Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci

Rozătoarele au fost parcă încurajate de dezvoltator – ocupat mai mult de tertipuri financiare cu prețurile apartamentelor - încât au ajuns să terorizeze ansamblurile de locuințe, de la parter la ultimul etaj.

În urmă cu patru ani, Andrei Lișinschi, om de afaceri de la Galați, poposea pe un teren al lui Gigi Becali din nordul Bucureștiului. Anunța atunci că acolo va dezvolta unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din nordul Capitalei – First Estates. Magnatul a reușit să dovedească repede construcțiile și a finalizat proiectul de ansambluri în timp record. Și a avut succes – lumea s-a înghesuit să cumpere. Așa că a urmat, în 2024, faza a doua a proiectului cu livrare în 2025. Investiție de 20 de milioane de euro și un nou succes la public. Aproape tot ansamblul – 464 de apartamente – a fost vândut de către Al Sin Management SRL, societatea lui Andrei Lișinschi.

Problemele au început să apară după demiterea managementului și rezilierea contractului cu SVN România, societatea însărcinată cu vânzarea apartamentelor. Aceasta, din surse, a explicat clar dezvoltatorului că nu este normal să returneze sume de bani clienților pe motiv că, la semnarea antecontractului, s-a stabilit un preț prea mic față de cel actual al pieței. Totul ține de zgârcenia dezvoltatorului.

Vânzarea ultimei tranșe de apartamente - faza a treia a proiectului - a fost făcută, însă, doar pe hârtie. Fiindcă locuințele nu erau finalizate la data semnării contractului, Al Sin Management a primit bani ca „rezervare” pentru imobilele care se construiau. Culmea, blocurile nu erau ridicate, nu exista vreo autorizație. Timp de aproximativ un an banii „de rezervare” au fost în conturile lui Lișinschi. Societatea s-a folosite de aceste fonduri în mod gratuit. Până de curând. Când dezvoltatorul Al Sin a hotărât să dea banii înapoi. Motivul: cum zic gurile rele, Al Sin a gândit că a vândut sub prețul pieței. În adresa către cumpărători, Lișinschi recunoaște că sunt probleme cu noile apartamente: „Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că proiectul imobiliar situat în zona Pipera, cunoscut în piață sub denumirea Proiect Bentley, se află în prezent într-o etapă de suspendare temporară, determinată de o serie de factori obiectivi și independent de voința societății, raportat la dispozițiile contractuale aplicabile”. În adresă, Lișinschi menționează că din pricină de conduită responsabilă și transparentă nu poate estima reluarea lucrărilor sau termenul de finalizare fiindcă… lipsesc avizele administrative necesare proiectului. Adică, nu are vreo autorizație de construire! Așa că „potențialul cumpărător” își va primi sumele plătite și de care societatea s-a folosit timp de un an.

„Proiectul vedetelor” – dezvoltatorul dă apă caldă gratis, locatarii primesc șoareci

Anul trecut, Alexandru Pricop, un reprezentant al SVN România – agenția imobiliară care s-a ocupat de proiectul First Estates – declara în presă că ansamblurile (cele deja vândute și ocupate) sunt un real succes. Argumenta prin faptul că în apartamentele lui Lișinschi s-au mutat o serie de vedete din showbiz, de aici și porecla „proiectul vedetelor”. Pricop explica: „First Estates a venit cu un element de noutate în piața rezidențială din România, fiind primul proiect rezidențial care oferă încălzire gratuită celor care au achiziționat apartamente aici”. Mulți locatari descriu altfel locul: nu e apă caldă, nu-i căldură. Dar sunt gândaci. Și mulți șoareci.

La First Estates, șoarecii sunt cei mai buni prieteni ai omului. Par a fi agenți de PR ai dezvoltatorului: sunt singurii care îi mai bagă în seamă pe locatarii care au plătit saci cu bani pentru apartamente și care se plâng acum de o sumedenie de neajunsuri. Unii susțin că au dormit și la minus zece grade în lux, n-a funcționat nicio țeavă de căldură. Energia termică – cea gratis, așa cum anunța dezvoltatorul – a lipsit cu desăvârșire când a fost gerul mai mare. Așa spun cumpărătorii de la First Estates. Și mai spun și altele: unul e supărat fiindcă noul apartament recepționat are ferestrele nereglate, vâjâie crivățul prin living. Altuia i s-a strâmbat parchetul, cineva spune că trebuie schimbate, deja, întrerupătoarele, mulți sunt nervoși fiindcă între ușa de la intrare și prag este spațiu cât să intre șoarecii. Rozătoarele au devenit atât de obișnuite cu complexul de lux că știu, clar, unde ar fi zonele de pericol. Ocolesc capcanele, doar puțini pică la ananghie. Omul – depinde de etaj – se poate mândri chiar și cu câte două capturi de animal pe zi. Unii spun că șoarecii de la First Estate țin de „condiția socială”. Ăia de la „inferioare” sunt mai muncitori – se adună prin ghene, cei de la etajul 5 în sus par aristocrați – intră fără grijă prin case. Lumea nu se bucură deloc de fauna de la „ansamblul vedetelor”, a chemat ANPC-ul. L-au chemat și pe dezvoltator să rezolve problemele apartamentelor înainte de recepție, nu a răspuns nimeni. Singurii prezenți au rămas șoarecii, care o pot admira în liniște pe Mona Lisa - copie de intrare de bloc.

De la metalurgie la „real estate”

Andrei Lișinschi, reprezentantul Al Sin Management SRL, este fiul omului de afaceri cu același nume care a creat, la început de 2000, un imperiu industrial în județul Galați. În 2010, Andrei Lișinschi era menționați - la 26 de ani - în topul Forbes, fiind pe poziția 462 din 500 de miliardari ai României. Averea tocmai îi scăzuse cu 40 la sută. Grupul industrial al tatălui său Intfor SA/Profiland din Galați intrase într-un scandal legat de neplata datoriilor, spre suta de milioane de euro. Potrivit presei, fabrica deținută de familia Lișinschi a fost înființată în 1921 sub numele de Titan, de către celebrul industriaș Ausschnitt, pentru producția de tablă laminată la cald. În 1924 își schimbă numele Uzinele Metalurgice Titan Sar. În comunism, produsele erau exportate în țări precum Franța, Marea Britanie, Suedia și Danemarca. În 1990 s-a înființat societatea Intfor, iar în 1999 a fost privatizată. În 2005, compania a fost preluată de grupul de firme Profiland, deținut de Andrei Lișinschi. Fabrica a intrat în faliment în 2020, la aproape zece ani după ce intrase în insolvență.

Numele tatălui dezvoltatorului din Pipera este legat și de politică. De două ori a candidat pentru fotoliul de primar al Galațiului. Ultima dată, sub sigla Partidului Democrat Liberal. La acea vreme, PD-L era condus de către Emil Boc, care preluase partidul după ce Traian Băsescu devenise președinte al României. În timpul campaniei electorale, presa descoperea că subalternul lui Băsescu fusese condamnat cu închisoarea, înainte de Revoluție, pentru speculă cu valută și țigări. Familia Lișinschi nu mai apare cu niciun scandal legat de politică sau afaceri. Doar cu un biznis în…imobiliare.

La început de ani 2000, familia a încercat să construiască un mall în municipiul reședință de județ. A construit până a intrat în conservare. E drept, cam în aceeași perioadă băncile îi urmăreau pe tatăl și pe fiul să-i execute silit pentru datoriile groase adunate. Mai târziu, presa locală a vehiculat informații despre un offshore care a apărut să cumpere imobilul construit de Andrei Lișinschi senior, offshore-ul fiind reprezentat de Andrei Lișinschi junior. Biznisul din imobiliare l-a promovat din nou pe junior în topul oamenilor bogați din România. Logic, în condițiile în care, spre exemplu, pe site-urile de profil, un apartament de două camera din First Estate Pipera se vinde cu un preț de peste 160.000 de euro. Cu tot cu șoareci, probabil.



