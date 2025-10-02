Urgențele, rugate să mai aștepte. Peste 50% din proiectele ISU și SMURD sunt abia în faza de proiectare

Pregătirea României pentru situații de urgență extremă, cum ar fi cele provocate de pandemii, cutremur sau război, înseamnă și realizarea unei infrastructuri adecvate. Asta implică, pe lângă investițiile în dotarea corespunzătoare a spitalelor, a centralelor de primiri urgențe etc., și investițiile în realizarea proiectelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și SMURD.

Situația proiectelor ISU

În ultimii ani, autoritățile locale și centrale au demarat mai multe proiecte majore de infrastructură pentru serviciile de urgență.

Conform datelor publicate de platforma VICTA, care monitorizează șantierele din România, în ultimul an au fost urmărite 37 de proiecte care vizează construirea unor stații noi de pompieri, modernizarea sau reparare altora. În total, este vorba despre proiecte cu o valoare estimate de 151 milioane de lei, dar multe dintre ele sunt întârziate din diverse motive.

Astfel, conform analizei citate, 21 de proiecte sunt în faze de preconstrucție (16 în faza de proiectare, două în faza de autorizare autorizație și trei aproape de începerea execuției execuție), iar opt în construcție. Din cele 21 de proiecte, doar trei au ajuns în faza de amenajare finală și cinci au fost deja finalizate. La nivelul stațiilor de pompieri se mai derulează 16 proiecte pentru renovarea lor.



Situația proiectelor SMURD

În ceea ce privește SMURD, aici sunt monitorizate șapte cu o valoare de circa 160 milioane lei și o suprafață totală de 18.067 mp. Din acestea, două sunt în faze anteproiect (proiectare/autorizare), unul în construcție, două în amenajare, și două finalizate. Din cele șapte proiecte, doar patru sunt proiecte noi, restul fiind de modernizare și extindere a spațiilor.

„Aceste cifre arată că majoritatea proiectelor de stații de pompieri sunt în faza de planificare sau construcție, semnalând un ciclu de investiții continuu. În schimb, SMURD a avut un volum mai mic de proiecte noi, majoritatea fiindu-le extinderi sau upgrade-uri ale unităților existente”, arată analiza citată.

Avem și alte probleme

Un raport publicat în luna aprilie a anului acesta de către Curtea de Conturi în care se evalua eficiența managementului în domeniul adăpostirii, funcționalitatea adăposturilor de protecție civilă și capacitatea acestora de a răspunde nevoilor populației în caz de conflict atrăgea atenția că România nu este pregătită. Doar 3,21% din populație (aproximativ 612.000 de persoane) ar putea beneficia de adăposturi special construite, iar dacă se includ și spațiile alternative (metrou, pasaje, parcări), procentul ajunge la 5,19%.

Dotări și facilități ale stațiilor ISU/SMURD

Stațiile moderne, dotate cu spații dedicate autospecialelor, zone de odihnă, depozite medicale și sisteme de comunicații integrate, devin noduri vitale în rețeaua de intervenție rapidă. Fiecare proiect finalizat înseamnă timp câștigat în fața urgențelor și vieți salvate, iar pentru aceasta este nevoie ca investițiile să nu fie oprite nici acum, în ciuda unor constrângeri financiare. Stațiile noi ISU/SMURD sunt proiectate pentru a oferi tot confortul operațional echipajelor, inclusiv camere de odihnă și servicii pentru personal, precum și săli de fitness.

Suntem pe locul 4 în UE la ponderea pompierilor profesioniști în totalul angajaților

România s-a clasat pe primul loc în Uniunea Europeană în 2024 la ponderea cheltuielilor guvernamentale pentru servicii de protecție împotriva incendiilor – 0,9% din total, conform unei statistice Eurostat. La numărul pompierilor raportați la populația activă, ocupăm locul 4 în UE, cu o pondere de 0,32%.

Potrivit statisticii Eurostat, anul trecut România a alocat cea mai mare proporție din bugetul său guvernamental general pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor: 0,9%, în contextul unei medii europene constante de doar 0,5%. Acest nivel de investiții plasează România înaintea Greciei, care au înregistrat o pondere de 0,7%, deși este o țară care se confruntă cu grave incendii de vegetație. Pe lângă nivelul de finanțare, România ocupă și locul 4 în UE în ceea ce privește ponderea pompierilor profesioniști în totalul angajaților – 0,32%. Suntem în fața unor țări mult mai dezvoltate economic, depășiți doar de Croația (0,45%), Grecia (0,41%) și Cehia (0,34%). La polul opus, țări precum Țările de Jos (0,07%), Danemarca (0,08%) și Suedia (0,10%) înregistrează cele mai mici ponderi.

