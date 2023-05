Cea mai mare pedeapsă dată pentru viol. Tragedia din Poiana Lacului

Cazul este unul cutremurător și a ieşit la iveală în noiembrie 2019, după ce o minoră, pe atunci în vârstă de 11 ani, din comuna Poiana Lacului, județul Argeș, a reclamat la Poliţie că fratele, în vârstă de 16 ani, a forţat-o, de mai multe ori, să întreţină relaţii sexuale. Ancheta a stabilit că, într-adevăr, minora fusese abuzată sexual chiar de la vârsta de 10 ani, iar adolescentul a fost arestat preventiv. În timpul cercetărilor, minora a fost plasată în regim de urgenţă şi a beneficiat de consiliere psihologică. După ce a scăpat din iadul de la Poiana Lacului şi s-a simţit în siguranţă, minora a povestit traumele prin care trecuse. Nu numai fratele o violase, ci şi tatăl, I.M., de 47 de ani. Părintele se comportase ca un tiran cu toţi cei 7 copii, inclusiv cu minorul cercetat pentru viol, iar pe fetiță o violase de nenumărate ori. Faptele s-au petrecut după ce mama copiilor a murit în urma unui accident petrecut la pădure. Tatăl a fost arestat preventiv pentru viol în formă continuată şi rele tratamente aplicate minorului.

„Unul dintre cele mai grave cazuri de agresiune sexuală”

Când au mers la percheziții, oamenii legii au fost cutremurați de condițiile în care locuiau copiii. Tatăl, prieten bun cu paharul, nu le cumpăra hrană și îi ținea într-o mizerie cumplită. Cei șase băieți, de 4 ani, 5 ani, 12 ani, 14 ani, 16 ani și unul de 18 ani, alături de fetița în vârstă de 11 ani duceau o viață plină de lipsuri. După arestarea tatălui, minorii au fost plasați unor asistenți maternali și au beneficiat de consiliere psihologică. În timpul ședințelor cu terapeuții au ieșit la iveală alte monstruozități.

Pe lângă frate și tată, profitau de copilă și doi tineri, vecini ai familiei. Anchetatorii care au lucrat la caz au fost şocaţi să afle că părintele le-a oferit-o vecinilor pe copilă, ca pe o marfă, să îşi satisfacă dorinţele sexuale. „Vreau să reţineţi că este unul dintre cele mai grave cazuri de agresiune sexuală din judeţul nostru. Nu am întâlnit, în cariera mea, un caz mai grav şi credeţi-mă că am văzut multe. Cât a primit? 30 de ani? Ar fi meritat mai mult! Nu am cuvinte să descriu nenorocirile pe care le-a făcut. La început, fata nu a spus decât de frate. Îi era frică de tată să spună tot. Mama fetiţei era moartă într-un accident la pădure, a căzut un copac peste ea și după moartea ei s-a întâmplat. Abia după ce copila a fost dusă la asistentul maternal a început să spună şi de ăla, şi de ăla şi au fost făcute mai multe dosare. Este unul dintre cele mai grave cazuri pe care le-am văzut vreodată”, a dezvăluit unul dintre anchetatori.

Tatăl trăia din alocaţiile copiilor

În aceeaşi curte cu bărbatul şi cei 7 copii locuiau mama acestuia, o femeie de peste 70 de ani şi doi fraţi, fiecare în casa lui. Bunica era cea care le mai făcea de mâncare copiilor şi le procura haine. Rudele nu ştiau ce păţeşte fetiţa dincolo de zidurile casei părintești. Acum întreg satul a aflat.

„Lui i-a murit nevasta. Şi după moartea ei, a făcut un cavou şi i-a luat pe ăştia doi fraţi (n.r. - vecinii) să-i lucreze la cimitir, apoi i-a dus acasă. Unul suferă de un handicap, nu-l duce capul. Tatăl i-a dus acasă să-i violeze copilul. E strigător la cer. A nenorocit copilul ăla şi pe tinerii ăştia, că ei munceau, erau cuminţi. El nu avea nicio grijă de copii. Mama lui, o femeie de peste 70 de ani, le făcea mâncare. Ea munceşte pe la scări de bloc şi venea cu haine la copii, că îi dădeau oamenii de pomană. Erau cam de unică folosinţă, le luau, le purtau şi le aruncau, nu le spăla nimeni. Era un beţiv, nu lucra. Muncea cu ziua, din când în când. Trăia din alocaţiile copiilor. Când ai 7 copii şi-ţi vin banii acasă, mai munceşti? Mai era o asociaţie care venea şi îi mai ajuta cu ce aveau nevoie. Odată le-a adus asociaţia lemne să aibă pentru iarnă şi el le-a vândut. Are o casă micuţă cu două camere, acolo s-a întâmplat totul. Fata a spus prima dată la dirigintă, la Sămara, ce i se întâmplă. În curte cu el mai stăteau doi fraţi şi mama lui. Nu au ştiut nimic nici unul despre ce se întâmplă. Mama lui munceşte şi acum, la 70 de ani. Unul din fraţii lui are doi copii cuminţi, curaţi şi foarte deştepţi la şcoală. Sunt foarte bine îngrijiţi. Ăsta nu mai apucă lumina zilei, moare pe acolo prin puşcărie. Eu, dacă aş face legile, aş introduce pedeapsa cu moartea şi i-aş împuşca. Dacă ai împuşca unu, doi, nu ar mai face altul aşa ceva”, a declarat pentru Jurnalul, Ion Dumitrache, primarul comunei Poiana Lacului, din judeţul Argeş.

100.000 de euro, daune morale

În cele din urmă, ancheta s-a finalizat cu trei dosare penale şi trei sentinţe. În primul, a fost judecat fratele de 16 ani, pentru viol în formă continuată și a fost condamnat la măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 3 ani, în martie 2020. A fost dus în Centrul de Reeducare Buziaş.

A urmat tatăl, acum în vârstă de 50 de ani, judecat pentru viol în formă continuată şi rele tratamente aplicate minorului. În proces, au fost martori cei șase copii ai lui, între ei și adolescentul condamnat, care au povestit ce au văzut. În august 2021, Judecătoria Piteşti l-a condamnat pe I.M. la 18 ani şi 9 luni închisoare, însă procurorii au atacat sentinţa cu apel. Curtea de Apel Piteşti a majorat pedeapsa şi a rezultat o condamnare de 26 de ani şi 5 luni închisoare. Tatăl copilei, aflat în Penitenciarul Giurgiu, a fost judecat şi în al treilea dosar pentru instigare la viol în formă continuată şi a primit o pedeapsă de 10 ani. După toate calculele făcute de judecători, la care a fost adăugat şi un spor, a rezultat o pedeapsă finală de 30 de ani. „...contopeşte pedepsele ce fac obiectul prezentei cauze cu infracţiunile pentru care inculpatul I.M. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1120 din 03.08.2021 pronunţată de Judecătoria Piteşti, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 644/A din 29.09.2021 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare la care se adaugă un spor obligatoriu de 19 ani şi 5 luni închisoare (o treime din 58 ani şi 3 luni), rezultând pedeapsa parţială de 29 de ani şi 5 luni închisoare (...) în final, inculpatul I.M. urmând să execute pedeapsa rezultantă de 30 de ani închisoare, în regim de detenţie”, se precizează în sentinţă. Tot în alt treilea dosar au fost condamnaţi şi cei doi vecini, unul la 9 ani închisoare pentru viol în formă continuată şi celălalt la 7 ani închisoare pentru aceeași acuzație. După ce îşi vor ispăşi pedepsele, vreme de 5 ani nu au voie să se apropie la mai mult de 200 de metri de fată. Hotărârea fost atacată de inculpaţi. Curtea de Apel Piteşti a respins apelurile, inculpaţii urmând să execute 30 de ani, 9 ani, respectiv 7 ani de închisoare. Inculpaţii sunt obligaţi de instanţă să-i plătească fetei 100.000 de euro daune morale.

În 2022, o instanţă din judeţul Constanţa a condamnat la 29 de ani de închisoare un bărbat care timp de şapte ani şi-a violat cele două fiice vitrege. Un pastor neoprotestant din judeţul Suceava a fost condamnat în 2021 de Judecătoria Fălticeni la 21 de ani şi 4 luni închisoare după ce şi-a violat 4 fiice.

„Vreau să reţineţi că este unul dintre cele mai grave cazuri de agresiune sexuală din judeţul nostru. Nu am întâlnit, în cariera mea, un caz mai grav şi credeţi-mă că am văzut multe. Cât a primit? 30 de ani? Ar fi meritat mai mult” - unul dintre anchetatorii care au lucrat la caz

„Era un beţiv, nu lucra. Muncea cu ziua, din când în când. Trăia din alocaţiile copiilor. Când ai 7 copii şi-ţi vin banii acasă, mai munceşti? Mai era o asociaţie care venea şi îi mai ajuta cu ce aveau nevoie. Odată le-a adus asociaţia lemne să aibă pentru iarnă şi el le-a vândut” - Ion Dumitrache, primarul comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.