Reguli noi în Codul rutier: STOP lângă autobuzele școlare!

Aleșii vor să schimbe, din nou, Codul rutier, una dintre cele mai frecvent modificate și actualizate legi din România. Concret, șoferii vor fi obligați nu doar să încetinească, ci să oprească de tot mașina la o distanță de cel puțin 5 metri în spatele unui microbuz sau autobuz școlar, dacă autovehiculul respectiv este oprit pentru urcarea sau coborârea copiilor și are semnalele luminoase de avertizare pornite, potrivit unui nou proiect de lege pus recent în dezbatere parlamentară. Noua regulă se va aplica și șoferilor care vin din sens opus, însă doar pe drumurile cu o singură bandă pe sens. Pe lângă obligații mai stricte pentru conducătorii auto, dacă va fi adoptat, actul normativ va introduce și sancțiuni dure pentru cei care nu le respectă.

Un nou proiect de lege, semnat de aproape 60 de parlamentari și pus pe masa senatorilor pe 1 aprilie, propune modificări importante ale Codului rutier (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002), cu impact direct asupra tuturor șoferilor.

Ce se schimbă concret

Principala modificare vizează introducerea unui nou articol în legislație, care obligă șoferii să oprească complet în anumite situații. Mai exact, conducătorii de vehicule vor trebui să oprească la o distanță considerabilă în spatele unui autovehicul destinat transportului copiilor, dacă acesta este oprit și are semnalele luminoase pornite.

Potrivit inițiatorilor, obligația se extinde și asupra mașinilor care circulă din sens opus, cu excepția drumurilor prevăzute cu separare fizică a sensurilor de circulație sau a celor cu mai multe benzi pe sens.

„(1) Conducătorul vehiculului care circulă pe același sens de mers este obligat să oprească la o distanță de cel puțin 5 metri în spatele autovehiculului destinat transportului exclusiv al copiilor atunci când acesta este oprit pentru urcare sau coborâre și are în funcțiune semnalele luminoase de avertizare specifice, conform condițiilor stabilite prin regulament.

(2) Obligația de oprire prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorilor de vehicule care circulă din sens opus, exclusiv pe drumurile publice prevăzute cu o singură bandă de circulație pe sens, care nu sunt despărțite printr-un element fizic continuu”, prevede proiectul de lege.

Reluarea deplasării va fi permisă doar după ce vehiculul pentru transportul copiilor își dezactivează semnalele și pornește din nou.

Practic, dacă măsurile propuse vor fi adoptate, în foarte multe situații, traficul va fi oprit complet în jurul unui autobuz sau microbuz pentru transportul școlarilor.

Scopul: creșterea siguranței copiilor

În prezent, cadrul normativ în materia siguranței rutiere impune doar reducerea vitezei la trecerea pe lângă un autovehicul care transportă copii, dacă acesta este oprit, dar inițiatorii proiectului susțin că actualele reguli nu sunt suficiente pentru a preveni accidentele.

„Experiența practică și datele statistice relevă însă caracterul insuficient al acestei măsuri în prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați minori.

Comportamentul imprevizibil al copiilor, în special în proximitatea autovehiculelor, generează situații de risc ridicat, în care simpla reducere a vitezei nu este aptă să înlăture pericolul producerii unor evenimente grave”, subliniază aceștia în expunerea de motive.

Mai mult, un argument important menționat în documentul amintit mai sus vine din studiile europene, care arată că majoritatea accidentelor cu copii au loc în afara vehiculului, „în momentul traversării drumului, fie prin fața, fie prin spatele acestuia”.

„Aceste realități evidențiază necesitatea adoptării unei soluții legislative care să asigure un nivel superior de protecție, prin eliminarea riscului de impact în zona de debarcare sau îmbarcare”, se arată în expunerea de motive.

Iar autorii proiectului de lege consideră că oprirea completă a traficului este „singura aptă să asigure protecția efectivă a minorilor”.

Șoferii care încalcă noile reguli riscă să rămână fără permis

Proiectul introduce și amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă noua regulă. Practic, nerespectarea obligației de oprire va deveni contravenție și va fi inclusă în categoria faptelor sancționate deja de Codul rutier.

„Nerespectarea obligației atrage sancțiuni contravenționale proporționale cu gravitatea faptei, constând în amendă din clasa a III-a de sancțiuni și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată”, potrivit expunerii de motive, inițiatorii precizând că scopul sancțiunilor este descurajarea comportamentelor riscante în apropierea copiilor.

Conform Codului rutier, o amendă din clasa a III-a de sancțiuni reprezintă o sancțiune contravențională care aplică între 6 și 8 puncte-amendă (1 punct-amendă = 10% din salariul minim brut). Asta ar însemna o sumă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei, fiind aplicată în prezent pentru abateri precum: neacordarea de prioritate, trecerea pe roșu, circulația pe sens opus sau conducerea cu permisul expirat.

Reducerea riscului de accidente

Noua regulă ar putea avea efecte vizibile asupra circulației, însă, chiar dacă va genera discuții și nemulțumiri în rândul șoferilor, autorii subliniază că proiectul are un obiectiv clar: reducerea riscului de accidente în care sunt implicați copii.

„Reglementarea propusă are un impact social semnificativ, prin creșterea nivelului de siguranță rutieră și protejarea vieții și integrității fizice a copiilor. Instituirea unei reguli uniforme de conduită contribuie la crearea unui comportament preventiv generalizat în rândul conducătorilor auto și la reducerea riscului de accidente în zonele frecventate de minori.

Totodată, soluția legislativă menține un echilibru între necesitatea protecției și cerințele de fluidizare a traficului, prin limitarea obligației în cazul arterelor de circulație cu trafic intens sau separat fizic”, conchid autorii proiectului legislativ.

Proiectul inițiat de senatorul AUR Cristian Șipoș este semnat și de alți 57 de parlamentari, majoritatea de la AUR și PSD.

Probleme pentru șoferi: vehiculele nemarcate, greu de reperat în trafic

Dacă legea va intra în vigoare, șoferii s-ar putea confrunta cu mai multe dificultăți pe șosele, cum ar fi, spre exemplu, blocaje temporare în trafic, în special în zonele urbane aglomerate.

În plus, aplicarea practică va depinde foarte mult și de modul în care vor fi semnalizate aceste vehicule de transport școlar - care, în România, pot fi foarte ușor confundate cu alte vehicule prezente în trafic - și de cât de clar vor fi stabilite regulile în regulamentul de aplicare, care urmează să fie actualizat în termen de 60 de zile de la adoptarea legii.

În Statele Unite, spre exemplu, vehiculele de transport școlar, celebrele „autobuze galbene” (yellow school buses), reprezintă un pilon central al sistemului educațional american de aproximativ 100 de ani, dar sunt proiectate cu măsuri specifice de siguranță (culoare galbenă specifică - ce a rămas nemodificată, semnale luminoase, braț de oprire pentru celelalte mașini) și sunt foarte ușor de reperat în trafic, de la mare depărtare, de către ceilalți șoferi.