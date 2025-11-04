România ratează achiziția trenurilor pe hidrogen prin PNRR

Unul dintre proiectele înscrise pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este achiziționare a 12 automotoare pe bază de pile de combustie cu hidrogen. Deși a avut la dispoziție mai mulți ani pentru cumpărarea lor, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) nu a reușit să se încadreze în termene, având în vedere că PNRR se termină la anul. Potrivit conducerii ARF, achiziționarea celor 12 rame va fi mutată acum pe un alt program cu finanțare europeană, în condițiile în care ea are acum în desfășurare o licitație pentru ele. Spre deosebire de proiectele rutiere finanțate din PNRR (pe împrumuturi pe perioadă mare și cu dobândă redusă), proiectele feroviare sunt granturi (bani gratis).

Singura oferta primită la această licitație a venit de la Asocierea Siemens Mobility formată din: Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Austria GmbH. Potrivit președintelui ARF, Mihai Barbu, autoritatea se pregătește acum să finalizeze evaluarea tehnică a ofertei și va trece la evaluarea financiară a acesteia, dar se estimează că aceasta nu va dura prea mult. Valoarea achiziției este cuprinsă între 1,59 de miliarde de lei și 2,47 de miliarde de lei, fără TVA, în funcție de durata serviciilor conexe contractului - 15, respectiv 30 de ani, iar durata contractului va fi de 225 de luni.

Pe ce program va fi mutată achiziția

Dacă tot va rata fondurile din PNRR, pentru cumpărarea garniturilor pe hidrogen, această achiziție ar putea fi mutată pe Fondul pentru Modernizare, unde România are la dispoziție 14-15 miliarde de euro. Această posibilitate era invocată și de Sorin Grindeanu în perioada în care a ocupat poziția de ministru al Transporturilor. Recunoscând că există posibilitatea ratării finanțării prin PNRR, Sorin Grindeanu spunea în luna august a anului 2024: „Am și primit agreement-ul, ok-ul, să îl trecem pe Fondul de Modernizare. România nu a fost în stare până acum să depună destule proiecte pe Fondul de Modernizare, să acceseze toate cele 14 - 15 miliarde de euro”. Fondul pentru Modernizare finanțează proiecte axate pe tranziția energetică, cum ar fi modernizarea sistemelor energetice, investiții în surse regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice în industrie, clădiri și transporturi etc. O altă variantă de finanțare este și Programul Transport 2021-2027. Aici România are la dispoziție 9.626.236.536 de euro, din care alocarea UE este de 4.650.515.326 de euro, iar gradul de absorbție este acum de aproape 30%.

Trenurile pe hidrogen sunt bune pentru liniile regionale mici, unde costul electrificării liniei este prea mare în comparație cu rentabilitatea legăturii. Practic, se amestecă hidrogenul de la bord cu oxigenul din aerul înconjurător, folosind o celulă de combustie. Aceasta produce energia electrică necesară pentru a acționa trenul.

Nu avem nici legislația necesară

În prezent, România mai are o problemă legată de aceste trenuri pe hidrogen, nu are adoptată legislația specifică pentru introducerea lor. Președintele ARF a spus că problema va fi rezolvată în timp util, în prezent lucrându-se la elaborarea ei. Cele 12 trenuri vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice, pe liniile neelectrificate București - Pitești, cu extindere până la Piatra Olt - Craiova, București - Aeroportul Henri Coandă, București - Târgoviște, București - Pitești - Curtea de Argeș, contracte atribuite unor operatori de transport feroviar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007/CE cu modificările ulterioare și potrivit legislației din România.

Trei licitații ratate

ARF a mai încercat și în anii trecuți să cumpere trenuri pe hidrogen. Procedurile anterioare au fost anulate din cauza lipsei ofertelor sau a ofertelor neconforme. Ultima a fost anulată în luna mai a anului trecut în condițiile în care nu a fost depusă nicio ofertă. La un moment dat, fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat chiar faptul că România va renunța la această achiziție prin PNRR pentru că nu există trenuri cu hidrogen care să fie cumpărate, iar banii alocați vor fi transferați pentru a cofinanța autostrăzi.