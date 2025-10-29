Reguli noi de la MAI pentru evitarea tragediilor generate de incendii

Concret, dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să instaleze detectoare automate de incendiu în toate locuințele noi, înainte ca acestea să fie vândute, cu scopul de a crește siguranța oamenilor. Potrivit MAI, lipsa acestor dispozitive, care i-ar fi putut alarma din timp pe locatari, a dus la pierderea a sute de vieți omenești în urma intoxicării cu fumul degajat în timpul incendiilor izbucnite în timpul nopții.

Pe lângă incendiul de la „Colectiv”, reprezentanții Ministerului de Interne amintesc și alte tragedii majore, soldate cu multe victime - precum incendiul produs la 26 decembrie 2023 la Ferma Dacilor din județul Prahova, în urma căruia 8 persoane și-au pierdut viața, și exploziile la cisternele de GPL produse în data 26 august 2023 în localitatea Crevedia (Dâmbovița), în urma cărora două persoane au murit și alte 56 au fost rănite -, dar și multe alte evenimente de o mai mică amploare, dar care au condus la schimbarea actualelor reguli.

Peste 1.300 de oameni morți în incendii de locuințe, în 11 ani

Potrivit statisticilor de la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, citate în expunerea de motive care însoțește proiectul, „în perioada ianuarie 2012-noiembrie 2023 au fost înregistrate 1.316 persoane decedate în incendii de locuințe, procentele cele mai ridicate înregistrându-se în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 71 și 90 de ani, urmate de cele cu vârste între 51 și 70 de ani”.

Cele mai multe incendii au izbucnit noaptea și, în lipsa unor detectoare care să-i alarmeze din timp, oamenii au fost surprinși în somn de fumul degajat și au murit prin intoxicare, argumentează reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) măsura dotării locuințelor cu detectoare de incendiu.

Reducerea numărului de incendii și de victime

„Având în vedere că mare parte dintre incendiile de locuințe se manifestă pe perioada nopții, locatarii sunt luați prin surprindere în timpul somnului și expuși fumului degajat sau monoxidului de carbon rezultat de la mijloacele de încălzire exploatate cu defecțiuni sau improvizații. Astfel, în cazul locuințelor noi, propunem ca dezvoltatorii imobiliari să aibă obligația de a asigura dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu, înainte ca locuințele (apartamentele/casele) să fie înstrăinate/vândute”.

Autorii proiectului de lege susțin că dotarea cu astfel de dispozitive „nu implică eforturi financiare consistente”, în schimb, această propunere va duce la „reducerea numărului de incendii și de victime în locuințe”.

„Dezvoltatorii de proiecte imobiliare cu destinația de locuințe colective au obligația de a asigura dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu”, stipulează proiectul de lege propus de MAI.

Un detector autonom de incendiu este un dispozitiv cu baterie care detectează primele semne ale unui incendiu, cum ar fi fumul, și declanșează o alarmă sonoră și luminoasă pentru a alerta locatarii. Spre deosebire de sistemele centralizate, acesta funcționează independent, având propria sursă de alimentare și semnalizare, și poate fi folosit pentru a detecta rapid incendiile în locuințe, birouri sau alte spații mici.

Reprezentant ISU în comisia de recepție a blocurilor noi

De asemenea, a fost instituită obligația investitorilor de a solicita în scris și de a include în comisia de recepție, în calitate de membru, o persoană desemnată de inspecțiile de prevenire din cadrul ISU la recepția de la terminarea lucrărilor pentru clădirile de locuit colective prevăzute cu peste 10 locuri de parcare pentru autoturisme. Astfel, se arată în expunerea de motive, „dezvoltatorii vor fi obligați să facă dovada îndeplinirii măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute de reglementările tehnice în vederea obținerii, de la autoritatea publică locală, a certificatului de atestare a edificării construcției necesar pentru intabularea și înstrăinarea locuințelor”.

„La nivelul IGSU au fost înregistrate numeroase petiții în care cetățenii care au achiziționat locuințe în clădiri colective cu parcaje cu peste 10 locuri pentru autoturisme, au sesizat că dezvoltatorii nu a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu”, argumentează autorii proiectului măsura propusă.

Ce se întâmplă cu locuințele deja ocupate

Legea nu va impune aceleași reguli privind instalarea detectoarelor de fum pentru actualii proprietari ai apartamentelor noi, deoarece, în cazul locuințelor deja ocupate, nu pot fi făcute verificări fără acordul proprietarilor.

„În cazul locuințelor existente această obligație nu poate fi impusă proprietarilor, deoarece nu poate fi verificată de către personalul inspectoratelor, întrucât accesul în locuință se face numai cu consimțământul proprietarului. Astfel, în cazul refuzului nu se poate exercita controlul în locuință pentru a asigura îndeplinirea unor eventuale obligații. Mai mult, apreciem că prin stabilirea obligației, inclusiv pentru construcțiile existente, s-ar încălca principiul neretroactivității legii”, conform Ministerului de Interne.

Ce riscă dezvoltatorii care nu se conformează

Cei care nu se conformează noilor reguli riscă sancțiuni severe. În primul rând, dezvoltatorii imobiliari care nu vor instala detectoare autonome de incendiu în locuințele construite vor putea fi amendați cu sume de până la 50.000 de lei.

„În raport cu obligația dezvoltatorilor de proiecte imobiliare cu destinația de locuință, de a asigura echiparea construcțiilor cu detectoare autonome de fum sau de monoxid de carbon, propunem sancționarea cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru neîndeplinirea acestei obligații. Cuantumul amenzii este motivat de numărul de persoane decedate în locuințe”, explică reprezentanții MAI.

Mai mult, autorizațiile de vânzare a caselor și apartamentelor ar putea fi blocate până la instalarea sistemelor de detecție, astfel că nicio locuință fără acest dispozitiv de avertizare nu va putea fi vândută. Practic, măsura condiționează direct tranzacțiile imobiliare.

„Având în vedere că depășirea termenului de 30 de zile de remediere a defecțiunilor constatate la instalații cu rol în asigurarea cerinței securitate la incendiu nu reprezintă încălcarea unei cerințe care stă la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu (tehnice, constructive) am prevăzut o sancțiune distinctă care impune și pierderea valabilității autorizației. Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se aplică amenda și se constată pierderea valabilității autorizației”, conform reprezentanților MAI.

Poliția, informată de pierderea autorizației de securitate la incendiu

Ministerul de Interne mai propune ca, atunci când se constată pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu, să fie informat inclusiv primarul localității respective, precum și poliția, nu doar registrul comerțului și prefectul, cum prevede legea în prezent.

„Pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu și încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se comunică de către inspectorate, registrului comerțului, prefectului, primarului și inspectoratului județean de poliție sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și instituțiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore”, stipulează proiectul de lege.

Conform reprezentanților MAI, „se impune menționarea în mod expres a obligației ISU de a informa inspectoratul de poliție, competent să constate eventuale infracțiuni (desfășurarea fără drept a unei activități după ce a fost aplicat sigiliul de către ISU)”.

Persoane fizice autorizate în domeniul apărării împotriva incendiilor

Proiectul MAI urmărește, totodată, creșterea responsabilității celor care contribuie la funcționarea în condiții de siguranță a construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor.

Astfel, au fost propuse noi atribuții pentru cadrele tehnice cu atribuții specifice în domeniu din cadrul Consiliului General al Municipiului București, consiliilor locale ale sectoarelor Capitalei, consiliilor județene și locale, instituțiilor și operatorilor economici.

Operatorii economici, spre exemplu, vor putea încheia contracte cu o persoană fizică sau juridică autorizată să îndeplinească atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

„Redefinirea cadrului tehnic apare din necesitatea întăririi rolului de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor pe componenta de prevenire. Introducerea unei noi categorii care să îndeplinească funcția de cadru tehnic, respectiv persoanele fizice sau juridice autorizate, diversifică modul în care este gestionat domeniul apărării împotriva incendiilor”, explică autorii documentului.

Prin autorizarea persoanelor fizice sau juridice să îndeplinească atribuții de cadru tehnic se are în vedere „crearea unui mecanism care să asigure un grad ridicat de pregătire a acestor persoane”, iar obținerea și menținerea autorizației va fi condiționată de o serie de criterii de performanță care vor viza experiența în exercitarea funcției de cadru tehnic angajat, parcurgerea unor programe de pregătire/studii din domenii precum construcții și instalații.

Pe de altă parte, se propune constituirea unei comisii tehnice, pentru coordonarea activității de apărare împotriva incendiilor, la companiile și instituțiile care au un număr de cel puțin 50 de salariați.

Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor „va fi alcătuită din factori decizionali pe linie tehnică, administrativă și financiară, cadru tehnic, șefi ai locurilor de muncă și specialiști în exploatarea diferitelor instalații, echipamente și utilaje tehnologice” și va reprezenta „elementul de legătură între administrator sau conducătorul instituției și cadrul tehnic”.

Modificări la aplicarea sigiliului la instalațiile de alimentare cu GPL

Alte modificări la Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor au în vedere exploziile la cisternele de GPL produse în data 26 august 2023 în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița.

Mai exact, au fost propuse norme privind aplicarea sigiliului la instalațiile de alimentare cu GPL la autovehicule.

Astfel, „la instalațiile de GPL auto la care se aplică sancțiunea complementară de oprire a funcționării, sigiliul se aplică pe pistolul de alimentare cu GPL a autovehiculelor și pe afișajul pompei astfel încât să nu permită vizualizarea cantității de GPL, în condiții de siguranță.

În situația în care oprirea funcționării se dispune ca urmare a funcționării instalației cu scăpări de gaze, sigiliul se va aplica după luarea măsurilor de siguranță - golirea instalației, efectuarea de măsurători ale concentrației de GPL etc.”, conform MAI.

Mâine, 30 octombrie 2025, se împlinesc 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, care funcționa într-o fostă hală a fabricii Pionierul din Bucureşti, incendiu în urma căruia 65 de oameni și-au pierdut viața și peste 150 au fost răniți.

