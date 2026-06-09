Tarifele RCA vor depăși prețul unei mașini la mâna a doua

Fără să prezinte o situație la zi, cu date concrete, asigurătorii își cresc permanent pretențiile pentru asigurarea obligatorie a mașinilor, iar noile tarife deja au depășit valoarea unei mașini „second hand” în stare bună de funcționare, ajungând la peste 1.000 de euro, după ultima creștere medie a tarifelor de referință cu 12%, pentru următoarele șase luni, conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). O confederație a transportatorilor a transmis adrese oficiale către instituțiile statului, pentru a cere intervenția de urgență a acestora în reglementarea pieței asigurărilor RCA care deja au depășit orice limită acceptabilă și vor continua să crească nejustificat.

Atât transportatorii, cât și toți ceilalți posesori de mașini din România constată, pe propria piele, că asigurătorii nu țin cont de nimic din ceea ce s-a discutat în ultimii 6 ani cu executivul, protejându-și marjele de profitabilitate prin transferul inflației către clientul final, astfel încât creșterile tarifelor polițelor RCA sunt justificate prin nevoia de a se adapta la scumpirile în lanț la produse și servicii, în general. Chiar dacă nu au venit cu un calcul exact, cu date certe din piață, care să arate că ar fi crescut numărul dosarelor de daună sau valoarea despăgubirilor, companiile de asigurări care vând polițe RCA își măresc de două ori pe an prețurile, cu girul ASF.

Mai nou, s-a introdus o altă distribuție geografică a riscului, astfel încât, după ce asigurătorii, împreună cu președintele ASF, justificau dublarea valorii poliței RCA pentru Capitală, pe fondul „aglomerației urbane”, acum cresc proporțional și toate celelalte polițe de asigurare din restul țării, pentru a le ajunge din urmă pe cele din București.

Din anul 2024, asigurătorii au schimbat și regulile de calcul, astfel încât capacitatea cilindrică a mașinii a fost eliminată din lista de indicatori, fiind înlocuită de puterea motorului (măsurată strict în kW) – care a devenit principalul criteriu de calcul, la care se adaugă o segmentare teritorială clară între București-Ilfov și restul țării.

Pe lângă specificațiile tehnice ale mașinii și locul de domiciliu al proprietarului, un alt criteriu de calcul este vârsta posesorului de autovehicul – de exemplu, se consideră că tinerii sub 30 de ani sunt mai predispuși la a provoca accidente, astfel încât ei vor plăti în continuare mai mult decât restul conducătorilor auto.

După București-Ilfov, cresc și tarifele pentru restul țării

Creșterile variază între 2% și peste 15%, în funcție de categoria în care se încadrează mașina, locul în care e înscrisă și vârsta șoferului, chiar dacă nu a provocat accidente. ASF a raportat noile tarife pentru „polul de risc” București-Ilfov, unde prețurile pornesc de la 2.143 de lei RCA pentru un an, pragul minim este rezervat strict șoferilor cu vârste între 51 și 60 de ani, care conduc vehicule cu o putere de maximum 50 kW – segment de referință considerat „prudent”, până la care se înregistrează o creștere de 10% pentru toate celelalte categorii, față de nivelul raportat în noiembrie 2025. În celelalte județe, tarifele pornesc de la 1.283 de lei, dar ajung la peste 4.300 de lei pentru categoriile cu incidență mare a daunelor.

La noua majorare a tarifelor de referință, segmentul de risc maxim rămâne cel al tinerilor sub 30 de ani, pentru care primele ating un prag superior de peste 5.300 de lei – adică peste 1.000 de euro, cât l-ar costa pe un tânăr să-și cumpere o mașină la mâna a doua, mai veche de 10 ani, dar perfect funcțională.

Această situație afectează și firmele de transport, care vor plăti mai mult dacă angajează șoferi tineri, dar îi afectează direct și pe tinerii cu vârsta sub 30 de ani care ar dori să-și deschidă o afacere ca șoferi profesioniști. Noile tarife redimensionează direct costul de operare pentru toți deținătorii de flote comerciale sau șofer persoană fizică.

Ultimatum dat de transportatori

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis adrese oficiale către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și către Ministerul Transporturilor, cerând să nu fie promovat proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea categoriilor de vehicule și a nivelului rovinietei până la modificarea prealabilă a Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

În cadrul discuțiilor purtate cu partenerii sociali, transportatorii au contestat formula de calcul utilizată pentru stabilirea tarifelor, nivelurile rezultate în anexă, indexarea prin indicele prețurilor de consum, clasificarea în funcție de clasa de emisii poluante și efectele economice asupra operatorilor de transport. Aceste observații privesc fondul reglementării și impactul direct asupra activității operatorilor și nu au caracter formal întrucât nu privesc aspecte secundare de redactare. De asemenea, COTAR contestă și creșterea valorii rovinietei care s-a dublat, de anul trecut.

„Poziția COTAR este expresă și neechivocă, menționăm expres faptul că nu susținem clasificarea rovinietei în funcție de clasa de emisii poluante în forma reglementată și transpusă în proiectul de ordin, nu susținem nivelul tarifelor prevăzute în anexa proiectului și nu susținem promovarea unui act administrativ subsecvent în condițiile în care prevederile legale primare care fundamentează acest ordin trebuie mai întâi modificate”, a transmis COTAR.

Proiectul de ordin este emis în aplicarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 226/2023, potrivit căruia categoriile de vehicule și nivelul rovinietei se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Această competență este una de executare a legii și nu permite corectarea unor soluții legislative primare, deci nu poate suplini o intervenție legislativă asupra Legii nr. 226/2023, atunci când observațiile formulate vizează chiar structura mecanismului legal respectiv criteriile de aplicare a rovinietei, clasificarea pe clase de emisii, calendarul de aplicare, încetarea valabilității rovinietelor emise anterior, regimul de restituire și efectul asupra sancțiunilor – au explicat membrii confederației.

Decizia finală ar putea fi luată de viitorul guvern.