Fițe, festivaluri și metode de făcut praf la mare

Răspândită în Europa, inclusiv pe meleagurile carpatice, dinspre America (mai precis sudul SUA) „trap” semnifică (și) o nouă direcție muzicală care combină liber, pe fondul unui beat puternic, elemente din rap, hip-hop, acorduri electronice, rock, crunk etc. Fără a fi încadrat oficial unui gen muzical anume, „trapstyle” a fost și încă este portavocea istorioarelor americane de stradă doldora cu referințe și mesaje de insubordonare, de sancționare a politicilor restrictive, dar și a vieții dure compensate/risipite în siajul drogurilor, alcoolului și viciilor. În limbajul străzii din sudul Statelor Unite „trap”/„capcană”/„cursă” face trimitere la universul concentraționar al stupefiantelor și al dependențelor. Curentul muzical a luat avânt nu mai departe de două decenii, în România fiind prizat în special de generațiile douămiiste.

Sfântu’ Trap arde la buzunar

Și-acum, că ne-am actualizat cunoștințele, să depănăm cronica evenimentelor. Prima goarnă a sunat încă din 25 aprilie, cu 48 de ore înainte de începerea festivalului propriu-zis de la Costinești, când s-au pus în vânzare biletele și abonamentele, organizatorii fiind chitiți să evite dezastrul de anul trecut (atunci mii de puberi s-au călcat în picioare la cozi interminabile). În același timp, prețurile pentru o noapte de cazare în stațiunea cu epavă la butonieră au explodat pur și simplu. Profitând de interesul puștimii pentru concertele trap ce-au debutat pe 27 aprilie, antreprenorii din industria turismului au triplat tarifele, ba în unitățile din apropierea plajei „amenzile” pentru o dimineață de somn (într-o cameră banală) urcând și la 600, 700 de lei. Cui i-a plătit tati ori mami salteaua, bine, cui nu, Sfântu’ Trap cu mila. Mulți adolescenți și-au întins cortul pe nisipul nu tocmai fierbinte, hăt până-n halta Pescăruș (între Costinești și Olimp). Alții s-au oferit voluntari la vânzarea tichetelor pentru festival doar pentru a trăi de-aproape senzațiile - să le numim muzicale. În fine, trapul s-a prizat, firesc, și în funcție de forma buzunarului.

Tați de fete, tată de băiat

În vreme ce proprietarii de hoteluri și pensiuni își frecau palmele nerăbdători, iar puștimea își potrivea ultimele bucle pe ondulator, o mână de tătici grizonanți întinsă în jurul unei mese cu scrumbii de Marea Neagră și rosé de Rasova în Golful Pescarilor toca mărunt noua provocare: „Ce trap, mă, că ăia îi înjură de pe scenă cu mâna la prohab - «Să vă dau la m..e!, Să vă fac, să vă dreg!», - iar copiii noștri aplaudă, țipă isterizați: «Yes, yes, yes». Mă, da’ proști sunt! Și ei, și noi! Când mă gândesc ce ne așteaptă vara asta...”. Bărbatul indignat ronțăia dintr-o felie de pâine prăjită acoperită din belșug cu icre de știucă stropite cu lămâie, când replica amicului deșirat din capul mesei a despicat aerul sidefiu de pe plaja Agigei: „Vezi, mă, noi am venit aici chipurile să avem grijă de ei, dar abia așteptăm s-o ștergem, la rândul nostru, în Mamaia, la clubbing. Se distrează și ei, ce vrei, sunt tineri”. Indignatul i-a întors-o scurt: „Ție-ți convine, mă, că ai băiat, da’ noi, care avem fete?” - iar degetele păroase s-au curbat spre stânga mesei.

Cauciuc pentru Victoraș

De acolo s-a ridicat, subțirică și isterică, vocea unui alt tătic responsabil, cu pielea smeadă și torsul balonat: „Io am instruit-o bine p’a mea. I-am făcut capu’ calendar să nu-și lase paharul nesupravegheat. Pleci la baie, dai înainte pe gât băutura! Sau o lași dracului și-ți iei alta când te întorci de la pipi, da’ sub nicio formă să nu bei din paharul lăsat pe masă. Îți dau bani destui, numai să nu mă trezesc că-ți pun golanii cine știe ce în cocktail și profită de tine. Fir-ar ai dracu’ de nenorociți! Mai bine o încuiam în casă...”. Afurisenia, evacuată spre faleza înverzită, a dezmeticit un munte de om: „Mai rău făceai, mă, o ții ce-o ții cu forța și când scapă, ai și pierdut-o, intră în belele până-n gât. Mai bine așa, uite, le ducem, le luăm, știm naibii pe unde umblă, cu cine se adună!”. „Da, da’ nu știm ce fac!”, i-a retezat-o indignat Balonatul, completat imediat de tăticul de băiat (Deșiratul): „De doi ani se ține maică-sa de capul lui Victoraș, să folosească un cauciuc dacă se încurcă de gâtul lui vreo fătucă, să nu vină cu plod acasă, că atât îi trebuie!”.

„Cinci rosé, vă rog!”

Tații de fete i-au aruncat priviri tulburi ca niște vânătăi. Dinspre dinții strânși ai Deșiratului s-a auzit trosnind un fir de nisip - „Ptiu, și-am zis că nu mai mănânc scoici!” -, apoi o liniște bizară a învăluit așteptarea. Pe cerul falezei înverzite s-au unduit două zmeie cu doi puști-zâmbet la capătul a două sfori transparente. Ochii bărbaților așezați în jurul mesei rotunde au cercetat zborul îmblânzit al jucăriilor până ce un clinchet vesel a răsunat în apropiere: „Noroc! Să fim venerate ca niște zeițe!”. Chicotelile femeilor-aspide au abătut atenția taților, care și-au reorientat ocheanele-ocheade spre promisiunile infinite ale mării. Cercul grijilor s-a închis chiar în buza deschiderii noului sezon estival. „Un rosé, vă rog, cinci, de fapt!”, a pufnit generos Balonatul, eliberat parcă de o povară invizibilă.

Un raport bulversant pentru tăticii cool

Nu mai departe de ieri, strânși în jurul aceleiași mese rotunde din Golful Pescarilor, între exuberantul Costinești și sclipitoarea Mamaia, grupul tăticilor responsabili își împărtășea trăirile inaugurării precoce a distracțiilor pe Litoral: „Ai văzut, mă, că ți s-a întors fata acasă? Vie și nevătămată!”. Mesajul împăciuitor, transmis dinspre bărbatul deșirat, tată de băiat, înspre tipul balonat, părinte de fată, a fost învăluit într-un norișor aromat, izvodit dintr-o țigară electronică 0% nicotină, cea mai nouă amăgire tabagică. „E clar, mă, singurele locuri în viață de la noi, anul ăsta, vor fi Costinești și Mamaia. A trecut și vremea când toți tâmpiții se călcau pe picioare prin Vamă”, a decretat, vizionar, Omul-Munte.

Vomismente și vitamine

Roată în jurul cafelelor mici și tari, cei cinci bărbați care și-au însoțit adolescenții la mare, în goana după fericire, au vânturat impresii și dezamăgiri până ce, atrași de sosirea unui personaj desprins parcă din peliculele cinematografice americane cu polițiști-fotomodele, și-au ciulit urechile și și-au aplecat grumazurile pentru a aspira cuvintele nou-venitului. „S-a deschis sezonul la distracție, s-au blocat și Urgențele la Constanța. Azi-noapte și toată dimineața n-aveai loc să arunci un ac prin spitale, înțesate erau de adolescenți tăiați, zgâriați cu bricege, rupți de beți, leșinați, plini de vomă - cei mai mulți cărați cu ambulanțele de la Costinești. Au curs amenzile ca seringile cu vitamine!”. Deschiderea acestui raport i-a bulversat pe tăticii cool în asemenea măsură încât „copoiul” cu ochelari de aviator a vituperat minute întregi fără să-l întrerupă nimeni. Când în sfârșit a rotunjit propoziția „Am belit-o anu’ ăsta cu puștimea!”, urechile taților s-au ciulit din nou. Urma ce mai tare bârfă a zilei de pe Litoral.

Surpriza din dos

„Hai să vă zic și care-i cea mai nouă și ingenioasă metodă prin care se amețesc astăzi copiii voștri - și aici i-a aruncat o privire mustrătoare Balonatului, care tocmai ce-i cumpărase mașină fiică-sii - pentru ca apoi să urce la volan, să vadă răsăritul pe patru roți și să se pupe până-și înroșesc buzele”, a lătrat repezit „Copoiul”, stârnind un val aprins în obrajii grăsanului. „Așadar?”, l-a chestionat curios Deșiratul. „Ai răbdare. Și nu te mai împăuna atât, că nici fi-tu nu-i vreo ușă de biserică”. „Copoiul” și-a înmuiat rânjetul într-un espresso scurt dublu, a plescăit mulțumit, apoi a reluat confidențial: „Domnilor, știți cum se îmbată astăzi odraslele noastre? Nu mai beau vin, bere, lichior, draci-laci până pică lați, nu”.

Vocalisme

„Dar?”, și ochii Deșiratului s-au dat din nou peste cap. „Azi-noapte - a început să șoptească concentrat „Copoiul” - am oprit o mașină frumușică, nou-nouță, control de rutină. Conducătorul auto, un puști bășinos, abia lega două vocale: aaaa, ioooo… Era pulbere. L-am pus să sufle în alcooltest și… stupoare! - nimic n-a ieșit, niciun strop de alcool în sânge. Fantastic! L-am verificat apoi din nou, de data aceasta convins că-i drogat cine știe cu ce bălării”. „Și?”, a izbucnit exasperat Deșiratul. „Mai taci naibii!”, l-a bruscat Omul-Munte, convins că fiică-sa de 17 ani, Loredana, se iubea în secret cu Victoraș (băiatul cu cauciucul).

Circuit închis

„Copoiul” și-a ațintit asupra celor doi bărbați ochi îngăduitori: „Și nu era, domnilor, nici drogat! Era curat ca lacrima”. „Și-atunci?”, au izbucnit în cor tăticii cool. „Și-atunci i-am târât pe toți la secție, doi abia mai stăteau în picioare. I-am luat cu binișorul și după două ore de povești și câte trei cafele de căciulă au mărturisit: își băgaseră toți tampoane îmbibate cu votcă în fund!”. Balonatul a icnit scurt: „Și fetele?”. „Și”, l-a lămurit „Copoiul”. „Alcoolul pătrunde în colon, la început își face efectul, excitare, stare de bine, apoi devine inhibitor, te înmoaie, exact ca și când te-ai îmbăta criță, doar că, dacă sufli în alcooltest, nu iese nimic. Și ăștia o ard așa pe șosele, cu tampoanele între buci și mintea vraiște”.

Costinești și Mamaia au devenit cele mai căutate destinații turistice de pe litoralul românesc. Vama Veche a intrat într-un con de umbră

