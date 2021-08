Studiu: Coagularea sângelui, principala cauză a „long COVID” 

Mai multe simptome persistente, printre care oboseala, dificultățile respiratorii, scăderea toleranței la efort sau așa-numita „ceață a creierului” au fost raportate, în ultimul an și jumătate, de către cei care au trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2, însă mecanismele biologice care stau la baza acestui sindrom denumit „COVID lung” au rămas necunoscute. Coagularea sângelui ar putea fi principala cauză a simptomelor care pot persista până la câteva luni la persoanele care suferă de COVID lung, arată noi cercetări conduse de o echipă a Universității de Medicină și Științe ale Sănătății din Irlanda.

La începutul pandemiei de coronavirus, oamenii de știință din întreaga lume și-au îndreptat atenția asupra infecției acute cu SARS-CoV-2 și a efectelor pe termen scurt ale acesteia, în timp ce consecințele pe termen mediu și lung ale bolii COVID-19 au început să fie studiate mai serios abia în ultimele luni. Astfel, au ajuns la concluzia că este vorba despre o afecțiune vasculară, multisistemică, și nu una respiratorie, așa cum se credea până acum, care afectează nu numai plămânii, ci şi rinichii, ficatul, inima, creierul şi sistemul nervos, pielea şi tractul gastro-intestinal.

Efecte secundare persistente

Acum, cercetătorii caută să explice de ce unii oameni care s-au vindecat de COVID-19 continuă să aibă simptome încă mult timp după ce infecția inițială a fost eliminată. Iar numărul celor care suferă de așa-numitul Sindrom de Covid Lung se pare că este cu mult mai mare decât se credea inițial.

Un studiu condus de cercetători de la Universitatea de Medicină și Științe ale Sănătății din Irlanda (Royal College of Surgeons in Ireland – RCSI) și publicat recent în Journal of Thrombosis and Haemostasis relevă că menținerea unui nivel ridicate de coagulare a sângelui poate fi cauza principală a simptomelor suferite de cei cu așa-numitul COVID lung. Cercetarea a pornit de la faptul că autopsiile făcute până acum la cei care au murit în urma infecției cu coronavirus au evidențiat rolul cheie pe care coagularea sângelui l-a avut în decesul pacienților cu COVID-19.

Markerii de coagulare rămân la un nivel crescut

Concret, cercetătorii au examinat 50 de pacienți cu simptome de sindrom COVID lung pentru a înțelege mai bine dacă este implicată coagularea anormală a sângelui și au descoperit că markerii de coagulare au fost semnificativ crescuți în sângele pacienților cu Sindromul COVID lung în comparație cu controalele realizate la cei sănătoși.

„Acești markeri de coagulare au fost mai mari la pacienții care au necesitat spitalizare cu infecția inițială cu COVID-19, dar s-a constatat, de asemenea, că și cei care au reușit să-și gestioneze boala la domiciliu au avut încă markeri de coagulare persistenți”, spun reprezentanții RCSI, într-un comunicat transmis cotidianului Jurnalul.

Totodată, cercetătorii au observat că nivelul ridicat de coagulare a sângelui a fost direct legat de alte simptome ale Sindromului COVID lung, cum ar fi oboseala și diminuarea condiției fizice. Chiar dacă markerii inflamației au revenit la niveluri normale, acest potențial crescut de coagulare a fost încă prezent la pacienții cu COVID lung. „Deoarece markerii de coagulare au fost ridicați, în timp ce markerii inflamației au revenit la normal, rezultatele noastre sugerează că sistemul de coagulare poate fi implicat în cauza principală a Sindromului COVID lung”, spune dr. Helen Fogarty, autorul principal al studiului.

Înțelegerea cauzei profunde a unei boli este primul pas spre dezvoltarea unor tratamente eficiente, potrivit cercetătorilor. Dezvoltarea acestor tratamente este absolut necesară, în contextul în care milioane de oameni se confruntă deja cu simptomele Sindromului Covid Lung, iar tot mai mulți oameni vor dezvolta această afecțiune persistentă, pe măsură ce infecțiile în rândul celor nevaccinați continuă să apară.

PT ONLINE: Mai multe date despre acest studiu pot fi citite aici: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.15490

COVID-ul lung afectează inclusiv copiii

Sindromul COVID lung este destul de rar la copii, dar nici aceștia nu sunt ocoliți de simptomele persistente, arată un alt studiu, publicat în Marea Britanie, la începutul lunii august. Acesta este, practic, primul studiu care oferă o descriere detaliată a bolii Covid la copiii de vârstă școlară și este bazat pe datele raportate de către părinți, prin intermediul aplicației ZOE COVID Study. Aproximativ 5% dintre copii au prezentat simptome timp de patru săptămâni sau mai mult, în timp ce aproape 2% au avut simptome care au durat mai mult de două luni. Cele mai frecvente simptome au fost durerile de cap, oboseala, durerile în gât și pierderea mirosului.