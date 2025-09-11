Primăria lui Boc plătește 2,5 milioane de euro pe consultanță pentru Drumul Transregio Feleac

Drumul Transregio Feleac TR 35 face obiectul unei afaceri scoase la licitație de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Instituția anunță că dorește să contracteze servicii de consultanță, în vederea realizării operațiunilor de expropriere a imobilelor aflate în proprietate publică și privată ce urmează să fie expropriate, pentru realizarea acestui obiectiv de investiții. Proiectul construcției acestui drum a fost aprobat prin hotărâre de Guvern în anul 2023, iar anul trecut, Executivul a reactualizat indicatorii tehnico-economici. Astfel, valoarea investiției a ajuns, în acest moment, la 9,4 miliarde de lei.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la conducerea căreia se află celebrul edil Emil Boc, anunță, prin intermediul unei notificări în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că intenționează să contracteze servicii de consultanță și realizare de operațiuni prevăzute de Legea nr. 255/2010, în vederea dobândirii prin expropriere sau prin transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I, Centura Metropolitană TR 35 și drumuri de legătură”.

Valoarea estimată a bugetului pus la dispoziție în vederea încheierii acestui contract este de 10.109.700 de lei fără TVA, respectiv de 12.232.737 de lei cu tot cu TVA (2.496.477 de euro). Conform anunțului citat, contractul este finanțat din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, și de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte sume legal constituite, potrivit programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

În vederea atribuirii acestui contract, Primăria Municipiului Cluj-Napoca organizează o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Astfel, prețul ofertei este cotat cu 40% din evaluare, iar experiența profesională a patru experți-cheie este cotată cu 60%.

Durata contractului este de trei ani, iar data deschiderii ofertelor a fost stabilită pentru 19 septembrie 2025.

1.721 de exproprieri

În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții se precizează că, pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național, a fost adoptată, la data de 21 decembrie 2023, Hotărârea de Guvern nr. 1304/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Transregio Feleac TR 35”, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național.

Potrivit HG 1304/2023, sunt prevăzute 1.721 de imobile aferente exproprierii, din care lista imobilelor proprietate privată prevede 1.590 de proprietăți expropriate, lista imobilelor proprietate publică prevede 49 de proprietăți expropriate, iar lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale prevede 84 de imobile expropriate.

Mai departe, documentul prevede că, în derularea obiectivului de investiții, a fost emisă de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) Decizia de expropriere nr. 634 din data de 3 iunie 2024. În coridorul de expropriere înscris în cartea funciară au fost identificate 66 de imobile, dintre care 50 sunt proprietate privată, iar 16 sunt proprietate publică.

În contract intră și promovarea unei hotărâri de Guvern

În schimbul celor 2,5 milioane de euro, câștigătorul licitației organizate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca trebuie să îndeplinească mai multe obiective specifice. În primul rând, în acești bani intră întocmirea documentațiilor cadastrale individuale, a rapoartelor de evaluare și să asigure serviciile juridice de asistență și de reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere sau transfer necesare proiectării și execuției obiectivului de investiții.

De asemenea, prestatorul trebuie să asigure întocmirea și recepția documentațiilor cadastrale individuale pentru imobilele care sunt afectate de expropriere, precum și servicii de verificare a actelor de proprietate și de administrare și de identificare a proprietarilor și administratorilor imobilelor afectate de expropriere.

Se mai solicită servicii de verificare a datelor și sumelor de despăgubire aferente imobilelor afectate de procedura de expropriere și întocmirea documentațiilor necesare modificării anexelor hotărârii de guvern de declanșare a procedurilor de expropriere.

În contract mai intră și întocmirea și promovarea hotărârii de Guvern de modificare și completare a coridorului de expropriere, a listei imobilelor, precum și a listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale și a sumelor individuale estimate de către expropriator.

Comunicarea cu proprietarii

În documentația de atribuire se mai arată că acest contract mai prevede servicii în vederea transmiterii dreptului de administrare de la alte autorități în domeniul public al statului român în administrarea expropriatorului, precum și servicii în vederea obținerii avizelor privind scoaterea definitivă din circuitul silvic, agricol a imobilelor afectate de expropriere.

Se mai solicită servicii pentru achizițiile legate de informare și publicitate, de constituire a comisiilor, de întocmire a proceselor-verbale și a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirii, în vederea plăților și consemnării imobilelor afectate de expropriere către titularii care și-au dovedit în fața comisiei de constituire a dreptului de proprietate sau a celorlalte drepturii reale. Mai sunt prevăzute servicii în vederea eliberării despăgubirilor și plata acestor sume ulterior încheierii hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor, ulterior reconsemnărilor în cadrul perioadei până la termenul de prescripție a posibilității de intentare a unui litigiu privind valoarea de despăgubire de către persoanele care și-au dovedit calitatea de titulari a drepturilor reale asupra imobilelor afectate de expropriere.

Nu în ultimul rând, contractul mai prevede servicii de reprezentare, asistență și comunicare în relațiile cu proprietarii imobilelor afectate de expropriere.

Proiectul, aprobat de Executiv, are o valoare totală de 9,4 miliarde de lei

De precizat este faptul că, la data de 21 decembrie 2023, Guvernul României a adoptat HG 1304/2023, prin care au fost declanșate procedurile de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I – Centura Metropolitană TR 35 și drumuri de legătură”, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național.

Ulterior, la data de 16 aprilie 2025, Guvernul a mai emis o hotărâre, HG 367/2025, privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui obiectiv de investiții. Conform actului, beneficiarul proiectului este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar și unitățile administrativ-teritoriale Cluj-Napoca, Gilău, Florești, Apahida și Baciu, județul Cluj. Ei bine, valoarea finală a investiției se ridică la 9.393.663.000 de lei cu tot cu TVA.