Pentru a proteja urșii, ministrul Mediului preferă să schimbe legile, în loc să le respecte

Nu avea de făcut decât să dea cotele anuale de vânătoare - de prevenție și de intervenție - pentru a se asigura că scade numărul atacurilor urșilor. Absolut toate studiile științifice arată că populația de urs brun este de trei ori mai mare decât poate suporta pădurea și aceasta este cauza înmulțirii atacurilor din partea acestor carnivore mari. Singura soluție este să se reia vânătoarea - stopată în timpul Guvernului Cioloș, în anul 2016. Despre relocare se știe deja că este inutilă și consumă doar resurse - mai ales bani -, dar Diana Buzoianu a prezentat-o ca unică soluție.

Transfăgărășanul a devenit aproape imposibil de parcurs cu mașina, din cauza înmulțirii urșilor. În ultimele luni au fost înregistrate mai multe atacuri sângeroase ale animalelor, iar un turist italian a murit, fiind sfâșiat de urs. Imprudența turiștilor este doar una dintre cauze, dar înmulțirea peste măsură a acestor mamifere este adevărata cauză a ieșirii din pădure a unui număr din ce în ce mai mare de urși.

Probleme nu sunt doar pe Transfăgărășan, ci în trei sferturi din țară. Încă din vara anului 2017 s-a înregistrat prima apariție a urșilor la câmpie, în localitatea Gura Foii, foarte aproape de Găești și la numai 70 de kilometri distanță de Capitală. În următorii ani au apărut mai mulți urși în apropiere de București, ajungând până la 30 de kilometri, iar Ploieștiul a fost terorizat de apariția acestor animale.

La Brașov, Sibiu, în localitățile de pe Valea Prahovei sau în Harghita și Covasna deja oamenii trăiesc de mai mulți ani cu teroarea urșilor care au ajuns în orașe. Nu e nevoie de gunoaie lăsate la întâmplare sau de imprudenți care cred că pot hrăni animalele sălbatice, pentru a se produce tragedii. Urșii atacă și locuințele oamenilor, iar în unele zone locuitorii nu-și mai pot lăsa copiii pe stradă neînsoțiți, de frică să nu fie omorâți de uși.

Atacurile se înmulțesc în iulie-august, când urșii caută hrană pentru a-și face proviziile pentru iarnă. Anul acesta, recensământul realizat pentru prima oară în România cu cele mai noi metode științifice arată că populația de urși a depășit 12.000 de exemplare, iar pădurea poate suporta cel mult 4.000. Este firesc să avem mai multe atacuri ale acestor mamifere decât în anii anteriori, iar în lipsa vânătorii, situația se va înrăutăți.

Singura soluție e vânătoarea

Cercetătorii specializați în carnivore mari spun, încă din 2017, că vânătoarea este singura soluție pentru a ține sub control înmulțirea urșilor. România este singura țară din Europa unde există un număr atât de mare de exemplare, iar viața oamenilor este pusă pe ultimul loc, deși specia de urs brun protejată la noi nu este nicidecum pe cale de dispariție. În ultimii ani s-au înmulțit peste măsură și lupii, iar un studiu recent arată că pagubele provocate de atacurile lupilor au ajuns mai mari decât cele ale urșilor.

Cu toate acestea, Ministerul Mediului nu ia niciun fel de măsură pentru reducerea populației de lupi și de urși, sub pretextul protejării speciilor, dar în același timp e liber la vânătoarea de capre negre - 700 de exemplare de capră neagră pot fi vânate anul acesta, dar nu se vânează urși sau lupi, deși pun în pericol viețile oamenilor, țin în teroare populația din toate zonele împădurite și duc la depopularea masivă a României, pentru că oamenii preferă să plece, pentru a nu muri mâncați de urși sau de lupi.

Ca activistă de mediu, nu va da niciodată cotele de vânătoare

Diana Buzoianu, cunoscută ca activistă de mediu, a devenit ministru al Mediului exact în această perioadă tragică pentru români, iar decizia de reluare a vânătorii nu poate veni din partea ei. După ce a primit solicitarea din partea CJ Argeș de a interveni în problema urșilor care atacă mai ales pe Transfăgărășan, ministrul USR a declarat că trebuie să se continue relocările - deși s-a demonstrat, în ultimii ani, că sunt absolut inutile. Urșii fie se întorc în câteva zile în locurile din care au fost strămutați, fie atacă alte comunități, acolo unde sunt transportați.

O altă soluție inutilă și costisitoare este cea a gardurilor electrice. Și-a dat seama chiar și ministrul Mediului că nu pot fi puse pe întregul traseu al Transfăgărășanului, cel puțin pentru a nu perturba habitatul celorlalte animale. Iar pentru a nu respecta legea votată de Parlamentul României, care îi cere ministrului aprobarea anuală a unor cote de vânătoare, de prevenție și de intervenție, ministrul Mediului a declarat că va găsi o soluție de modificare legislativă, pentru a ajuta oamenii aflați în pericol.

De altfel, Ministerul Mediului a făcut, recent, o modificare legislativă pentru a nu mai acorda despăgubiri celor care sunt atacați în propriile lor gospodării, deci nu ar fi prima schimbare a legii făcută în privința atacurilor provocate de urși -, dar nu în favoarea oamenilor care sunt atacați din ce în ce mai des și care nu se pot apăra.

Specialiștii sunt ignorați de ministru

Și specialiștii din Romsilva au încercat să-i explice ministrului Diana Buzoianu de ce este nevoie de reluarea vânătorii, dar surse din regia pădurilor spun că aceasta i-a acuzat că vor să câștige bani din vânătoare și acesta ar fi motivul real pentru care îi cer cotele de prevenție și de intervenție.

Ministerul Mediului trebuia să dea până pe 14 mai 2025 ordinul pentru cotele anuale de prevenție și de intervenție - 426 de exemplare extrase pe cota de prevenție și 55 pe cota de intervenție. Fostul ministru Mircea Fechet nu a motivat în niciun fel faptul că nu a dat acest ordin și nu a respectat legea. Diana Buzoianu nici măcar nu se gândește că ar putea lăsa legislația în forma actuală, deși e lege organică, votată de Parlament, iar Ministerul Mediului ar trebui să o aplice, nu să o modifice, ca putere executivă în stat.

Cota de intervenție se numește astfel pentru că are ca scop „extragerea” acelor exemplare periculoase care au atacat deja oameni și gospodării. Cota de prevenție presupune „extragerea” unui anumit număr de exemplare în fiecare an, pentru a se ține sub control numărul urșilor. Specialiștii spun că aceste cote ar trebui să fie mult mai mari acum, după ce deja s-a ajuns la mai mult de 12.000 de urși pe suprafața țării, dar Ministerul Mediului nu le dă nici măcar pe cele calculate la situația din 2017, când erau puțin peste 4.000 de exemplare în total.

Ordinul de ministru trebuia să fie dat în fiecare an pentru aceste cote de vânătoare, ca să se evite situația tragică în care am ajuns acum, dar au fost mai mulți miniștri care nu au respectat legea, de frica atacurilor din partea activiștilor de mediu ai ONG-urilor. Aceștia din urmă au propriile teorii în legătură cu populația de urși, deși nu se bazează pe studii științifice reale, dar actualul ministru al Mediului a declarat, încă de la preluarea mandatului, că se va consulta doar cu ei.