe litoral care cer această intervenție rapidă a Guvernului. Corina Martin a devenit, pe 31 martie, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, ceea ce ar trebui să garanteze, de această dată, succesul demersului făcut de patronate.

Pe de altă parte, Mohammad Murad (AUR), Daniel Georgescu și Mirela Matichescu (ambii de la PSD) sunt parlamentari și ar putea depune un proiect de modificare legislativă. Mirela Matichescu a fost și președinta Autorității Naționale pentru Turism din cadrul ministerului de resort.

Operatorii din turism au organizat miercuri, 1 aprilie, la Consiliul Județean Constanța, o întâlnire de lucru la care au participat și membri ai Comisiei Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților, alături de prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, primarii stațiunilor de pe litoral și conducerea Administrației Bazinale Apele Române Dobrogea-Litoral.

Scopul reuniunii a fost să se găsească soluții viabile pentru situația de criză din prezent, astfel încât operatorii de plaje să poată începe și derula - în legalitate și la standarde corecte, măcar de acum înainte - servicii turistice pe plajă, începând cu sezonul estival 2026. S-a discutat și despre nevoia de a se rezolva problemele care continuă să afecteze industria ospitalității de pe litoral și vacanțele a milioane de turiști care ar putea să aleagă sau să anuleze vacanța pe litoralul românesc.

Nu vor fi grupuri sanitare, de la 1 Mai

Corina Martin, președinta RESTO Constanța, a vorbit despre problemele care an de an împiedică activitatea operatorilor de plajă, a teraselor și restaurantelor de la malul mării, din cauza neînțelegerii acestui domeniu de către Apele Române.

„În urmă cu câteva zile, ABADL administratorul plajelor, a transmis o notificare către operatorii de plajă, care au contracte în derulare - nu sunt acum la începutul unei licitații, n-au adjudecat plaja acum câteva zile. Notificarea spune că în 5 zile ei trebuie să demoleze fosele, care permiteau instalare de toalete pe plajă. Sigur că aici avem o problemă. Dacă se face 1 mai și vine Ministerul Economiei și Turismului în control, un operator de plajă va fi amendat cu sume între 10.000 și 20.000 de lei, dacă nu oferă turiștilor de pe plajă toalete. În mod normal, Ministerul Economiei trebuie să se asigure că plaja e autorizată, certificată, îndeplinește niște condiții, ca să avem serviciile decente minime pe care le așteaptă un turist. Toaleta este între primele”, a spus Corina Martin, subliniind că aceste probleme afectează activitatea turistică pe litoralul românesc, de peste 20 de ani.

Au mai existat inițiative de modificare a legislației și de pornire a unor discuții între cele două ministere - Mediul și Economia/Turismul -, dar de fiecare dată când s-au apropiat de o înțelegere, reprezentanții ministerelor fie și-au terminat mandatul, fie au fost înlocuiți, astfel încât niciodată nu s-a ajuns la modificarea legislativă.

De această dată, patronatele cer sprijinul premierului Ilie Bolojan, pentru a rezolva problema plajelor și a industriei ospitalității, prin ordonanță de urgență, ca apoi să devină lege votată de Parlament.