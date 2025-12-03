Top 100 făuritori de arme: Cursa înarmării aduce 679 miliarde de dolari marilor complexuri militar-industriale

Veniturile din vânzările de arme și servicii militare de către cele mai mari 100 de companii producătoare de arme au crescut cu 5,9% în 2024, ajungând la un record de 679 miliarde de dolari, conform noilor date publicate pe 1 decembrie de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI). Veniturile globale din arme au crescut brusc în 2024, deoarece cererea a fost stimulată de războaiele din Ucraina și Gaza, tensiunile geopolitice globale și regionale și cheltuielile militare din ce în ce mai mari. Pentru prima dată din 2018, toate cele mai mari cinci companii de armament și-au crescut veniturile din arme.

Deși cea mai mare parte a creșterii globale s-a datorat companiilor cu sediul în Europa și Statele Unite, au existat creșteri de la an la an în toate regiunile lumii incluse în Top 100. Singura excepție a fost în Asia și Oceania, unde problemele din industria chineză de armament au dus la scăderea totalului regional. Creșterea veniturilor și noile comenzi au determinat multe companii de armament să-și extindă liniile de producție, să-și mărească facilitățile, să înființeze noi filiale sau să efectueze achiziții.

„Anul trecut, veniturile globale din armament au atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată de SIPRI, deoarece producătorii au profitat de cererea mare”, a declarat Lorenzo Scarazzato, cercetător în cadrul Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme. „Deși companiile și-au dezvoltat capacitatea de producție, acestea se confruntă încă cu o serie de provocări care ar putea afecta costurile și programele de livrare”, a spus acesta.

În top 100 de companii de armament după venituri, cele din Statele Unite dețin nu mai puțin de 39 de companii, China 8, Regatul Unit 6, Turcia 5, Franța, Germania și Japonia câte 4, Israel 3, în timp ce Rusia intră în acest top doar cu două companii. În top apar și câte o companie din Polonia și Cehia, aceste două țări reușind în ultimii ani să-și construiască o industrie de armament foarte puternică.

Veniturile din armament din SUA cresc, dar întârzierile și depășirile de costuri persistă

În 2024, veniturile combinate din armament ale companiilor americane de armament din Top 100 au crescut cu 3,8%, ajungând la 334 de miliarde de dolari, 30 din cele 39 de companii americane din clasament crescându-și veniturile din armament. Printre acestea s-au numărat mari producători de armament, cum ar fi Lockheed Martin, Northrop Grumman și General Dynamics.

Cu toate acestea, întârzierile pe scară largă și depășirile bugetare continuă să afecteze dezvoltarea și producția în programe-cheie conduse de SUA, cum ar fi avionul de luptă F-35, submarinul din clasa Columbia și racheta balistică intercontinentală Sentinel (ICBM). Mai mulți dintre cei mai mari producători de arme din SUA sunt afectați de depășiri, ceea ce crește incertitudinea cu privire la momentul în care pot fi livrate și implementate sisteme noi de arme majore și modernizări ale celor existente.

„Întârzierile și creșterea costurilor vor avea un impact inevitabil asupra planificării militare și a cheltuielilor militare ale SUA”, a declarat Xiao Liang, cercetător în cadrul Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme. „Acest lucru ar putea avea efecte de domino asupra eforturilor guvernului SUA de a reduce cheltuielile militare excesive și de a îmbunătăți eficiența bugetară”, potrivit acestuia.

Companiile europene, probleme pe lanțul de aprovizionare

Reînarmarea este în curs de desfășurare în Europa, dar amenințarea problemelor din lanțul de aprovizionare crește. Dintre cele 26 de companii de arme din Top 100 cu sediul în Europa (excluzând Rusia), 23 au înregistrat venituri în creștere din armament. Veniturile lor totale din armament au crescut cu 13%, ajungând la 151 miliarde de dolari. Această creștere a fost legată de cererea provenită din războiul din Ucraina și de amenințarea percepută din partea Rusiei. Compania cehă Czechoslovak Group a înregistrat cea mai accentuată creștere procentuală a veniturilor din armament dintre toate companiile din Top 100 în 2024: cu 193%, ajungând la 3,6 miliarde de dolari. Compania atribuie majoritatea veniturilor sale Ucrainei. Cehoslovacia Group a beneficiat de Inițiativa Cehă pentru Muniții, un proiect condus de guvern pentru aprovizionarea cu obuze de artilerie pentru Ucraina. Propria companie ucraineană JSC Ukrainian Defense Industry și-a majorat veniturile din armament cu 41%, ajungând la 3,0 miliarde de dolari.

„Companiile europene de armament investesc în noi capacități de producție pentru a satisface cererea în creștere”, a declarat Jade Guiberteau Ricard, cercetător în cadrul Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme. „Însă aprovizionarea cu materiale ar putea reprezenta o provocare din ce în ce mai mare. În special, dependența de minerale critice este probabil să complice planurile europene de reînarmare”, a spus acesta.

Ca exemplu al riscurilor unei astfel de dependențe, compania transeuropeană Airbus și compania franceză Safran și-au acoperit jumătate din necesarul de titan de dinainte de 2022 cu importuri rusești și au fost nevoite să găsească noi furnizori. În plus, având în vedere restricțiile chineze la exportul de minerale critice, companii precum Thales din Franța și Rheinmetall din Germania au avertizat în 2024 cu privire la potențialul ridicat al prețurilor.

Rușii de la Rostec și United Shipbuilding Corporation, în top

Și veniturile din armament ale Rusiei cresc, în ciuda sancțiunilor și a deficitului de forță de muncă calificată. Cele două companii rusești de armament din Top 100, Rostec și United Shipbuilding Corporation, și-au majorat veniturile combinate din armament cu 23%, ajungând la 31,2 miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor internaționale care au dus la o penurie de componente. Cererea internă a fost suficientă pentru a compensa cu prisosință veniturile pierdute din cauza scăderii exporturilor de arme. „Pe lângă sancțiuni, companiile rusești de armament se confruntă cu o lipsă de forță de muncă calificată. Acest lucru ar putea încetini producția și limita inovația. Totuși, trebuie să fim precauți în a face astfel de predicții, deoarece industria de armament a Rusiei s-a dovedit a fi rezistentă în timpul războiului din Ucraina, contrar așteptărilor”, a declarat Diego Lopes da Silva, cercetător senior în cadrul Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme.

Asia și Oceania, afectate de problemele din industria de armament chineză

Asia și Oceania au fost singura regiune a lumii care a înregistrat o scădere generală a veniturilor din armament în rândul companiilor din Top 100 în 2024, ajungând la 130 de miliarde de dolari, cu 1,2% mai puțin decât în ​​2023. Cu toate acestea, imaginea a fost foarte variată în Asia și Oceania. Scăderea regională s-a datorat unei scăderi combinate de 10% a veniturilor din armament în rândul celor opt companii chineze de armament din Top 100. Cea mai importantă a fost scăderea cu 31% a veniturilor din armament ale NORINCO, principalul producător de sisteme terestre din China. În schimb, veniturile din armament au continuat să crească în rândul companiilor japoneze și sud-coreene din Top 100, pe fondul unei cereri puternice din Europa și din interiorul țării. Cele cinci companii japoneze și-au majorat veniturile combinate din armament cu 40%, ajungând la 13,3 miliarde de dolari, în timp ce cei patru producători sud-coreeni și-au majorat veniturile din armament cu 31%, ajungând la 14,1 miliarde de dolari. Cea mai mare companie de armament din Coreea de Sud, Hanwha Group, a înregistrat o creștere de 42% a veniturilor sale din armament în 2024, peste jumătate provenind din exporturile de armament.

Record de companii din Orientul Mijlociu în Top 100

Pentru prima dată, nouă dintre primele 100 de companii de armament au avut sediul în Orientul Mijlociu, cu venituri combinate din armament de 31,0 miliarde de dolari. Veniturile din armament în regiune au crescut cu 14%. Cele trei companii israeliene de armament din clasament și-au majorat veniturile combinate din armament cu 16%, ajungând la 16,2 miliarde de dolari. Clasamentul din 2024 include cinci companii turcești de armament (cu venituri combinate din armament de 10,1 miliarde de dolari, o creștere de 11% față de anul precedent), după ce MKE a intrat în Top 100 pentru prima dată. Conglomeratul de stat EDGE Group din Emiratele Arabe Unite a raportat venituri din armament de 4,7 miliarde de dolari în 2024.

Alte evoluții notabile

-Veniturile combinate din armament ale celor trei companii indiene din Top 100 au crescut cu 8,2%, ajungând la 7,5 miliarde de dolari, pe fondul comenzilor interne;

-Cele patru companii germane din Top 100 au înregistrat o creștere a veniturilor combinate din armament cu 36%, ajungând la 14,9 miliarde de dolari, impulsionate de creșterea cererii de sisteme de apărare aeriană terestre, muniții și vehicule blindate, din cauza amenințării percepute din partea Rusiei;

-Compania americană SpaceX a apărut în Top 100 SIPRI pentru prima dată, după ce veniturile sale din armament s-au mai mult decât dublat față de 2023, ajungând la 1,8 miliarde de dolari;

-Pentru prima dată, o companie indoneziană a intrat în Top 100. DEFEND ID a raportat o creștere de 39% a veniturilor sale din armament, ajungând la 1,1 miliarde de dolari, impulsionată de consolidarea industriei și de creșterea achizițiilor interne;

