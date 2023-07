Fenomen în Poliție: eroism și sete de muncă, înaintea pensionării

Este o prevedere legală care a permis însă să funcționeze sisteme corupte prin care veniturile unora să fie umflate, fie pentru că aveau o rudă, fie un prieten, fie relații extrem de apropiate de cei care au puterea semnăturii. De curând, procurorii DNA au descins la Poliția Sibiu, exact pentru astfel de acuzații. Dar nu doar acolo s-ar întâmpla așa ceva, ci în întregul sistem MAI. Și la Pitești DNA are în lucru un dosar asemănător care vizează pensii umflate de ofițeri cu funcții de conducere.

Modul de operare, la vedere

Dosarul procurorilor argeșeni este pornit de la sesizarea făcută în decembrie 2021 de reprezentanții Sindicatului Ofițerilor de Poliție din România (SOPR). Procurorii care erau la conducerea DNA acum doi ani au spus că nu e de competența lor și au trimis să cerceteze colegii magistrați de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești. Aceștia au dat mai departe la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești. Aici, plângerea a stat o vreme și magistrații au cerut câteva hârtii lămuritoare de la Inspectoratul de Poliție Argeș. Iar când le-au venit, au trimis dosarul direct la DNA, care ne-a și confirmat că strânge probe în cauză.

Sesizarea este făcută pe infracțiuni de abuz în serviciu asimilat corupției și abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fals și uz de fals. Deocamdată, nu există suspecți, dar nici nu au fost făcute audieri de martori.

Sindicatul reclamă două modalități prin care sunt crescute artificial pensiile anumitor polițiști: primesc salarii de excelență fără să aibă vreun merit, chiar dacă unii nu știu nici măcar să scaneze un document și au nevoie de ajutorul colegilor ca să își ducă treaba la bun sfârșit, și li se creează situații necesare ca să primească bani în plus pentru ore suplimentare. Iar asta s-ar întâmpla în detrimentul unor oameni care chiar ar merita să primească acele compensații financiare pentru munca lor.

Un procuror empatic

Salariile de merit din Poliție ar trebui să li se dea ofițerilor sau subofițerilor care rezolvă cazuri grele, care prin faptele lor au adus prestigiu instituției, care pot fi considerați modele de către colegii lor. Iar în mare parte, lucrurile nu stau deloc așa. Sindicaliștii i-au sesizat pe procurori de faptul că mulți dintre cei care urmează să se pensioneze au întâietate, fie că merită sau nu. E nevoie de un referat al șefului direct, semnat de un șef mai mare și apoi de șeful cel mai mare. Și cei nedreptățiți se luptă cu morile de vânt, dacă vor să arate că ei au muncit mai mult. Așa au ajuns mai mulți polițiști cu funcții de execuție să se plângă de situație și să spună că nu mai sunt motivați.

Un salariu de merit este între 30 și 50 la sută dintr-o bază de calcul a salariului unui polițist și poate ajunge la un spor undeva în jur de 1.000 de lei. Dacă la salariile de merit lucrurile sunt ușor de înțeles, un pic mai complicat și de mai multă tehnică e nevoie pentru plata orelor suplimentare. Ele nu pot fi oricând, ci doar în weekenduri sau sărbători legale. Iar dacă oamenii care ar trebui avantajați nu lucrează la servicii care să le permită să primească acești bani, se pare că au existat și situații în care li s-au creat oportunitățile. De ce ar face asta un șef pentru un subaltern? Este exact întrebarea la care trebuie să răspundă procurorii.

Sindicaliștii din Argeș care au sesizat faptele spun că unii magistrați au fost chiar reticenți la ceea ce li s-a relatat. Iată ce a povestit comisarul Gabriel Pielmuș, președintele Sindicatului Ofițerilor de Poliție din România: „Dosarul a fost expediat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, pe motiv că DNA Serviciul Teritorial Pitești nu este competent. De aici a plecat la Parchetul Curții de Apel unde a rămas în conservare mai bine de un an. Văzând situația, am continuat să insist prin depunerea unor solicitări și documente justificative și, în cele din urmă, după aproximativ cinci luni am fost chemat la audiere... unde am fost certat. Doamna procuror îmi reproșa pe un ton înțepat: «Sunteți singurul nemulțumit, domnule Pielmuș!». Or, înseamnă că doamna procuror considera că trebuie să fiu de acord cu jaful. Mai sesizasem și un abuz comis de șeful IPJ care se considera izvor de drept și a emis, prin comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, o dispoziție care modifica Ordinul ministrului. Dacă aia nu mai e infracțiune, înseamnă că, pe același principiu, pot modifica și eu ordinul inspectorului șef și fac ce vreau la serviciu. În fine, pe lângă alte mici șicane și tehnici de intimidare prin protocol, am înțeles că rolul activ al procurorului în cauză este o poveste de adormit copiii. Singurul interes al acesteia fiind de a mă certa pe mine, antepronunțându-se, din punctul meu de vedere”, spune președintele SOPR.

Numărul celor cu pensii umflate, imposibil de aflat

Practica măririi pensiilor nu este de ieri, de azi, ci de ani mulți. Cu timpul ar fi devenit mai greu de aplicat, pentru că unii șefi au mai început să se teamă, dar alții, nu. Tot reprezentanții SOPR au explicat mecanismul: „Pentru satisfacerea setei neostenite de bani a membrilor sistemului, care s-a întins ca o caracatiță peste instituție, după îndeplinirea condițiilor de pensionare, încep, pe o perioadă de 6 luni, prime pentru merite închipuite de la 30 la sută la 50 la sută, dublate de sute de ore de weekend și sărbători legale care sunt plătite cu spor de 75 la sută. Cu veniturile astfel umflate, viitorii pensionari speciali ai ministerului așteaptă, în pasul boului, trecerea zilelor, pentru că au asigurarea pensiei fraudate în acest mod. Situația este de o gravitate absolută. Pe lângă jaful din bugetul statului, prin metodele descrise se produce demoralizarea cadrelor din Operativ, pentru că se ajunge la aberanta situație când cei care muncesc au venituri mai mici decât pensionarii speciali. După mai bine de un an și jumătate de efort intens și presiune am ajuns în acest punct în care am lansat campania «OPRIM JAFUL». Nu mă interesează corul de bocitoare care se lamentează că acest sistem este invincibil. O să ne reorganizăm, regândim abordarea și continuăm lupta pentru o poliție performantă și modernă și, implicit, pentru siguranța societății” a mai spus Gabriel Pielmuș, președintele SOPR.

Din sindicatul condus de Gabriel Pielmuș fac parte atât ofițeri, cât și subofițeri ai Poliției Române. Câțiva colegi s-au retras după plângerea făcută la DNA.

