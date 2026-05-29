Salariile bugetarilor mai pot fi salvate de Curtea Constituțională, prin Avocatul Poporului

Acestora li s-au promis de mai mulți ani soluționări pentru probleme mai vechi, iar acestea ar fi trebuit să se regăsească în noul proiect de lege, însă cadrele didactice și personalul auxiliar din școli au constatat că sunt din nou victime, în coada grilei de salarizare. Toți bugetarii vor fi afectați de noua lege, dacă proiectul rămâne în forma actuală. O federație sindicală a cerut intervenția Avocatului Poporului, imediat după ce proiectul va fi adoptat de Executiv, pe probleme de neconstituționalitate, pentru că un guvern interimar nu are dreptul să modifice cadrul legislativ. Cu toate acestea, lupta între Executiv și angajații statului este condițională de PNRR, pentru respectarea unor jaloane obligatorii fără de care România ar pierde mulți bani pentru investiții, iar partidele din fosta coaliție și-ar fi asumat susținerea tuturor prevederilor care țin de PNRR și de programul SAFE. Singura speranță a bugetarilor rămâne Avocatul Poporului și decizia CCR.

Federațiile și confederațiile sindicale și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu noua lege a salarizării care-i dezavantajează pe aproape toți angajații statului român. Blocul Național Sindical arată că la baza grilei de salarizare nu stau principii sau argumente valabile care să plaseze diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii.

Dumitru Costin, președintele BNS, a criticat dur modul în care a fost construit proiectul noii legi a salarizării unitare, subliniind că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale în noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale.

„De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții de la Banca Mondială cu coeficientul 5, ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7. Vrem să aflăm și noi cine și cum, pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile”, a declarat Dumitru Costin.

Liderul BNS a mai precizat că proiectul de lege conține un mecanism prin care angajații ale căror salarii ar rezulta mai mici după recalcularea pe noua grilă nu ar pierde efectiv din veniturile aflate în plată.

„Există un principiu care se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că, dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care i-au pus cei de la Banca Mondială, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci, dimpotrivă, o să rămâi pe loc până când ceilalți, care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea în noua grilă, te vor ajunge din urmă”, a mai spus președintele BNS.

Parlamentul ar putea vota proiectul, așa cum este acum

Proiectul ar putea fi anulat prin votul Parlamentului, dar având în vedere angajamentul partidelor din fostul guvern referitor la votul în Parlament al tuturor proiectelor de lege pentru susținerea PNRR și SAFE, sindicatele s-au gândit și la alte variante de atac. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a sesizat Avocatul Poporului cu privire la demersul Guvernului demis de a elabora și promova noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

„Polițiștii de penitenciare au nevoie de o lege corectă, stabilă și constituțională, discutată transparent, în etape cu partenerii de dialog social, nu ținută la sertar, în ministere și băgată pe gât, pe ultima sută de metri, înainte de promulgare”, a declarat Cosmin Dorobanțu, președintele FSANP.

Federația mizează pe faptul că un Guvern care și-a pierdut mandatul nu mai poate deschide șantierul unei reforme salariale care afectează sute de mii de angajați din sectorul public, inclusiv polițiști de penitenciare.

„Constituția României spune limpede că un Guvern al cărui mandat a încetat prin moțiune de cenzură poate face doar actele necesare administrării treburilor publice. Codul administrativ merge și mai departe: Guvernul interimar nu poate iniția proiecte de lege și nu poate promova politici noi. Salarizarea bugetarilor reprezintă una dintre cele mai sensibile politici publice ale statului, mai ales că produce inechități salariale majore în cadrul acelorași sectoare de activitate. FSANP atrage atenția că acest proiect este prezentat ca o simplă consultare tehnică, deși în realitate vorbim despre grile de salarizare, principii, fundamentări și negocieri cu alte ministere, instituții publice și organizații sindicale făcute de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale care face parte din aparatul unui Guvern demis”, a transmis federația sindicală.

Sindicaliștii mai spun că dacă proiectul va fi preluat ulterior de parlamentari „doar pentru a-i schimba ambalajul procedural”, problema de fond rămâne aceeași: substanța legii salarizării vine de la un Guvern care nu mai are legitimitatea constituțională de a iniția o asemenea reformă.

Guvernul nu mai are puteri depline

Sindicaliștii sunt revoltați mai ales de faptul că puterea încalcă flagrant Constituția, invocând PNRR. „Niciun jalon european, nicio presiune de calendar și nicio sumă invocată public că s-ar pierde nu pot transforma un Guvern demis într-un Guvern cu puteri depline”, mai transmite federația sindicală.

Din perspectiva polițiștilor de penitenciare, riscurile sunt și mai mari. Actuala lege a salarizării nu a fost aplicată integral, iar personalul din penitenciare intră în noua reformă cu un handicap față de alte categorii profesionale. Se discută despre o nouă construcție salarială peste o nedreptate veche, necorectată și împinsă ani la rând de la un buget la altul prin ordonanțe de urgență care au „înghețat” drepturi salariale ale polițiștilor de penitenciare.

FSANP mai semnalează o vulnerabilitate majoră: valoarea de referință salarială urmează să fie stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru 2027 apare valoarea de 4.100, dar pentru 2028 nu există nicio garanție reală că aceasta nu va mai mică, diminuând astfel salariile. „Această formulă poate transforma salarizarea polițiștilor de penitenciare într-un mecanism dependent de conjunctura bugetară, cu riscul ca drepturile angajaților să fie negociate anual, în funcție de deficit, nu de valoarea salariului minim garantat sau de condițiile de muncă ori de nivelul de trai. În plus, proiectul adâncește diferențele dintre sectoarele de activitate, iar sectorul administrativ din penitenciare riscă să fie lovit direct”, explică sindicaliștii din FSANP care au solicitat Avocatului Poporului să acționeze rapid și să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a clarifica dacă un Guvern demis prin moțiune de cenzură poate construi, negocia și împinge spre Parlament o lege a salarizării.

