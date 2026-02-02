PNL și PSD se întrec în proiecte legislative pentru eliminarea taxelor pe care le-au votat

În timp ce secuii se revoltau împotriva liderilor din UDMR, reproșându-le că nu au făcut nimic pentru a-i scuti de creșterea taxelor locale, PSD și PNL au avut o adevărată cursă a proiectelor legislative pentru scutirea de „dări” a locuitorilor din zonele defavorizate. Deși ambele partide sunt în Guvern și au votat noile taxe și impozite, fără scutiri pentru zone sau grupuri defavorizate, proiectul de lege pentru scutirea de plată în cele două zone geografice a fost înaintat de PSD în Parlament, dar după două zile, același proiect a fost introdus pe ordinea de zi a Guvernului de PNL și votat ca Ordonanță de Urgență. După ce PNL „a luat fața” PSD-ului, liderii cei mai vocali ai partidului s-au lăudat cu realizarea, amintindu-le votanților sloganul din campania electorală anterioară - „fapte, nu vorbe” - slogan folosit și de PSD, dar preluat acum de colegii din coaliția de guvernare.

Deputatul PNL Florin Roman, cunoscut pentru lupta lui crâncenă împotriva PSD – partid pe care voia să-l elimine definitiv de pe scena politică, acum câțiva ani – a lansat un anunț, pe pagina sa de Facebook, lăudând formațiunea politică din care face parte că a reușit să-i scutească de taxe și impozite pe locuitorii din zonele defavorizate - Apuseni (Florin Roman este deputat de Alba) și rezervația biosferei Delta Dunării.

„Guvernul Bolojan a adoptat azi ordonanța de urgență prin care li se face dreptate moților din județele Alba, Cluj, Bihor (de unde provine Ilie Bolojan – n.r.), Hunedoara și Arad, ce reglementează menținerea reducerii nivelului la plata impozitelor locale, ținând cont de statutul de zonă defavorizată, alături de Delta Dunării, lucru consfințit încă din 1996. Am promis acest lucru și m-am ținut de cuvânt, alături de primarii din Apuseni, indiferent de culoarea politică. A fost nevoie de o ordonanță de urgență, nu de lege, cum greșit au acționat alții (făcând referire la colegii de guvernare din PSD – n.r.), pentru intrarea în vigoare imediată a noilor prevederi legale, astfel încât în noua lege a bugetului de stat să fie incluse compensările necesare. O nouă lege nu rezolvă nimic. Decât pe viitor. Mulțumesc premierului Ilie Bolojan, ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, și secretarului de stat, Florin Zaharia, pentru sprijin și pentru că prin mine și prin primari au auzit vocea moților din Munții Apuseni! Doamne ajută!”, a scris pe Facebook deputatul Florin Roman, vineri.

Potrivit Guvernului, zonele din Munții Apuseni și Biosfera Rezervației Delta Dunării beneficiază de facilități fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale și economice, unde statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susține populația și activitatea economică.

Partidul care a fost „mai iute de mână”

Astfel, PNL a reușit mai repede decât PSD să elimine taxele și impozitele votate de ambele partide, în pachetul de măsuri al premierului Ilie Bolojan, dar tot Ilie Bolojan este cel căruia PNL – partidul din care face parte – trebuie să-i mulțumească pentru ajutorul constând în votul imediat al Ordonanței de Urgență pentru eliminarea taxelor.

Același Ilie Bolojan declara, în aceeași zi, pe un post de televiziune, că nu trebuie să fie scutite de la plata impozitelor pe mașini persoanele cu dizabilități, pentru că n-ar mai fi bani pentru a repara asfaltul pe care circulă acele mașini, iar până să introducă PNL proiectul de OUG la vot în Guvern, tot Ilie Bolojan a fost cel care s-a opus categoric oricărei excepții de la noile taxe și impozite, inclusiv pentru zonele defavorizate.

OUG revendicată și de social-democrați

Și Corneliu Mureșan, preşedintele PSD Alba, a anunțat că zonele respective vor fi scutite de taxe suplimentare, în aceeași zi, deși atacul colegului de guvernare la adresa PSD era evident și chiar subliniat de acesta, în mesajul postat pe Facebook. Ordonanța Guvernului a trecut și cu voturile PSD. Tocmai de aceea, președintele PSD Alba a și detaliat conținutul acestei OUG pe care și-a atribuit-o PNL ca fiind „măsura mai eficientă” decât a colegilor de guvernare.

Conținutul ordonanței Guvernului e aproape similar cu cel al legii pe care PSD a depus-o în Parlament. Astfel, imediat după ce a fost depus proiectul de modificare legislativă în Parlament, Guvernul a adoptat, vineri, OUG pentru menținerea în acest an a reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru comunitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării, ținând cont de statutul de zone defavorizate.

Decizia a venit după ce mai multe primării din zona Munților Apuseni din județul Alba au anunțat suspendarea plății taxelor locale, cerând aplicarea facilităților fiscale prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 323/1996.

O eroare pe care Executivul o lăsase nerezolvată

Ordonanța de Guvern 27/1996 prevedea reducerea cu 50% a taxelor și impozitelor locale pentru locuitorii din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Deltei Dunării, dar la finalul anului trecut, pachetul II de măsuri al Guvernului Bolojan a adus o serie de modificări la Codul Fiscal.

Prin Legea 239/2025 au fost introduse unele prevederi, astfel încât consiliile locale pot acorda facilități și reduceri de taxe și impozite. Cu toate acestea, la câteva zile după adoptarea măsurii, OUG 78/2025 s-a adoptat cu articolul 489 care prevede că se pot acorda reduceri la plata impozitelor și taxelor locale de către consiliile locale doar pe o perioadă de cel mult doi ani fiscali și cuantumul total al scutirilor sau reducerilor nu poate depăși mai mult de 5% din totalul veniturilor din taxele locale încasate până în ziua adoptării hotărârii, majoritatea Consiliilor adoptând hotărâri până la 31 decembrie 2025.

Pentru a rectifica această eroare, PSD a crezut că trebuie să depună o inițiativă de modificare legislativă, dar PNL a venit mai repede cu OUG, dar în Executiv au votat ambele partide, deși PNL se laudă acum cu reușita.

Conținutul Ordonanței de Urgență

Locuitorii din Apuseni pot primi în continuare reducerea de 50% la impozite și taxe pentru casă, curte și mașină. Aceste reduceri sunt excluse din plafonul de 5% în care administrațiile locale pot acorda scutiri și reduceri de taxe și impozite locale. Sumele necesare pentru acordarea acestor reduceri vor fi suportate din bugetul național, nu din bugetele locale.

Unii au plătit deja taxele și impozitele mărite, în localitățile menționate în HG 323/1996 și 395/1996 care beneficiază de reduceri, iar în cazul lor, fie diferența de bani se trece către „alte obligații fiscale, fie se restituie, conform legii”, conform unui comunicat transmis de Guvern.

Facilitățile se aplică la plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuințe de domiciliu, cu excepția celor utilizate pentru activități economice și pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.





