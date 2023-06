Liderii din Educației i-au făcut pe profesori să plângă

Mulți nu sunt mulțumiți cu oferta Guvernului, pentru că nici de data aceasta nu se apropie de ceea ce au cerut. Profesorii care se consideră păcăliți de decizia de întoarcere la clase spun că se vor organiza pentru un nou protest la începutul viitorului an școlar, chiar dacă ar trebui să creeze o nouă federație sindicală.

La începutul acțiunilor de protest, profesorii au cerut câteva lucruri certe, pornind de la venitul debutantului, echivalent cu salariul mediu pe economie, în viitoarea grilă care se va stabili pentru noua Lege a salarizării. Inițial s-a introdus un amendament în Legea educației preuniversitare, dar acesta a fost eliminat în Parlament, pe motiv că nu pot exista două acte normative care să stabilească salarizarea. Liderii confederațiilor sindicale au explicat că nu s-ar fi ajuns la conflict, dacă acel amendament ar fi fost admis în Legea educației.

În loc de o echivalare cu valoarea netă a salariului mediu pe economie, după îndelungi negocieri, Guvernul a admis să fie echivalat salariul brut. Lucrurile s-au complicat după primele runde de negocieri, când profesorii au fost enervați de declarațiile politicienilor și de ofertele venite din partea Executivului, fără legătură cu cerințele lor: vouchere și „cardul sărăciei” pentru formare profesională. Cadrele didactice au explicat că familiile lor nu mănâncă materiale didactice și cursuri de formare profesională.

Li s-a dat „aproape tot ce au cerut”

Ultima formă a Ordonanței de Urgență pe care a dat-o Guvernul pentru a pune capăt grevei generale se apropie mai mult de ceea ce au cerut cadrele didactice, însă au rămas multe lucruri nelămurite, înainte de acceptarea, de către liderii de sindicat, a întoarcerii la clase.

Liderii federațiilor sindicale au anunțat, ieri, că nu se încheie greva generală, ci se suspendă. „În situația în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanța de urgență, greva va fi reluată”, se arată în comunicatul de presă comun al FSLI și FSE „Spiru Haret”. Profesorii au pus o condiție Guvernului, anume adoptarea Ordonanței de Urgență care să prevadă faptul că salariul debutantului va avea aceeași valoare ca salariul mediu pe economie, iar creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

Cadrele didactice au mai cerut majorări salariale de 25%, iar ultima variantă de OUG acordă aproximativ majorarea solicitată. „S-au majorat grilele salariale cu suma de 1.300 de lei brut, ceea ce reprezintă circa 25%. Au fost adăugate amendamentele sindicatelor referitoare la personalul didactic din biblioteci sau psihologi. S-a înțeles de coaliție această solicitare a cadrelor didactice, ca să fie clar principiul de viitor de la care se pleacă. Vom discuta despre Legea salarizării cu precizarea că salariul debutantului va porni de la salariul mediu”, a explicat, ieri, ministrul Muncii, Marius Budăi.

Mobilizarea se face pe grupuri de socializare

Cu toate acestea, profesorii au ieșit din nou în stradă, ieri, în mai multe județe, făcând mobilizarea pe rețelele de socializare, independent de sindicate. Cei care se declară nemulțumiți spun că sunt încă foarte multe lucruri nerezolvate prin OUG și nu vor renunța la grevă. „Am văzut că s-a declarat oficial că doar 15% dintre profesori mai sunt în grevă. Am centralizat și noi cifrele și totul e o minciună. Ieri, situația reală din țară era aceasta: Argeș, 70%, Gorj, 64%, Mureș, 75%, Covasna, 87%, Cluj, 73%, Suceava, 83%, Bistrița, 64%, Sălaj, 75% etc. Nu-i interesează procentele. Vom ieși în continuare în stradă și nu încetăm greva”, a declarat, pentru Jurnalul, un profesor de la Iași.

Ieri au manifestat profesori din mai multe orașe. Mulți dintre protestatari spun că nici măcar nu li s-au luat în considerare amendamentele pe care le-au trimis către liderii confederațiilor sindicale.

Noi amendamente, depuse individual

„Deunăzi un deputat care ne înjura ca la ușa cortului, la o televiziune, a scăpat porumbelul din gură, referitor la OUG 53/2023. Ne-a reproșat că nimeni nu ar fi adus amendamente în momentul când s-a lansat în dezbatere publică acel proiect de ordonanță care s-a concretizat prin emiterea OUG 53/2023, nici măcar sindicatele nu au propus amendamente”, a explicat un protestatar care a mobilizat mii de cadre didactice, pe rețelele de socializare, pentru a trimite individual către Ministerul Educației o listă de amendamente.

Membrii de sindicat care au aflat că cererile lor nu au fost transmise către Guvern au considerat că aceasta este încă o formă de trădare din partea liderilor de sindicat. care nici măcar nu le-ar fi comunicat faptul că solicitările lor nu au fost luate în considerare.

O parte din lista cerințelor transmise de profesori, individual, către minister este aceasta: „Calcularea, începând cu data de 1 iunie 2023, a tuturor sporurilor și indemnizațiilor la salariul de bază în plată; calcularea, începând cu 1 iunie 2023, a indemnizațiilor de hrană și pentru titlul științific de doctor, la salariul minim pe economie actual; plata indemnizației de hrană, începând cu 1 iunie 2023, prin plata inclusiv în zilele libere suplimentare din zilele lucrătoare, care se recuperează și prin includerea în indemnizația de concediu de odihnă; plata retroactivă, începând cu 1 ianuarie 2019, a diferențelor generate de neincluderea indemnizației de hrană în indemnizația de concediu și de neplata hranei în zilele libere suplimentare din zilele lucrătoare care se recuperează ulterior”.

Pe listă se mai află „eliminarea propagandei ideologiei de gen din proiectul legii învățământului”, participarea activă a profesorilor din fiecare nivel de învățământ, în calitate de colaboratori, la elaborarea noii Legi a educației și întocmirea nomenclatorului de boli profesionale din educație.

Cei care au reorganizat profesorii protestatari le-au transmis cadrelor didactice să nu iasă din sindicate, pentru a nu slăbi forța acestora, însă este deja profilată o nouă federație, care s-ar putea organiza în această vară.

Dascălii și-au pierdut încrederea în reprezentanți

În județul Argeș, două sindicate se bat cap în cap. Unul vrea grevă în continuare, altul, nu. Profesorii afiliați SPIP Pitești au făcut o ședință sindicală pe internet și au votat, în majoritate, să se întoarcă la catedre. Unii chiar au fost în școli de luni. 77,55% din totalul cadrelor didactice înscrise în SIPA au spus că nu sunt mulțumite de ofertă. Dar surse susțin că cei din SIPA nu ar fi avut un vot, ci procentul ar fi fost transmis de liderii sindicali.

„Cum pot spune că profesorii vor să rămână în grevă când ei nu au întrebat? Am colegi care sunt afiliați SIPA, sunt acum (n.r. - luni, 12 iunie) în școli și unii chiar fac ore și vor face în continuare. Ei au spus că nu i-a consultat nimeni și văd și ei procentele la televizor”, ne-a povestit un cadru didactic din județul Argeș.

Liderul SIPA spune că decizia finală se va alinia la cea națională. „Am discutat cu colegii, i-am întrebat pe toți. Ce face celălalt sindicat, nu este treaba noastră. Noi ne-am consultat și procentul este mare. 77,55%. Însă decizia va fi luată de către Federații, nu de noi, pentru că Federațiile și-au asumat această grevă”, susține Adrian Voica, lider sindical SIPA în Argeș. Multe dintre cadrele didactice cu care am stat de vorbă au răspuns la telefon plângând. Revolta profesorilor se simte și în Argeș, în Dolj, în Suceava.

„Am aflat despre ce se întâmplă de la televizor, apoi au început să curgă mesajele. Mi-a zis soțul că s-a terminat greva. Am izbucnit în plâns și plâng și acum pentru modul în care am fost tratați și printre lacrimi încerc să înțeleg, dar nu reușesc. Eu dau scris că nu vreau acei bani, nu pentru asta am luptat eu și am stat în grevă atât de mult. A fost un an foarte greu, fragmentat în module, este stânjenitor cum decade învățământul. Nu-i posibil ca în 26 de ani să schimbăm 24 de miniștri! Toate activitățile pe care le fac, le fac cu bani din buzunar”, ne-a declarant Mihaela Ristea, cadru didactic din județul Dolj.

Tot printre lacrimi ne-a vorbit o învățătoare din Suceava. „Am fost zilnic la școală și am sperat. Eu am muncit pentru acest post, nu sunt pila nimănui, nu am fost adusă. Copilul meu mi-a spus că vrea să fie profesor și mă opun vehement. Vreau să plece din țară. Am părinți simpli, am luat examene, am stat și stau cu fruntea sus în fața copiilor, le pot preda lecția demnității. Am 20 de copii în clasa pregătitoare și lucrez de 23 de ani în învățământ. Pentru mine, ei sunt copiii mei și îi iubesc, că altfel plecam menajeră în străinătate și aveam un salariu mai mare de 4.200 de lei cât am acum. Le cumpăr, celor care nu au, ghiozdane, creioane. A venit un elev iarna în teniși. Cum să îl las așa? I-am făcut rost de încălțăminte”, ne-a spus cadrul didactic.

O altă învățătoare, de data aceasta, din Argeș, ne-a făcut o declarație șocantă: „Am în clasă 23 de elevi, cei mai mulți sunt băieți. Unul m-a amenințat că îmi ia viața. Nu este posibil să fim tratați așa și să fim sfidați și de Guvern și chiar și de cei care ne reprezintă. La sindicat toți cotizăm. Să arate sindicaliștii fluturașii lor cu tot cu ce primesc ca să ne reprezinte”.

