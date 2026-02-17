„Reforma Buzoianu”, respinsă de pădurari. Sindicaliștii îi dau lecții juridice ministrului mediului: „nu e reformă, ci haos instituțional!”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat o reformă istorică în administrația pădurilor Romsilva și a-nceput să dea afară șefi pe care îi înlocuiește cu persoane din exteriorul instituției. Sindicaliștii din Romsilva i-au explicat, însă, că tot ceea ce se face acum nu se poate numi reformă și va avea efecte juridice și economice foarte grave. Din primele zile de mandat, ministrul USR Diana Buzoianu a intrat în conflict deschis cu sindicaliștii, iar răspunsul pe care l-a dat acestora, la primul protest organizat se pădurari în fața Ministerului Mediului, a fost să iasă în tricou alb, să smulgă portavocea din mâna liderului de sindicat și să strige la protestatari că acesta minte, în timp ce ea îi va reforma. Practica ministerială presupune ca ministrul să-i invite la negocieri pe protestatari, însă Diana Buzoianu a aplicat o metodă inedită de dialog social, conflictul rămânând deschis.

Sindicaliștii din Romsilva i-au explicat în scris, printr-o scrisoare deschisă, ministrului Mediului, care sunt principalele probleme provocate de așa-zisa reformă pe care a anunțat-o Diana Buzoianu. Aceștia au definit seria de acțiuni ale ministrului drept „un experiment administrativ cu risc juridic și social major”.

Federația Sindicatelor Silva se opune categoric încălcării legislației și a contractului colectiv de muncă prin concedierile angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate prin proiectul de reorganizare a RNP - Romsilva.

„Nu suntem împotriva reformei. Suntem împotriva improvizației. În forma actuală, reorganizarea Romsilva riscă să producă concedieri colective și blocaje grave în administrarea pădurilor statului. Ni s-a promis că nu va pleca nimeni acasă. Astăzi, în contextul restricțiilor impuse de OUG 89/2025, această garanție nu mai are acoperire juridică”, a explicat, pentru Jurnalul, Silviu Geană, liderul Federației Sindicatelor Silva.

Acesta spune că nu este vorba despre simple organigrame, ci despre ingineri silvici, juriști și specialiști care apără de zeci de ani patrimoniul forestier al României și care efectiv vor fi dați afară, această concediere colectivă mascată fiind în detrimentul instituției.

„Cerem clarificări publice și garanții reale. Pădurile României nu pot deveni victimele unui experiment administrativ”, a adăugat liderul sindical.

A promis altceva decât face

În scrisoarea deschisă pe care i-au transmis-o sindicaliștii Dianei Buzoianu îi amintesc de promisiunea pe care aceasta a făcut-o, anul trecut, cu privire la evitarea concedierilor, în timp ce declarațiile ei din ultima săptămână se referă la o situație diametral opusă, ministrul justificându-și acțiunile doar pe baza „consensului politic”, „Reorganizarea pe care o propuneți și pe care doriți să o implementați va duce la concedieri colective! Motivul: OUG nr. 89/2025, «ordonanța trenuleț» adoptată de Guvernul României, prin care este blocată atât ocuparea posturilor vacante din 2025, cât și înființarea de noi posturi în anul 2026. Actualul proiect de reorganizare este promovat în absența unei corelări cu restricțiile impuse de OUG nr. 89/2025”, explică sindicatul.

Sindicatul Silva îi explică ministrului că efectele economice și sociale ale unei reorganizări insuficient fundamentate sunt devastatoare, pe termen lung, iar proiectul își pierde temeiul juridic și operațional, dacă incoerențele legislative nu sunt rezolvate. De asemenea, lipsește un studiu de impact economic și social transparent, care să demonstreze sustenabilitatea măsurilor propuse prin proiectul susținut de Diana Buzoianu.

Statul va pierde controlul asupra pădurilor

Cei care se opun „reformei Buzoianu” arată că transferul activităților economice către secții de producție nu poate fi susținut operațional, iar lipsa unei fundamentări conforme principiilor de guvernanță corporativă prevăzute de OUG nr. 109/2011 fac reorganizarea ineficientă și nesustenabilă, aducând doar concedieri masive și blocaje instituționale, până la slăbirea capacității statului de a-și gospodări și apăra pădurile.

„Reorganizarea unei instituții strategice nu poate fi făcută doar prin negocieri politice. Realitatea juridică și impactul social nu pot fi ignorate! O reformă făcută fără bază legală funcțională devine un experiment periculos”, spun pădurarii.

