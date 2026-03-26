Podul de la Ariușd a rezolvat problema constructorilor: s-a prăbușit singur

Caiete de sarcini făcute superficial sau, mai grav, „cu dedicație”, evaluări care ridică multe semne de întrebare și eterna strategie a contestației folosite ca armă tactică transformă multe licitații într-un maraton absurd fără linie de sosire. În teorie, mecanismul contestațiilor ar trebui să fie o plasă de siguranță pentru corectitudine. În practică, a devenit un instrument de tergiversare. Iar instituțiile, în loc să fie arbitri fermi, par mai degrabă spectatori ai acestui ping-pong birocratic. Și poate cel mai frustrant este că nimeni nu este responsabil. Toată instituțiile statului au proceduri de respectat, dar nimeni nu răspunde pentru rezultatul final. Întârzieri de luni sau ani, costuri care cresc, finanțări care se pierd și, uneori, proiecte care mor înainte să apuce să existe. Așa s-a întâmplat marți în comuna Vâlcele din județul Covasna, unde s-a prăbușit un pod extrem de important pentru comunitatea de aici.

Despre acest pod cotidianul Jurnalul scria în noiembrie anul trecut și insista pe faptul că exista un mare risc ca el să cadă. Avertismentul a devenit realitate marți, când podul din Ariușd de peste râul Olt, situat pe Drumul Comunal 33A și care face legătura între judeţele Covasna şi Braşov s-a prăbușit. Acest pod avea nevoie de consolidare de mulți ani și fosta administrație a comunei Vâlcele reușea să obțină în 2022 o finanțare de 2.632.606 euro pentru proiectul „Modernizare pod peste râul Olt pe DC33A sat Ariușd, comuna Vâlcele, județul Covasna” în cadrul Programului Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny”. Urma organizarea licitației pentru desemnarea proiectantului și constructorului, semnarea contractului și, în mod normal, lucrările ar fi trebui să înceapă în circa un an.

Oamenii din zonă, obligați să facă un ocol mare

„Inspectoratul de poliţie Judeţean Covasna informează că podul situat pe DC 33A, între Ariuşd şi Bod (jud. Braşov), s-a surpat în totalitate, iar starea în care se află în prezent face imposibil accesul”, a anunţat marţi, IPJ Covasna. Ca variantă alternativă, poate fi utilizată ruta DJ 103 Araci-Bod, mai informa Poliția, dar această variantă înseamnă un ocol de câțiva kilometri pentru a ajunge la Bod. Pentru că el nu mai prezenta siguranță de foarte mult timp, mulți șoferi alegeau deja să facă acest ocol. „Deși podul nu mai prezenta siguranță de mult timp, autoritățile nu s-au îngrijit să pună semnalizatoare de avertisment, aici putându-se produce oricând o tragedie”, ne-a spus un localnic.

Patru ani de la obținerea finanțării, nimic construit

De la obținerea finanțării au trecut însă patru ani, iar până să înceapă lucrările podul s-a „demolat” singur, fără să mai fie nevoie de intervenția constructorului. Actualul primar ne declara în noiembrie anul trecut că procedura de desemnare a constructorului, care fusese demarată în octombrie 2023, era blocată la Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Deși de atunci au mai trecut patru luni, în teren s-a mișcat doar un lucru. A căzut podul.

Ce prevede proiectul

Podul care s-a prăbușit avea o lungime de 57 metri și o lăţime de 4,30 metri, nu avea trotuare pietonale, iar îmbrăcămintea era realizată din pământ. Proiectul propus prevede realizarea unui pod din beton armat cu lungimea de 51 metri și o lățime de 8 metri (parte carosabilă + trotuare). De asemenea, pentru protejarea malurilor, amonte și aval de pod se vor construi ziduri de sprijin.

