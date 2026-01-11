Olanda se retrage din misiunile antidrog ale SUA în Caraibe

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Ruben Brekelmans. Acesta a precizat că Olanda va continua să combată traficul de droguri doar în apele teritoriale ale Regatului, nu și pe marea liberă, în cadrul operațiunii americane Southern Spear.

„Am lucrat împreună cu americanii în combaterea traficului de droguri timp de mulți ani, dar într-un mod diferit”, a declarat Brekelmans, citat de Politico.

„Când identificăm trafic de droguri, încercăm să îi arestăm și să îi urmărim penal pe cei responsabili. Nu să distrugem navele”.

Operațiunea Southern Spear, lansată de Washington în luna septembrie, a inclus peste 20 de atacuri asupra unor ambarcațiuni, soldate cu peste 100 de morți. Statele Unite susțin că navele vizate erau folosite pentru transportul drogurilor în apropierea coastelor Venezuelei.

Ministerul olandez al Apărării a explicat că nu este vorba despre o rupere totală a cooperării cu SUA, ci despre o redefinire a rolului Olandei. Nava militară olandeză, dislocată permanent în Caraibe pentru misiuni de securitate, este folosită acum doar pentru monitorizare, nu pentru operațiuni antidrog în afara apelor teritoriale.

„Acolo unde este necesar, sprijinim Garda de Coastă din Caraibe în operațiuni antidrog desfășurate în apele teritoriale ale părții caraibiene a Regatului”, au explicat autoritățile olandeze. „În afara apelor noastre teritoriale, americanii au ales o abordare națională. Metoda și operațiunea pe care le desfășoară acum sunt ale lor. Noi nu participăm”, a transmis ministrul apărării.

Decizia a fost luată după ce Statele Unite au recurs la forța militară pentru a-l reține pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, acțiune care a generat critici internaționale privind respectarea suveranității și a dreptului internațional.

Reprezentantul guvernului olandez a declarat că nu există în prezent o amenințare militară directă din partea Venezuelei la adresa insulelor caraibiene ale Olandei, aflate în apropierea coastelor Venezuelei, dar a avertizat că tensiunile din zonă pot afecta stabilitatea regională. „Trebuie să fim pregătiți pentru mai multe scenarii. Dar este important să privim realist și să evaluăm care sunt riscurile reale”.

Și alți aliați ai Statelor Unite au luat distanță față de modul în care Washingtonul a acționat în regiune. După atacurile letale asupra ambarcațiunilor din Caraibe, Marea Britanie a suspendat parțial schimbul de informații cu Statele Unite.

(sursa: Mediafax)