Sporturi noi, la Dinamo. Fotbalul american, lacrosse și padel intră pe lista clubului bucureștean

Potrivit unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne, printre acestea se regăsesc: lacrosse - cel mai vechi sport de echipă din America de Nord, flag football - varianta non-contact a fotbalului american, baseball - sportul atât de popular peste Ocean, cricket - al doilea cel mai popular sport după fotbal, la nivel mondial, și relativ asemănător cu oina, și padel - un amestec între tenis și squash.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus, marți, în dezbatere publică, un proiect de ordin al ministrului de Interne, pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo” București (OMAI nr. 93/2022).

Documentul stabilește noi reguli pentru clubul aflat în subordinea acestui minister, cea mai importantă modificare fiind introducerea mai multor sporturi noi, ca urmare a creșterii popularității și includerea acestora în programul Jocurilor Olimpice.

„Având în vedere decizia Comitetului Olimpic Internațional de a include în programul olimpic (ediția Los Angeles 2028) disciplinele squash, baseball/softball, cricket, flag football și lacrosse, precum și creșterea popularității padelului la nivel internațional, aceste discipline au fost adăugate în cadrul Secției sporturi individuale, respectiv Secției jocuri sportive”, se arată în referatul care însoțește proiectul de ordin.

Astfel, odată cu adoptarea noului regulament, secția de jocuri sportive a C.S. Dinamo va asigura „desfășurarea activităților sportive pentru următoarele discipline: baschet, baseball/softball, cricket, flag football, fotbal, handbal, hochei pe gheață, lacrosse, minifotbal, oină, polo, rugby, tenis și volei”.

Totodată, „Secția sporturi individuale asigură desfășurarea activităților sportive pentru următoarele discipline: arte marțiale, arte marțiale de contact, atletism, box, canotaj, ciclism, dans sportiv, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, kaiac-canoe, karate, lupte, natație și pentatlon modern, padel, scrimă, sambo, squash, sportul pentru toți, taekwondo wt, tenis de masă, tir sportiv, tir cu arcul și triatlon”, stipulează proiectul de ordin.

Reglementarea asigurării desfășurării activităților sportive pentru aceste noi discipline „sprijină obiectivele de performanță, diversificare, modernizare și integrare în mișcarea olimpică contemporană pe termen lung, facilitând procedura de afiliere în cadrul federațiilor sportive naționale/internaționale de resort”, se arată în referat.

Creșterea veniturilor și șlefuirea imaginii

O altă modificare importantă în ceea ce privește funcționarea Clubului Dinamo este înființarea Serviciului marketing și agreement, în subordinea directă a vicepreședintelui clubului sportiv, și stabilirea atribuțiilor acestui nou serviciu.

„În prezent, una din principalele axe de dezvoltare a C.S. „Dinamo” București este creșterea constantă a veniturilor proprii, concomitent cu diversificarea surselor acestora”, precizează reprezentanții MAI, în documentul care însoțește proiectul de act normativ.

Prin urmare, principalul scop al noului departament este atragerea unor noi sponsori și asigurarea activităților de protocol cu ocazia competițiilor sportive „obligatorii normelor federațiilor sportive naționale și internaționale”, după cum menționează MAI.

Printre altele, Serviciul marketing și agrement „desfășoară, în condițiile legii, activitățile specifice pentru creșterea veniturilor proprii rezultate din: activități economice în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al Clubului ori alte prestări de servicii, donații, sponsorizări, cotizații și contribuții bănești sau în natură ale simpatizanților, vânzarea biletelor și abonamentelor la competițiile sportive, organizarea de evenimente și manifestări sportive, fan shop-uri, magazin online, reclamă și publicitate”.

Același departament va avea sarcina de a identifica noi oportunități de realizare de venituri proprii și va coordona activitățile „pentru promovarea imaginii și a rezultatelor obținute, respectiv pentru atragerea unui număr cât mai mare de susținători”.

Printre atribuțiile noului serviciu, se mai regăsesc și:

coordonarea și verificarea desfășurării în bune condiții a serviciilor de agrement contra cost în bazele sportive din cadrul clubului;

organizarea unor evenimente sportive sau culturale pentru îmbunătățirea imaginii clubului;

actualizarea anuală a tarifelor practicate pentru serviciile de agrement și inițiere în diverse sporturi.

Totodată, angajații de la Dinamo vor trebui să colecteze, să conserve și să expună, în spații special amenajate, obiectele „care prezintă interes pentru palmaresul și imaginea Clubului”.

După modificarea regulamentului de funcționare, de reducerea de 50% din tariful perceput pentru activitățile sportive de inițiere și agrement - acordată, în prezent, personalului și rezerviștilor instituțiilor de ordine publică, apărare și securitate națională - vor beneficia și persoanele aflate în întreținerea acestora.