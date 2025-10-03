Curat suveranism. O deputată ex-SOS România vrea control medical obligatoriu și amenzi sau suspendarea unor beneficii pentru cei care refuză

Deputata neafiliată Raisa Enachi propune, printr-un proiect de lege proaspăt depus la Parlament, instituirea controlului medical preventiv anual obligatoriu pentru orice cetățean care locuiește în România. Iar îndeplinirea acestei obligații ar trebui să fie monitorizată de către CNAS, prin mijloace informatice. În caz de neprezentare la control, cetățeanul urmează să fie avertizat și, dacă persistă, amendat și chiar decăzut temporar din dreptul de acces la servicii medicale neesențiale furnizate de sectorul public. Proiectul, ajuns pe masa Senatului, este catalogat de către Consiliul Legislativ ca fiind „contrar principiului umanismului pedepsei”, atrăgând atenția că, în Constituție, scrie că orice persoană are dreptul de a dispune de ea însăși.

Această neobișnuită inițiativă legislativă, care vizează completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, o are drept autoare pe deputata ex-SOS România, Raisa Enachi, în prezent parlamentar neafiliat.

Aceasta propune introducerea în legea vizată a unui articol nou, având numărul 231 indice 1, prin care să fie instituit… controlul medical preventiv anual obligatoriu. Conform acestei propuneri, „fiecare persoană adultă cu domiciliul sau cu reședința în România are obligația de a efectua anual un control medical preventiv de bază, prin intermediul medicului de familie”.

Acest control medical preventiv obligatoriu ar urma să includă cel puțin „o consultație clinică generală, măsurarea tensiunii arteriale, a greutății, înălțimii și a indicelui de masă corporală (IMC), analize uzuale de sânge și de urină, screening-uri de bază adaptate vârstei și sexului”.

Proiectul de lege mai prevede propunerea potrivit căreia Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) „are obligația de a notifica persoanele vizate privind apropierea termenului pentru efectuarea controlului, prin mijloace de comunicare disponibile (poștă, e-mail, SMS sau dosar electronic al pacientului)”.

Avertisment, amendă și eliminate, temporar, din sistem

Lucrurile nu se opresc aici, deoarece deputata Raisa Enachi ridică miza. Proiectul prevede că „neprezentarea la controlul medical într-un termen de 12 luni de la data efectuării ultimului control determină emiterea unui avertisment oficial”. Iar „în cazul în care persoana (notificată - n.red.) nu se prezintă nici în termen de șase luni de la acest avertisment, fără o justificare medicală, se aplică sancțiuni contravenționale progresive”.

Aceste sancțiuni propuse se referă, mai întâi, la aplicarea unei amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei, după care se trece la… „suspendarea temporară, pe o perioadă de șase luni, a accesului la unele beneficii neesențiale din sistemul public de sănătate”.

Inițiativa legislativă instituie și unele excepții de la această obligativitate. Astfel, „sunt exceptate de la obligație persoanele care urmează tratamente medicale continue, înregistrate în SIUI, prezintă contraindicații medicale justificate sau se află în imposibilitate temporară sau permanentă de deplasare, justificată medical”.

În textul de lege citat, se mai propune ca Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să aibă obligația de a adapta platformele informatice naționale, inclusiv SIUI, „astfel încât să permită înregistrarea distinctă a efectuării controlului preventiv anual, generarea automată de notificări și identificarea automată a cazurilor de neprezentare în termenul legal și declanșarea procedurii de sancționare. Proiectul prevede, de asemenea, că „costurile controlului medical preventiv anual se suportă integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate”.

Modelul din 2008, „îmbunătățit”

Autoarea acestui proiect de lege afirmă, în expunerea de motive, că „sistemul public de sănătate din România se confruntă cu dificultăți majore, atât din punct de vedere financiar, cât și organizatoric”, iar „o parte semnificativă a resurselor este consumată pentru tratarea afecțiunilor grave descoperite în stadii avansate, când șansele de vindecare sunt reduse, iar costurile suportate de sistem sunt semnificativ mai mari”.

Enachi Raisa susține că „în lipsa unui cadru legal care să impună controale medicale preventive periodice, însoțite de măsuri stimulative sau de sancțiuni graduale, sistemul de sănătate continuă să funcționeze reactiv”. Deputata mai afirmă că „această inițiativă legislativă nu are ca scop sancționarea cetățenilor, ci responsabilizarea acestora în raport cu propria sănătate”.

„Este o măsură necesară pentru tranziția de la un model reactiv, axat pe urgențe și tratamentul bolii, la un model activ, centrat pe prevenție și protecția sănătății. Experiența pozitivă a Programului Național de Evaluare a Stării de Sănătate din 2007 – 2008, în urma căruia peste 150.000 de români au fost diagnosticați cu afecțiuni necunoscute anterior, demonstrează în mod clar utilitatea controalelor preventive. Propunerea actuală reia acel model, într-o nouă formă, obligatorie și cu aplicabilitate generală”, mai arată deputata inițiatoare.

CEDO: Nimeni nu poate fi constrâns să accepte un consult medical

Cu toate acestea, la data de 1 octombrie 2025, Consiliul Legislativ a decis să avizeze negativ acest proiect de lege. Instituția atrage atenția că, potrivit legislației în vigoare, „cabinetele de medicină de familie furnizează servicii medicale către pacienții asigurați, înscriși pe lista proprie sau a altor cabinete (…), iar printre activitățile pe care le poate desfășura un astfel de cabinet se numără și medicina preventivă”.

„Asigurații au dreptul la un pachet de servicii medicale de bază (…), iar persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale”, arată Consiliul Legislativ, care adaugă că „pacienții au dreptul să efectueze controale profilactice și să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea bolilor precoce”.

În același aviz negativ se subliniază că legea propusă încalcă articolul 26 alineat 2 din Constituție, potrivit căruia „persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”. În acest sens, Consiliul Legislativ precizează că, plecând de la jurisprudența CEDO în domeniu, s-a reținut că „nicio persoană nu poate fi constrânsă să suporte un tratament medical, o intervenție chirurgicală sau un control medical pe care nu îl acceptă”. Mai mult, se arată că instituirea unei sancțiuni contravenționale constând în suspendarea temporară, pe o perioadă de 6 luni a accesului la unele beneficii neesențiale din sistemul public de sănătate, este contrară articolului 34 din Constituție, referitor la dreptul la ocrotirea sănătății.

Acest controversat proiect de lege a fost depus la Senatul României, în calitate de primă Cameră Sesizată, la data de 2 octombrie 2025. Inițiativa nu a trecut nici de Consiliul Economic și Social, care, la rândul său, a avizat negativ legea Raisăi Enachi. Camera Deputaților este forul decizional.