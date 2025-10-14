Relația dintre partidele aflate la guvernare a „evoluat” la faza pe plângeri penale și amenințări cu închisoarea

Coabitarea în cadrul Coaliției de guvernare a atins, în această lună, temperatura de fierbere, neînțelegerile dintre partidele care formează actuala majoritate depășind mai multe linii roșii. Miza uriașă pentru USR, spre exemplu, este organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, în timp ce, pentru premierul Ilie Bolojan, toate cărțile sunt puse pe o singură carte - aceea a concedierilor masive din administrația locală, pe care a propus-o, dar care se lovește de opoziția celor de la PSD.

În acest peisaj deloc prietenos, lucrurile au luat-o pur și simplu razna. Un deputat USR, specializat în turnătorii la parchete, i-a făcut, ieri, premierului Ilie Bolojan o plângere penală pentru abuz în serviciu și încălcarea unor drepturi electorale, pe motiv că nu a emis hotărârea prin care să fie stabilită data organizării alegerilor parțiale pentru funcția de primar al municipiului București. La rândul său, premierul Ilie Bolojan amenință cu pușcăria primarii, pe care îi acuză că au stopat la sursă plata contribuțiilor sociale, dar că nu au virat banii la bugetul de stat. La PSD, lucrurile sunt, de asemenea, agitate în perspectiva organizării congresului. Titus Corlățean, singurul potențial contracandidat al lui Sorin Grindeanu, s-a retras din cursă, existând indicii că se va retrage inclusiv din partid. În acest context, un ultim sondaj de opinie dat publicității arată un clasament-șoc al preferințelor electoratului. AUR a ajuns la 40%, în timp ce toate cele patru partide aflate la guvernare, împreună, au sub 50 de procente.

De mai bine de două luni, USR, pe toate vocile, inclusiv prin intermediul canalelor media apropiate, face presiuni din ce în ce mai evidente asupra Guvernului să organizeze în această toamnă alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, după ce funcția de edil-general a fost vacantată odată cu preluarea de către Nicușor Dan a Președinției României.

Lucrurile, din acest punct de vedere, sunt, pe cât de clare, tot pe atât de complicat de rezolvat. Legal, în 90 de zile de la vacantarea funcției de primar, Guvernul trebuie să adopte HG-ul prin care să organizeze noi alegeri. Politic însă, PSD nu este de acord cu două abordări ale partenerilor de Coaliție. Pe de o parte, social-democrații doresc ca aceste alegeri să aibă loc în primăvara anului viitor, iar, pe de altă parte, se opun unei candidaturi comune a USR și PNL, ceea ce ar izola PSD la nivelul Coaliției.

USR, care a pus ochii atât de mult pe funcția de primar general, vrea să se țină cât mai grabnic aceste alegeri, deoarece candidatul progresist Cătălin Drulă susține că a obținut „binecuvântarea” lui Nicușor Dan în acest sens. La rândul lor, doi liberali, Stelian Bujduveanu - actualul edil general interimar - și Ciprian Ciucu - primarul Sectorului 6 - ar dori, fiecare, să fie desemnați pentru poziția de candidat.

În context, ieri a venit „bomba”. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cunoscut ca „furnizor” de sesizări penale către parchete, a formulat, ieri, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, pentru infracțiunile de abuz în serviciu și împiedicarea drepturilor electorale ale cetățenilor. Din plângerea respectivă rezultă că cei doi s-ar face vinovați de neadoptarea unei hotărâri de Guvern prin care să se stabilească data alegerilor parțiale în termen de 90 de zile de la vacantarea funcției de primar general al Capitalei.

Tonul, dat de Dominic Fritz cu câteva ore înainte

Demersul uluitor al lui Emanuel Ungureanu vine la câteva ore după ce liderul USR, Dominic Fritz, a amenințat, la rândul lui, cu dosare penale din aceleași motive. Fritz declarase, anterior, că alegerile pentru funcția de primar la București trebuie organizate chiar în această toamnă și că orice condiționare ar fi nedemocratică, spune liderul USR, și ar constitui chiar un abuz în serviciu din partea celor care se opun. Acuzația de abuz în serviciu este adresată celor de la PSD, dar, din punct de vedere legal, Guvernul este cel care adoptă decizia pentru organizarea alegerilor. Premierul Ilie Bolojan a explicat că el ar adopta imediat decizia de organizare a alegerilor în Capitală, dar nu există un acord în coaliție pe acest subiect.

„Orice fel de discuție, condiționare, este antidemocratică și este, să o spunem pe șleau, ilegal. Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri, deși este obligația ta legală”, a concluzionat Dominic Fritz.

Reacția lui Dominic Fritz venea, la rândul ei, după o precizare a lui Ilie Bolojan, făcută săptămâna trecută, prin care premierul a încercat să explice că, dacă ar fi după el, ar adopta imediat decizia de organizare a alegerilor în Capitală, dar nu există un acord în coaliție pe acest subiect. „Dacă săptămâna viitoare (săptămâna aceasta - n.red.) nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti. Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”, a precizat șeful Executivului.

Rivalitate între doi liberali pentru aceeași posibilă candidatură

Tema pare să-l intereseze la fel de serios și pe edilul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta a precizat, într-o postare pe rețelele de socializare: „Înțeleg că mâine (astăzi - n.red.) nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, (pe surse, nu oficial) așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației, în Capitala României”.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe aceasta nu o respectăm? (…) Avem nevoie de alegeri la București pentru că Bucureștiul și România au nevoie în această perioadă de un primar legitim, de un simbol al democrației liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulți primari ai capitalelor europene și ai marilor orașe rămân redute ale democrației liberale și ale pluripartitismului (arestați sau nu de președinți autoritari sau populiști). Alegerile care nu vor mai exista de la București nu sunt despre mine, nu sunt despre vreun alt candidat mai mult sau mai puțin merituos sau legitim, sunt despre bucureșteni și despre români”, a adăugat Ciucu.

Iar la fel de interesat este și alt liberal, Stelian Bujduveanu, actualul primar general interimar al Capitalei, care l-a atacat pe colegul său Ciprian Ciucu într-un interviu televizat. Concret, Bujduveanu consideră că Primăria Capitalei necesită experiență la nivel executiv și este mult mai complexă decât administrarea unui sector, în contextul în care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este văzut ca un posibil candidat PNL la Primărie. „Nu cred că domnul Ciucu și-a anunțat intenția, n-am văzut, n-am urmărit. Este un primar foarte bun de sector, face parte dintre cei care au făcut performanță, de asta s-au și reales. Au fost în București primari care au arătat de la an la an că sectorul s-a îmbunătățit”, a declarat Bujduveanu, care a adăugat însă: „Primăria Capitalei necesită un nivel ridicat de experiență administrativă și o bună cunoaștere a mecanismelor interne”.

Bolojan preia „ștafeta” și amenință, la rândul lui, cu dosare

Dat, așa cum am arătat mai sus, de un coleg de Coaliție pe mâna Parchetului, premierul Ilie Bolojan nu se lasă nici el mai prejos și atacă cu aceleași mijloace. Dorința cea mai arzătoare a premierului pare să fie convingerea partenerilor de la PSD să accepte „reforma” administrației publice locale așa cum a propus-o el. În acest sens, Bolojan pare să fi găsit și mijloacele necesare.

Concret, la finalul săptămânii trecute, șeful Executivului a amenințat: „Vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”.

El speră că „toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare prin care guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile sigur premeditate, ca să ne înțelegem bine, declanșate din local nu va mai funcționa în această perioadă”.

Congresul PSD face prima „victimă”. Titus Corlățean a renunțat la competiția împotriva lui Grindeanu

Între timp, la PSD, Congresul pentru alegerea unei noi conduceri vine și cu primele semne de ruptură internă. Senatorul Titus Corlățean, care urma să candideze la președinția PSD, a anunțat, ieri, pe contul său de socializare: „Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este, din păcate, fezabil.

Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni. Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult”.

Într-un clip video, Corlățean reamintește că au trecut două luni de la anunțarea candidaturii la șefia PSD și susține că alternativa unei echipe „de oameni pregătiți, educați, cu credibilitate” nu este realizabilă în actualul context intern. El afirmă că PSD „seamănă tot mai puțin cu un partid politic”, devenind „o entitate cu conținut economic” și un profil de lideri tranzacționali. Încheie subliniind că nu regretă anii petrecuți în PSD și că România „are nevoie de o altă direcție”.

Senatorul social-democrat își anunțase în august 2025 intenția de a candida la președinția PSD, invocând nevoia de „revitalizare” a partidului și criticând statutul PSD în actuala coaliție de guvernare. Contracandidatul său era președintele interimar Sorin Grindeanu.

Congresul PSD este așteptat, potrivit mai multor surse politice, la începutul lunii noiembrie, cu o dată vehiculată de 7 noiembrie. Decizia urma să fie validată în forurile de conducere ale partidului. Grindeanu și-a anunțat, la rândul său, candidatura pentru funcția de președinte.

Pierderi masive de procente pentru partidele de la putere, față de ultimele alegeri parlamentare

Casa de sondare INSCOP Research a dat, ieri, publicității un sondaj de opinie, realizat în perioada 6 - 10 octombrie 2025, prin care a fost măsurată intenția de vot pe partide a românilor, la mai puțin de un an de la ultimele alegeri pentru Senat și pentru Camera Deputaților. Iar rezultatele sunt mai mult decât spectaculoase.

Pe primul loc în intenția de vot pentru alegeri parlamentare se află AUR, cu 40 la sută. Pe locul al doilea, la mare distanță, se află PSD, cu 17,6 procente, urmat, pe locul al treilea, de PNL, cu 14,8%. USR este cotat cu o intenție de vot de 11,5%, iar UDMR are, în acest sondaj, un scor de 5,2%.

Acestea ar fi, de altfel, și singurele formațiuni care ar mai intra în Parlament. Partidul SENS ar obține 3,4% din voturi, Partidul Oamenilor Tineri - doar 2,6%, iar SOS România ar mai lua doar 2 procente.

Două concluzii matematice pot fi extrase din aceste cercetări. Prima este că PSD, împreună cu PNL, cu USR și cu UDMR au, împreună, 49,1%, în timp ce AUR, împreună cu SOS România și cu POT, au, tot împreună, 44,6%.

A doua concluzie este că partidele de la guvernare au pierdut procente serioase față de ultimul scrutin legislativ, iar cel mai „șifonat” partid din actuala Coaliție se dovedește a fi PSD. Cu un scor de 22,3% la parlamentarele din 21 decembrie 2024, PSD a pierdut, în octombrie 2025, 4,7%, PNL a câștigat 0,52%, de la 14,28%, la 14,8%. USR a pierdut 0,76%, iar UDMR a pierdut 1,18%.

Singurul partid care și-a dublat scorul este AUR, care în iarna trecută a luat un scor de 18,3%, acumulând, acum, cu 21,7% în plus. SOS România a pierdut 5,76%, iar POT, 3,79 de procente.

