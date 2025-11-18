România importă energie chiar și de 1.000 de ori mai scumpă decât cea pe care o exportă

Producția netă de energie a scăzut cu 7% în perioada ianuarie - septembrie 2025, iar consumul - cu 1% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024, dar importurile de energie la nivelul Sistemului Energetic Național au crescut de aproape trei ori, conform unei analizei a companiei Transelectrica privind evoluția componentelor balanței energetice. Dacă în primele nouă luni ale anului trecut dezechilibrul import-export a fost de 1,3 TWh, în primele nouă luni ale acestui an acest dezechilibru s-a mărit la 3,5 TWh, ceea ce înseamnă că deficitul balanței a crescut de 2,7 ori.

Termocentralele rămân baza

Potrivit analizei ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie - septembrie 2025, se observă că cea mai mare pondere, 32%, este reprezentată de componenta termo, urmată de componenta hidro 25%, iar energia produsă din surse regenerabile și nucleară are o pondere de 19%, respectiv 21%. Totuși, referitor la acest mix, s-au înregistrat scăderi ale producției din surse termo (-5%) și hidro (-23% - cel mai accentuat declin), în timp ce componentele regenerabile și nucleare au înregistrat creșteri de 1%. Hidroelectrica arată că producția sa a fost marcată anul acesta de condiţii hidrologice nefavorabile, ceea ce condus la o scădere a producţiei nete de energie electrică şi a erodat parţial avantajul de cost al producţiei proprii. Producția din baterii a atins 122,74 GWh, iar energia produsă de prosumatori a fost de 1.138 GWh.

În ceea ce privește schimburile fizice transfrontaliere, exporturile au scăzut cu 4%, în timp ce importurile au crescut cu 33% față de primele nouă luni din 2024.

Avem un deficit de producție

România produce foarte multă energie solară în timpul zilei, primăvara, vara și toamna, dar pe care nu are capacitatea să o înmagazineze, așa că o vinde foarte ieftin. Ulterior, seara, între 18.00 și 22.00, când înregistrează vârf de consum, importă energie chiar și de 1.000 de ori mai scumpă decât cea pe care o exportă, arată datele oficiale. Asta face ca impactul componentei energie electrică în factura totală a consumatorilor casnici să depășească 50%, adică peste media europeană. Pe de altă parte, avem și un deficit de producție, în condițiile în care multe proiecte termo și hidro sunt întârziate. De exemplu, termocentrala Iernut a companiei Romgaz trebuia să fie gata în 2020, dar din cauza constructorului spaniol Duro Felguera ea ar putea fi finalizată cel mai devreme la sfârșitul anului viitor. Pe de altă parte, licitațiile pentru contractarea proiectării, echipării, construirii și punerii în funcțiune a două centrale de producție de energie electrică pe gaze naturale, cu putere instalată însumată de 1.325 MW, menite să înlocuiască grupuri pe lignit ce urmează să fie închise la Complexul Energetic Oltenia (CEO), au fost amânate din nou. Este vorba de proiectele de centrale în ciclu combinat (CCGT) Turceni, de 475 MW, și Ișalnița, de 850 MW. Termenul pentru depunerea ofertelor era data de 15 noiembrie, dar a fost împins pentru 30 decembrie.

Scoatem din rețea 1.045 MW

Recent, România a obținut undă verde de la Comisia Europeană pentru a nu mai închide 1.755 MW în centralele pe cărbune, ci doar 1.045 MW până la sfârșitul anului, astfel că 710 MW îi vom putea păstra până în august 2026. Chiar și așa, situația în sistemul energetic rămâne extrem de grea, iar posibilitatea unui blackout rămâne de actualitate. Dintr-un total de putere instalată de 19.842,59 MW, România poate produce doar undeva la maximum 6.500 MWh (cu tot cu regenerabile), iar restul consumului trebuie acoperit din importuri, când acesta este mai mare. De exemplu ieri, o zi cu o temperatură destul de ridicată la amiază, datele Transelectrica arătau că România avea: „Consum: 7.123 MW Producție: 6.414 MW Sold schimb: 709 MW”.

În România, numărul prosumatorilor, persoane sau companii care produc energie pentru consum propriu, a atins în septembrie 267.000, cu o capacitate instalată de peste 3.100 MW, conform datelor ANRE, în condițiile în care, de exemplu, Hidroelectrica are circa 6.500 MW.

