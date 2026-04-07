Reforma Romsilva poate aduce plata unor salarii în plus și despăgubiri pentru demiteri abuzive

Replica ministrului a fost dată pe Facebook: doar cei care pierd funcțiile de conducere sunt deranjați de reorganizare. În timp ce sindicatul și ministrul Mediului se acuză reciproc, pădurarii sunt atacați de hoții de lemne, iar ministrul acuză tot sindicatul că nu și-a folosit forța pentru a determina conducerea regiei autonome să cumpere camere video pentru pădurari. Deși body-cam-urile nu-i pot proteja pe angajații regiei nici de atacurile hoților de lemne, nici de cele ale urșilor sau ale lupilor din pădure, Diana Buzoianu crede că această nouă investiție ar rezolva toate problemele silvice. După ce reforma Romsilva se va judeca în instanță, este foarte posibil ca statul să le plătească salarii și despăgubiri celor care au fost demiși abuziv, iar funcțiile de conducere vor fi și aici dublate, la fel cum s-a întâmplat în aproape toate celelalte cazuri de abuz, cei demiși câștigând procesele cu statul. Banii nu vor fi restituiți de ministru, nici de membrii Guvernului, ci de toți românii, de la bugetul de stat.

Sindicatul „Silva” a depus o cerere de suspendare a executării Hotărârii de Guvern nr. 123/05.03.2026 privind aprobarea măsurilor de reorganizare ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pe 2 aprilie, la Curtea de Apel București. În „războiul” cu ministrul Diana Buzoianu, sindicaliștii și conducerea regiei autonome sunt de aceeași parte, deși Diana Buzoianu acuză ba conducerea, ba sindicatul că nu apără interesele angajaților.

Trecând peste protestele pădurarilor, Diana Buzoianu a reușit să obțină un act normativ votat de Guvern, pentru reforma Romsilva, dar sindicaliștii au cerut blocarea procedurilor, în instanță, cerând judecătorilor să constate că promovarea acestei Hotărâri de Guvern s-a făcut fără respectarea procedurilor și normelor legale în vigoare.

Instanța va decide dacă HG nr. 123/05.03.2026 a fost adoptată cu încălcarea mai multor legi, așa cum susține sindicatul.

Procedura nu a fost respectată

Instanței de judecată i se cere să analizeze modul în care Ministerul Mediului a inițiat elaborarea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind așa-zisa „reformă” a Romsilva, fără a respecta toți pașii procedurali obligatorii, prevăzuți de Legea dialogului social.

„La data de 21.10.2025 a avut loc consultarea publică asupra proiectului, iar la 24.10.2025 ministerul a publicat forma rezultată în urma acestei etape, care prevedea reorganizarea Regiei prin constituirea a 12 direcții silvice regionale și a Complexului Silva. Ulterior însă, la data de 15.12.2025, MMAP a transmis spre avizare interministerială un alt proiect, diferit de cel prezentat public, care prevedea constituirea a 13 direcții silvice regionale. Forma finală adoptată de Guvern în data de 5.03.2026 diferă însă de ambele variante anterioare, întrucât stabilește reorganizarea Romsilva prin înființarea a 19 direcții silvice regionale”, explică sindicaliștii.

Instanța va decide dacă această succesiune de variante distincte reprezintă sau nu o simplă ajustare tehnică sau încalcă legea, în procesul de adoptare a actului normativ.

„În Monitorul Oficial a fost publicată o Hotărâre de Guvern afectată de serioase vicii de legalitate și de aplicabilitate. Cu alte cuvinte, inițiatorul a ales să ignore observațiile formulate chiar de instituția chemată să verifice conformitatea juridică a actului normativ. Din toate aceste motive, considerăm că Hotărârea de Guvern este nelegală și că se impune suspendarea executării sale. În calitate de organizație sindicală reprezentativă, suntem pe deplin îndreptățiți să solicităm această măsură, întrucât aplicarea actului normativ riscă să blocheze activitatea Romsilva și să pună în pericol atât administrarea pădurilor proprietate publică a statului, cât și stabilitatea locurilor de muncă”, mai transmite sindicatul, subliniind că această hotărâre produce efecte concrete asupra raporturilor de muncă, asupra locurilor de muncă, atribuțiilor personalului, structurilor de administrare, mecanismelor de evaluare și condițiilor de exercitare a drepturilor colective.

Mai multe instituții plătesc de două-trei ori salariile șefilor

Diana Buzoianu crede că nu pădurarii sunt revoltați și afectați de reforma ei, ci doar directorii Romsilva. Ministrul a scris toate explicațiile pe pagina personală de Facebook – aceasta fiind noua procedură a miniștrilor. Chiar dacă ar fi doar șefii regiei afectați și revoltați de Hotărârea de Guvern care nu respectă legislația în vigoare, toți cei demiși ar putea câștiga procesele cu statul, iar în astfel de cazuri, instanța decide să li se plătească toate salariile din urmă, plus despăgubiri (dacă aceștia le cer și le susțin cu probe concludente), dar și să li se dea funcțiile înapoi.

România are mai multe instituții în care s-a întâmplat acest lucru în ultimii 15 ani, iar statul a trebuit să plătească salarii pe 2-3 ani, dar și de două ori sau chiar de trei ori salariile directorilor, funcțiile devenind dublate sau triplate, după procese. Foștii șefi se întorc pe funcții, dar există cazuri în care nici cei care ocupă funcțiile la data punerii în aplicare a deciziilor judecătorești nu pot fi înlăturați, pentru că ocupă acele funcții legal, deci ar câștiga și ei procesele cu statul și ar obține același tip de decizie judecătorească.

La fel se poate termina și „reforma” Dianei Buzoianu la Romsilva, dacă instanța va constata ilegalitățile reclamate de sindicat și de conducere.

Concursul corect și transparent l-a câștigat cine nu trebuia

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că este foarte dezamăgită de rezultatul celui mai corect și transparent concurs pentru ocuparea funcției de director general al Romsilva, imediat după ce a aflat rezultatul. De asemenea, activiștii și ONG-urile de mediu și-au exprimat dezamăgirea și chiar i-au cerut Dianei Buzoianu să intervină, pentru a schimba directorul, pentru că nu ar fi suficient de bun pentru reforma Romsilva.

Jean Vișan, cel care a reușit să câștige acest concurs corect și transparent, nu este pe placul noii conduceri politice a Ministerului Mediului și nici al ONG-urilor de mediu, iar sindicaliștii din Romsilva spuneau, înainte de organizarea concursului, că s-ar dori „înscăunarea” la șefia regiei a lui Octavian Romulus Anghel. Pe măsură ce se apropia data concursului s-a diminuat numărul celor eligibili, de la o etapă procedurală la alta, după depunerea dosarelor, astfel încât se confirmau, pas cu pas, suspiciunile pădurarilor, în legătură cu viitorul „ales” pentru șefia regiei: din 13 candidați au rămas 8, apoi 5, iar favoritul era Romulus Anghel, pe care toată lumea pariase deja că va fi câștigătorul concursului. Dar nu a câștigat cine trebuia și toți cei care așteptau rezultatul dorit s-au declarat revoltați de succesul lui Jean Vișan.