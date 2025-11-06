Trafic de faliment pe majoritatea aeroporturilor din România

În luna septembrie 2025 aeroporturile din România au fost tranzitate de 2.801.052 de pasageri, cu 10% mai mulți față de septembrie 2024 și cu 25% mai mulți comparativ cu aceeași lună din 2019, anul de referință anterior pandemiei, arată datele Asociației Aeroporturilor din România. Traficul este concentrat însă doar în câteva mari aeroporturi, iar în rest este cu mult sub capacitatea lor, numărând de la câteva zeci de pasageri pe lună la câteva sute. Asta face ca supraviețuirea acestora să fie condiționată de alocațiile tot mai mari primite de la an la an de la consiliile județene. Pe de altă parte, investițiile de zeci de milioane de euro făcute pentru modernizarea lor, chiar dacă prin proiecte cu finanțare europeană, nu au o justificare economică.

Surpriza cea mai mare este Aeroportul din Tulcea care a reușit în septembrie să devanseze la traficul de pasageri pe cel din Arad, după ce în ultimii ani s-a plasat în mod constant pe ultimul loc. Aeroportul Delta Dunării din Tulcea a raportat un trafic de 8.043 de pasageri, după ce tot anul trecut a avut un număr de 1.621 de pasageri. În octombrie însă, situația traficului a revenit la normal și aeroportul și-a reocupat poziția din coada clasamentului.

Surpriza israeliană

Creșterea puternică a traficului din septembrie se datorează turiștilor israelieni care au venit cu mai multe curse charter la Tulcea, iar de acolo și-au continuat drumul spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul de la Uman, o destinație aflată la peste 550 de kilometri distanță de Tulcea. În total, în septembrie au aterizat la Tulcea 7.951 de pasageri din zona non-Schengen, iar restul de 92 au provenit de pe cursele interne.

400 de pasageri pe oră este capacitatea de preluare a aeroportului din Tulcea

Numărul de pasageri pe Aeroportul Delta Dunării în 2025

Ianuarie - 5

Februarie - 6

Martie - 0

Aprilie - 17

Mai - 19

Iunie - 45

Iulie - 14

August - 18

Septembrie - 8.043

Aeroportul, subvenții bugetare tot mai mari

Aeroportul Delta Dunării este ținut în viață de alocările bugetare tot mai mari venite de la Consiliul Județean Tulcea. Astfel, acestea au evoluat după cum urmează:

- 2020: 4.110.000 de lei (nr. angajați: 55 de persoane);

- 2021: 5.558.000 de lei (nr. angajați: 44 de persoane);

- 2022: 6.163.000 de lei (nr. angajați: 41 de persoane);

- 2023: 7.816.000 de lei (nr. angajați: 48 de persoane);

- 2024: 7.048.000 de lei (nr. angajați: 54 de persoane);

- 2025: 11.580.000 de lei.

Un proiect de modernizare a aeroportului din Tulcea în valoare de 70 milioane de euro face acum obiectul unei investigații a procurorilor DNA după ce Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat posibile fraude cu fonduri europene. Potrivit DNA, dosarul vizează suspiciuni de fraudă cu bani europeni și abuz în serviciu, iar investigația este în curs.



Trafic intern foarte scăzut pe majoritatea aeroporturilor

Traficul intern foarte redus bagă în faliment majoritatea aeroporturilor românești. Raportat strict la numărul de pasageri de pe cursele interne, Tulcea nu stă totuși cel mai rău. În septembrie, aeroportul de aici a reușit să depășească ca trafic aeroporturile din Sibiu (62 de pasageri), Băneasa (37 de pasageri), Constanța și Tg. Mureș (29 de pasageri fiecare), Brașov și Bacău (24 de pasageri fiecare) și Arad (12 pasageri). Prea departe nu sunt nici aeroporturile din Craiova (132 de pasageri) și Satu Mare (790 de pasageri). Topul este condus de la distanță de București (87.123 de pasageri), Cluj (31.120 de pasageri), Timișoara (22.872) și Iași (16.539 de pasageri).

Aeroportul din Arad se visează hub

În aprilie 2016 a fost inaugurat noul terminal destinat plecărilor la aeroportul din Arad. El a fost proiectat și construit pentru a deveni un hub important pentru zona de vest a țării și are capacitatea de a deservi un număr de 500 pasageri pe oră. În septembrie aeroportul a fost tranzitat de 1.806 pasageri.

Aeroportul din Satu Mare: capacitate de procesare de 400 de bagaje/oră, trafic mic

Aeroportul din Satu Mare are în derulare un proiect de modernizare de 88 milioane de euro, urmând să fie dotat inclusiv cu un adăpost antiatomic. Deja au fost instalate cele mai moderne echipamente de scanare a bagajelor care asigură o capacitate de procesare de 400 de bagaje/oră. În luna septembrie a acestui an, aeroportul a înregistrat un trafic de 9.186 de pasageri.

Maramureș, investiție de 28 mil. euro pentru un aeroport gol

Aeroportului Internațional Maramureș are un nou terminal care a fost finalizat anul acesta, iar el permite creșterea traficului de călători la 450 de pasageri/oră, în condițiile în care în septembrie a înregistrat un trafic de 12.838 de persoane. Valoarea proiectului a fost de 142 de milioane de lei (circa 28 de milioane de euro).

