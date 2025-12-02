Sărbătorile oficiale, mană cerească pentru firmele care produc însemne și medalii. În 2025, SRI a fost clientul preferat

SRI a achiziționat, la finalul lunii octombrie, 3.400 de însemne onorifice „În serviciul patriei” pentru ofițeri, pentru care va plăti peste 1,14 milioane de lei. Afacerea a făcut obiectul unei licitații, iar însemnele vor fi furnizate de o firmă privată. Nu este pentru prima dată când SRI face astfel de achiziții de pe piața liberă, în timp ce, spre exemplu, Administrația Prezidențială, în ultimii ani, a contractat doar Monetăria Statului pentru a-și înnoi sau repara stocurile de decorații oficiale.

Serviciul Român de Informații (SRI), prin intermediul Unității Militare UM 0929 București, a demarat această afacere încă din data de 17 iulie 2025, în plină vacanță de vară, când a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care a făcut cunoscut faptul că intenționează să încheie un contract privind furnizarea de însemne onorifice cu „În serviciul Patriei”, pentru ofițeri. Achiziția ar urma să acopere o perioadă de 24 de luni și este finanțată din fonduri bugetare.

Afacerea a făcut obiectul unei licitații deschise, în urma căreia, la data de 8 octombrie 2025, SRI a încheiat cu SC Promodeus Production SRL un contract-cadru în valoare finală negociată de 943.600 de lei fără TVA, respectiv de 1.141.756 de lei cu TVA inclusă.

În aceeași zi, între cele două părți, a fost parafat și primul contract subsecvent aferent acestui acord-cadru, la o valoare de 219.775 de lei fără TVA, respectiv de 265.824,12 lei cu tot cu TVA.

Din documentația de atribuire, aflăm că, în total, în cei 1.141.756 de lei cu TVA inclusă ar trebui să intre achiziția a 1.300 de semne onorifice pentru 15 ani de activitate în cadrul SRI, 1.400 de însemne onorifice pentru 20 de ani de activitate în cadrul SRI și 700 de semne onorifice pentru 25 de ani de activitate în cadrul SRI. În total, este vorba despre 3.400 de semne onorifice „În serviciul Patriei” pentru ofițeri.

Cum trebuie să arate produsele

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei cumpărături, însemnele achiziționate reprezintă piese ovale, ușor bombate, care au corpul fix granulat. Piesa are aplicată marginal, în relief, atât pe avers, cât și pe revers, o cunună desenată, formată din frunze de laur, la dreapta, și frunze de stejar, la stânga, legate în partea de jos cu o fundă.

Pe revers, în partea de sus, este aplicată o acvilă cu capul spre dreapta, încoronată, ținând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o spadă, iar în gheara stângă un buzdugan și având aplicat pe piept scutul mic al stemei României.

În partea de jos este imprimat „În serviciul Patriei” cu litere în relief. Însemnul este surmontat de un inel de la care pornește o semicunună desenată, formată din două ramuri de laur, cu frunzele emailate verde. Între brațele semicununii este fixată o bară.

Inelul este prevăzut cu o panglică, o baretă, iar ansamblul mai conține și o cutie.

Furnizor mai vechi

SC Promodeus Production SRL, compania care și-a adjudecat acest contract, a fost înființată în anul 2019, are sediul în București și se ocupă cu publicitatea. Asociatul unic și administratorul firmei este Ion Alexandru Tolu.

Această companie a mai primit, la data de 28 martie 2025, tot din partea SRI, prin intermediul UM 0929 București, un alt contract-cadru având ca obiect furnizarea de însemne onorifice „În serviciul Patriei” pentru maiștri militari, subofițeri și SGP, în valoare de 255.150 de lei fără TVA, respectiv de 303.628,5 lei cu tot cu TVA.

În data de 30 iunie, a fost parafat și un contract subsecvent aferent acestui acord-cadru, în valoare de 63.504 lei fără TVA, respectiv de 75.569,76 de lei cu TVA inclusă.

Primul lot al aceluiași acord-cadru a fost adjudecat, atunci, de compania SC Neramo Distribution SRL, pentru 846.702 lei fără TVA, respectiv de 1.008.575,38 de lei cu TV inclusă.

Achizitorul are „meciuri în picioare”

De altfel, Serviciul Român de Informații a făcut, în ultimii ani, în mod constant, astfel de achiziții. Conform SEAP, UM 0929 București a parafat, la data de 30 septembrie 2022, un contract cu SC P&M Gravura SRL, în valoare de 1.018.500 de lei fără TVA, respectiv de 1.212.015 lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea de însemne onorifice, în vederea acordării distincțiilor cuvenite cadrelor militare în activitate.

Primul lot al acordului-cadru viza însemne onorifice „În serviciul Patriei” pentru ofițeri, iar al doilea lot se referea la însemne onorifice „În serviciul Patriei” pentru maiștri militari, subofițeri și SGP.

La data de 27 octombrie 2022, pe 24 mai 2023 și 31 octombrie 2024, în baza acestui acord-cadru, au fost încheiate trei contracte subsecvente, în valoare totală de 759.825 de lei fără TVA, respectiv de 904.191,75 de lei cu TVA inclusă.

Spre deosebire de SRI, dar nu doar de SRI, spre exemplu, Administrația Prezidențială, în ultimul mandat al lui Klaus Iohannis, și-a achiziționat decorațiile sau le-a reparat, contractând în acest sens instituția specializată a statului, respectiv Monetăria Statului.

Astfel, la data de 4 martie 2021, Președinția a încheiat cu Monetăria Statului un contract în valoare de 228.019 lei fără TVA, pentru achiziția de ordine naționale pentru o perioadă de patru ai.

La data de 31 august, au mai fost încheiate alte trei acorduri-cadru, unul de 203.774,26 lei fără TVA, al doilea de 1.979.213,04 lei fără TVA, iar al treilea de 3.613,051 de lei fără TVA. În total, valoarea acestor contracte s-a ridicat la 5.796.038,3 lei cu fără TVA, respectiv de 6.897.285,6 lei cu tot cu TVA.

Afaceri similare parafate de instituțiile publice

De altfel, Serviciul Român de Informații nu este singura instituție care, în ultimii ani, a apelat la firme private, pentru a-și procura diverse medalii, însemne oficiale, decorații sau insigne.

O astfel de instituție este Consiliul Județean Alba, care a făcut astfel de achiziții în valoare totală de 336.765,9 lei fără TVA, respectiv de 499.751,42 de lei cu TVA inclusă.

Mai exact, în 18 și 25 iunie 2019, instituția a încheiat cu două companii contracte de 26.728,5 lei fără TVA, pentru furnizarea de medalii gravate, brățări siliconate, insigne de rever și insigne metalice.

Alte astfel de contracte au fost parafate în iulie 2023 (136,236 de lei fără TVA), în august 2023 (62.336,4 lei fără TVA), în ianuarie 2024 (53.195 lei fără TVA) și în septembrie 2024 (21.270 de lei fără TVA).

Și Unitatea de Logistică și Achiziții a Poliției Penitenciare a parafat trei astfel de afaceri, în valoare totală de 552.296,36 lei fără TVA. De asemenea, o altă unitate militară a SRI – UM 0461 București, figurează cu un contract similar de 56.250 de lei fără TVA. Iar UM 02210 București, a MApN, a derulat astfel de afaceri în valoare de 2.876.652,72 de lei fără TVA.