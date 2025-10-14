Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați

Legea RCA nr. 132/2017 se modifică în defavoarea celor peste 8 milioane de asigurați posesori de mașini, dacă deputații votează, astăzi, amendamentele care încalcă mai multe legi interne și directive europene. Amendamentele care au fost depuse de parlamentari încalcă articolele 44, 45, 135 și 136 din Constituția României, precum și prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului, din perspectiva dreptului de proprietate privată al consumatorilor și persoanelor prejudiciate. Încalcă dreptul la desfășurarea unei activități economice în mod liber, creează grave discriminări și intră în contradicție cu prevederile legislației naționale și internaționale în materia concurenței, riscând să conducă la inițierea unei proceduri de infringement împotriva Statului Român în baza art. 258 din TFUE. De asemenea, încalcă prevederile Codului Civil și ale Legii nr. 237/2015 referitoare la regimul juridic și competențele societăților de asigurare, încalcă principiul reparării integrale a prejudiciului și alte prevederi din legislația națională și internațională.

Modificările Legii RCA au fost respinse de transportatori, ca parteneri de dialog social, însă parlamentarii nu au luat în considerare solicitările acestora. Principalele modificări sunt: Costul reparațiilor să fie calculat exclusiv de către firma de asigurări, fără să se țină cont de costul real rezultat din devizul întocmit de unitatea reparatoare; Soluția tehnică de reparație și alegerea calității pieselor de schimb să fie stabilite exclusiv de către firma de asigurări, care nu are competențe în repararea și întreținerea vehiculelor rutiere; Păgubitul RCA va pierde dreptul de a împuternici prin mandat o persoană fizică sau un service care să îi reprezinte interesele în procedurile birocratice de instrumentare a dosarelor de daună; Păgubitul RCA va pierde dreptul de a-și alege liber unitatea reparatoare - cum este în prezent și va fi forțat să-și repare mașina doar la unitățile alese de asigurător.

Favorizarea companiilor de asigurări și a firmelor evazioniste

Transportatorii îi acuză pe inițiatorii proiectului de modificare legislativă de favorizare a companiilor de asigurări, dar și a unor service-uri auto care practică reparațiile în regie proprie, spre care se vor transfera, în mod inevitabil, cele mai multe dosare de daună, după ce se va introduce coplata, prin schimbarea legii.

Pierderea dreptului păgubitului de a i se deconta chiria unui autovehicul de înlocuire pe perioada reparației și obligarea la coplata diferenței de reparație între suma plătită de asigurător și valoarea reparației rezultată din documentele justificative emise de unitatea reparatoare vor trimite păgubiții către acele service-uri care acum lucrează la negru și fac evaziune fiscală, făcând reparații în regie proprie - a explicat Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.), care invită toate persoanele fizice și juridice direct sau indirect afectate de modificarea Legii RCA să se alăture protestelor naționale.

Transportatorii de la COTAR au calculat pentru aceste unități reparatoare un prejudiciu de circa 1 miliard de euro adus statului, prin munca la negru și evaziune fiscală, iar prin noul normativ se va asigura creșterea acestui prejudiciu, în timp ce banii colectați la bugetul statului de la service-urile care respectă legea vor fi mai puțini.

Se încalcă drepturile asiguraților

Amendamentele propuse creează și mecanisme prin care sunt încălcate drepturile persoanelor păgubite și ale asiguraților, standardele de calitate privind lucrările de reparații efectuate în urma accidentelor auto și, implicit, siguranța circulației pe drumurile publice - toate acestea pentru a asigura un profit mai mare al asigurătorilor și un control absolut al acestora în cadrul raportului de asigurare obligatorie RCA.

Se votează doar amendamentele păguboase

Transportatorii menționează ca fiind cele mai șocante propuneri de modificare a legii pe cele venite de la deputatul minorităților naționale Iulius Marian Firczak, despre care COTAR spune că ar avea interese financiare directe în piața de asigurări RCA din România, familia sa fiind implicată direct în distribuția de asigurări RCA.

Un exemplu este decăderea din drepturi a persoanei păgubite, dacă aceasta nu transmite, în termen de 60 de zile, obiecțiuni scrise cu privire la oferta de despăgubire transmisă de firma de asigurări: „În acest caz, persoana prejudiciată, în termen de 60 de zile de la primirea ofertei din partea asigurătorului, are obligația de a comunica acestuia eventualele obiecții cu privire la suma ce face obiectul ofertei de despăgubire, în caz contrar considerându-se o acceptare expresă tacită” - este amendamentul depus de acest deputat.

De asemenea, imposibilitatea încheierii unei asigurări RCA pentru o perioadă mai scurtă de 6 luni (dispare polița cu valabilitate de o lună): „La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 5 - (1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă de 6 luni sau 12 luni, în funcție de opțiunea asiguratului” - de același autor.

COTAR atrage atenția asupra faptului că singurele propuneri ce vor fi dezbătute de către comisiile de specialitate din Parlamentul României sunt cele ale asigurătorilor, prin deputatul Iulius Marian Firczak și ale unui număr restrâns de deputați. Din analiza modificării Legii RCA lipsesc propunerile asociațiilor de consumatori, ale industriei transporturilor și ale reparatorilor auto, care răspund inclusiv penal pentru reparațiile efectuate autovehiculelor avariate ale păgubiților RCA.

Impactul economic va fi devastator

„Dacă primul afectat de aceste modificări legislative cu dedicație este șoferul român, a doua componentă esențială afectată este industria autohtonă - companiile de transport, unitățile reparatoare, firmele distribuitoare de piese de schimb, echipamente și utilaje de service, firmele distribuitoare de materiale de vopsitorie, firmele de rent-a-car și firmele de leasing, cărora le vor fi restituite sute de mii de autovehicule închiriate în sistem leasing - arată COTAR, care se pregătește de „proteste la scară națională”.

Protestele vor include suspendarea activității economice de către cei afectați: firmele de transport călători și marfă, unitățile reparatoare din România, toți distribuitorii de piese, materiale de vopsitorie, echipamente și utilaje de service, firmele de rent-a-car și de leasing, toți cetățenii sătui de abuzurile comise în mod constant de Statul Român, prin autorități, care se simte abuzate de statul român.

Se solicită eliminarea amendamentelor periculoase

Proiectul de modificare legislativă mai încalcă prevederile Codului Civil și ale Legii nr. 237/2015 referitoare la regimul juridic și competențele societăților de asigurare, care sunt limitate la activitățile specifice domeniului de asigurare/reasigurare, neputând fi extinse pentru a include prerogative de stabilire a unor prețuri de referință aplicabile altor domenii de activitate. De asemenea, încalcă principiul reparării integrale a prejudiciului, obligând persoanele păgubite fie să nu își mai repare vehiculele avariate, fie să le repare în condiții improprii - cu toate pericolele ce rezultă de aici pentru siguranța circulației pe drumurile publice -, fie să suporte o coplată pentru repararea unui prejudiciu produs din culpa unei terțe persoane.

COTAR solicită Camerei Deputaților să voteze proiectul de lege în forma adoptată de Senat, fără aceste amendamente, pentru a transpune cu celeritate Directiva Europeană și pentru a respecta principiul bicameralismului, iar eventuale modificări ale legii RCA, altele decât cele la care face trimitere Directiva, trebuie puse în dezbatere publică și discutate în cadrul grupului de lucru al ASF, cu participarea reprezentanților tuturor părților asupra cărora prezenta lege produce efecte.

Plățile despăgubirilor în regie proprie au generat la bugetul statului român un deficit de aproximativ 1 miliard de euro pe an, prin încurajarea evaziunii fiscale și a muncii la negru. Această valoare se va dubla, dacă vor fi adoptate amendamentele propuse.

Vasile Ștefănescu, președinte COTAR

