Un sistem electronic de alertă pentru urgențe medicale

Noul sistem le permite celor aproape peste 17.000 de locuitori ai complexului rezidențial din nordul Capitalei să beneficieze de cursuri de prim ajutor și la rândul lor să devină și ei voluntari-salvatori. Sistemul de alertă funcționează pe baza unui buton S.O.S. în aplicația mobilă dedicată, care nu înlocuiește apelul la 112, ci îl completează, oferind asistență de prim ajutor și stabilizare a victimei până la sosirea ambulanței.

Sistemul bazat pe butonul S.O.S., lansat de Crucea Roșie, a fost conceput mai ales pentru solicitarea de intervenție medicală imediată în caz de stop cardio-respirator, AVC, înec, fracturi, traumatisme sau accidente casnice. Rezidenții din Cosmopolis au acum posibilitatea de a-l accesa rapid, astfel încât să se reducă semnificativ timpul de intervenție de urgență, cu ajutor de la vecinii care sunt instruiți de Crucea Roșie pentru a putea deveni salvatori.

Programul electronic este completat de unul educațional, pe care organizația l-a conceput ca instrument social în comunitate, accesibil din proximitate.

„Este un nou plus foarte important pentru oameni de toate vârstele din complex. Crucea Roșie are chiar planuri mari și deja au început, se fac ateliere, se fac tot felul de evenimente și, bineînțeles, primul ajutor, care este vital”, a declarat o beneficiară a noului sistem de alertă lansate de Crucea Roșie în Cosmopolis.

Peste 17.000 de beneficiari, într-un singur cartier

Astfel, atunci când fiecare secundă contează, ajutorul poate veni de la vecini instruiți de Crucea Roșie pentru a putea salva vieți. Cei peste 17.000 de oameni care locuiesc în Cosmopolis au acum, în cadrul complexului rezidențial, primul sediu al Crucii Roșii Române – filiala Ilfov și centrul de prim ajutor.

„Este un pas important, deoarece dorim să și setăm un exemplu la nivel național, nu doar pentru Crucea Roșie, ci și pentru celelalte asociații care oferă primul ajutor. Avem deja peste 40 de voluntari instruiți în primul ajutor și dorim să dezvoltăm rețeaua aceasta de voluntariat, să conștientizeze oamenii că și unul pentru celălalt putem să ne ajutăm, să ne ajutăm aproapele”, a declarat Andrei Eduard Băzăvan, preşedintele noii subfiliale a organizației Crucea Roșie.

Punctele de prim ajutor sunt cruciale la nivel național, indiferent dacă acestea sunt coordonate de o asociație sau de instituțiile publice.

„Primul ajutor trebuie să-l învățăm, pentru noi, familia noastră, cercul de prieteni și comunitatea din care facem parte. Este extrem de important, fiindcă sunt copiii, sunt mijloace auto, este o grabă permanentă și, atunci, avem nevoie de așa ceva”, a subliniat Nicu Mihalcea, director Crucea Roșie – Filiala Ilfov.

Foarte ușor de accesat

Butonul de urgență, disponibil în aplicația mobilă dedicată celor care locuiesc în cartier, este foarte ușor de accesat, în condiții extreme. „Doar printr-o simplă apăsare de buton, toate datele relevante sunt transmise direct către echipa de intervenție. Imediat îți vor afișa pe ecran toate datele relevante pentru echipa de respondenți de la locația noastră. Respondenții, dar și persoana care a semnalat se pot coordona pentru un timp de intervenție cât mai eficient”, a explicat unul dintre cei instruiți de Crucea Roșie pentru a-și putea ajuta vecinii, la nevoie.

Cei care locuiesc în această zonă au primit ajutorul Crucii Roșii cu mult entuziasm, pentru că toți înțeleg necesitatea unui astfel de sistem, securitatea nefiind doar pază și supraveghere, ci și capacitatea de a răspunde rapid în situații medicale.

„Prima sucursală de Crucea Roşie și-a deschis o filială în cadrul unui complex rezidențial și, cumva, ne ajută, împreună cu voluntarii, care sunt și vecini și parte în comunitatea noastră, să intervină în secunde, nu minute, secunde de la momentul în care sunt solicitați pentru a avea o intervenție.

Știm foarte bine, statistic vorbind, cât de importante sunt acele prime secunde până la venirea și preluarea celui care are probleme de către salvare, a precizat Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer.

Crucea Roşie își duce mai departe misiunea de a pregăti continuu voluntari, prin cursurile de prim ajutor, acum intrând și în zone rezidențiale care pot beneficia de programe integrate, cum este această aplicație. În Cosmopolis vor continua cursurile de prim ajutor, pentru doritori, la sediul Crucii Roșii, atât pentru rezidenți, cât și pentru alte persoane din afara complexului situat în nordul Capitalei.

Bază de voluntari din comunitate

Programul integrat de prim ajutor funcționează cu o bază de voluntari din comunitate. Rezidenții pot apela la servicii de intervenție rapidă prin aplicația digitală a complexului Cosmopolis, care a asigurat spațiul și echipamentele necesare funcționării sediului Crucii Roșii și punctului de prim-ajutor, pentru beneficiul comunității. Acum sunt deja aproape 40 de voluntari de la Crucea Roșie certificați de organizație pentru a putea interveni la acționarea butonului de panică din aplicația pentru mobil. Aceștia locuiesc în Cosmopolis și pot ajunge la solicitant în aproximativ 60 de secunde de la alertare.

Pe lângă alocarea spațiului necesar, administrația Cosmopolis a și dotat sediul Crucea Roșie din complex cu echipamentele necesare pentru a funcționa ca un adevărat punct de prim ajutor și a putea dezvolta o rețea de intervenție rapidă chiar în cadrul comunității. Mai mult, Cosmopolis a dezvoltat aplicația internă cu o nouă funcționalitate: un buton dedicat alertării voluntarilor Crucea Roșie din complex, pentru intervenții rapide de prim ajutor până la sosirea serviciilor publice de urgență.

Butonul S.O.S., integrat în aplicația MyCosmopolis, este prima funcționalitate de acest fel dintr-o aplicație rezidențială din România, model ce poate fi replicat în alte comunități, reducând presiunea pe serviciile publice de urgență București.

Peste 40 de voluntari au fost deja instruiți în cadrul subfilialei Crucea Roșie Cosmopolis și sunt pregătiți să intervină rapid în situații de prim ajutor, alertate direct prin Butonul S.O.S. din aplicația MyCosmopolis, folosită zilnic de rezidenți pentru relația cu administrația complexului, pentru plata întreținerii, pentru a afla programul mijloacelor de transport, programul magazinelor și restaurantelor, anunțarea vizitatorilor care vin în complex și nu numai.

Cum funcționează „butonul roșu”

La apăsarea butonului S.O.S. în aplicația MyCosmopolis, alerta este transmisă simultan, prin notificare push, către toți voluntarii Crucii Roșii certificați care locuiesc în Cosmopolis. Notificarea include localizarea exactă a solicitantului și traseul cel mai rapid către aceasta. Sesiunea rămâne activă până când este închisă de cel care a inițiat-o sau de administrator, iar datele intervenției, precum locația sau tipul de urgență, sunt vizibile în timp real pentru voluntarii implicați. Sistemul este conceput pentru urgențe medicale care pot fi abordate prin manevre de prim ajutor, și anume cazuri precum înec, accident vascular cerebral, stop cardio-respirator, fracturi sau alte traumatisme sau accidente casnice minore, în care primele minute sunt cruciale.

Butonul S.O.S. nu înlocuiește apelul la 112, ci îl completează. Voluntarii Crucii Roșii stabilizează persoana care a solicitat intervenția și acordă primul ajutor până la sosirea serviciilor publice de urgență.

„Dacă funcționează în Cosmopolis, poate funcționa în orice comunitate organizată din țară”, a explicat Andrei Bazavan, Președinte Crucea Roșie Română - Subfiliala Cosmopolis.

Echipa Crucii Roșii din Cosmopolis este formată din voluntari certificați, care au reședința în complex. Aceștia au absolvit cursurile de prim ajutor susținute regulat la sediul Crucii Roșii, iar rețeaua din Cosmopolis este în continuă creștere, pe măsură ce sunt organizate noi sesiuni de instruire.

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