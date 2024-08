Turismul românesc, modelat de strategiile bulgarilor

Litoralul bulgăresc are peste 350 de hoteluri all inclusive, iar cel românesc deja se poate lăuda cu 51. Litoralul vecin a avut foarte mult de câștigat adresându-se în special familiilor cu copii, iar atunci când și hotelierii români au aplicat aceleași metode de a-i atrage, românii au răspuns pozitiv.

Agențiile de turism care au pariat, în ultimii ani, pe litoralul românesc au avut de câștigat.

Peste 100.000 de turiști ajung pe litoralul românesc în fiecare weekend, de când s-a dezvoltat foarte mult și sudul litoralului, stațiunile fiind din ce în ce mai solicitate, iar agențiile românești au reușit să aducă și grupuri de turiști din Polonia, în ultima perioadă. Există un interes din ce mai mare și pentru turismul de incoming în România, iar piața poloneză este extrem de importantă.

CEO-ul agenției organizatoare IRI Travel, Lucian Bădîrcea, spune că litoralul bulgăresc a susținut activitatea multor agenții partenere din România, în special în timpul crizei financiare, ceea ce a putut vedea în cei 18 ani de activitate, de când a fost deschisă agenția de turism. „Am descoperit Bulgaria în timp, dar mai ales în prima parte a activității noastre de touroperator. Am sesizat de la bun început seriozitatea și profesionalismul hotelierilor de pe litoralul bulgăresc. Am văzut că tot ceea ceea ce promiteau se și întâmpla în ceea ce privește desfășurarea sejururilor turiștilor noștri. Și ne-am hotărât să dezvoltăm această destinație, poziționându-ne drept lideri. Însă am reușit pe deplin, cu ajutorul celor 1.500 de agenții partenere. A fost o destinație de nișă, atât în perioada când am început activitatea, în 2006, cât și mai târziu, în perioada crizei financiare. Pot spune că destinația Bulgaria, în special litoralul bulgăresc, a reușit să susțină activitatea multor agenții partenere din România. Pentru că hotelierii de acolo s-au pliat foarte bine pe condițiile specifice ale crizei financiare din 2009-2012, în sensul că au acceptat, la sugestia noastră, o gamă diversificată de reduceri, de discount-uri, de sisteme de plată și de rezervări timpurii, adică early booking”, explică Lucian Bădîrcea.

Vacanțe multiple, în mai multe destinații

Aceste condiții au fost foarte bine primite de către majoritatea turiștilor din România și, implicit, astfel s-a dezvoltat destinația, dar strategiile au fost preluate și de români, generând creșteri notabile. Mai mult, pe măsură ce condițiile din România au început să semene cu cele din țara vecină, s-a lansat un nou trend al vacanțelor multiple, care să lege cele două țări, în special vara, când mulți își fac deja vacanțe atât pe litoralul românesc, cât și pe cel bulgăresc.

„Pe parcurs am sesizat, și la sugestia foarte multor parteneri din țară, dorința multor turiști de a diversifica vacanțele în perioada verii, atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc. De fapt, este același litoral al Mării Negre, așa că am hotărât să ne ocupăm și de destinația litoralul românesc. Operăm această destinație de șase ani și putem să spune că am reușit să oferim turiștilor vacanțe diversificate, dar și cu un avantaj de proximitate. Din București până la Varna, la Nisipurile de Aur, dacă toate condițiile sunt ok, se poate ajunge cu automobilul în 3-4 ore. De asemenea, către litoralul românesc, până la Mangalia, distanța e parcursă cam în același interval de timp”, mai spune patronul agenției.

Continuă să crească numărul de rezervări

Și agenția Bibi Touring a observat o creștere a turismului în România, în zonele unde s-au aplicat strategiile bulgarilor. În prima jumătate a acestui an se înregistrează deja o creștere cu 3% a interesului turiștilor pentru vacanțe în România.

În această perioadă cresc vânzările pe litoral, fiind disponibile oferte last minute pentru majoritatea hotelurilor, iar reprezentanții agenției spun că turiștii români par să redescopere pofta de vacanță. Totalul rezervărilor este cu 8% mai mare față de perioada similară a anului trecut, conform datelor BIBI Touring Touroperator.

„În ceea ce privește sosirile turiștilor străini care au vizitat România, în primul semestru din 2024, acestea au reprezentat 18,2% din totalul cazărilor, iar durata medie a sejurului a fost de 2,1 zile, conform datelor INS. Din perspectiva BIBI Touring Touroperator, turiștii au fost mai dornici în planificarea vacanțelor încă de la sfârșitul anului trecut, prin intermediul agențiilor de turism, programele „Înscrieri Timpurii” fiind preferate pentru reducerile cuprinse între 20-30% sau chiar mai mult”, spun reprezentanțiii agenției.

Voucherele au contribuit la noul trend

Pe lângă strategiile preluate în special de la vecinii bulgari, sunt și câteva mijloace prin care guvernele României din ultimii 7 ani au reușit să genereze creșteri, încurajându-i pe români să-și facă vacanțe în țară. La creșterea vânzărilor în turismul intern au contribuit și voucherele de vacanță, chiar dacă nu beneficiază de aceste tichete toți românii. Voucherele au fost concepute astfel încât banii să fie cheltuiți doar pentru servicii turistice în România, putând să acopere o parte din prețul cazării, iar banii cheltuiți de turiști pentru alte produse și servicii să rămână în țară.

„Plata cu vouchere de vacanță a avut o pondere de aproape 30% din totalul rezervărilor, valoarea acestora la nivel național în 2023 fiind de aproape 2 miliarde de lei, din care 95% fiind deja decontate”, arată Bibi Touring.

Odată cu numărul de cereri a crescut și numărul spațiilor de cazare pe litoral. Pentru zona de litoral în sezonul 2024, turiștii au la dispoziție peste 4.000 unități de cazare clasificate, cu 151.720 locuri, reprezentând 25% din totalul numărului de locuri din România. Evoluția este cu aproape 15% mai mare față de 2023, această creștere datorându-se în principal unităților de cazare tip apartament și camere de închiriat, conform datelor Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Nu doar litoralul atrage un număr din ce în ce mai mare de turiști, ci și stațiunile montane și cele balneare. „Stațiunile din zona de litoral care s-au bucurat în prima jumătate a anului de cel mai mare număr de turiști au fost: Mamaia, Eforie Nord și Venus, cu o pondere de 51% din totalul pachetelor vândute de BIBI Touroperator, în timp ce în zona de munte: Sinaia, Predeal și Poiana Brașov au reprezentat 57% din totalul rezervărilor, iar pentru balneo: Băile Felix, Călimănești-Căciulata și Băile Herculane au avut un procent de 68%, conform datelor BIBI Touring Touroperator. Tot în această perioadă, pentru zonele de munte - balneo, rural, orașe și Delta Dunării cererea a fost în medie cu 10% mai mare pentru unități de cazare clasificate, față de perioada similară din 2023. La rândul lor, vacanțele tip city-break au înregistrat o creștere cu 8%, turiștii redescoperind dorința pentru vacanțe în orașe care le oferă o varietate de activități și evenimente, marea majoritate dintre acestea, prin Organizațiile locale de Management al Destinației”, arată reprezentanții agenției Bibi Touring.

Mai multe rezervări la 5 stele

Românii în căutare de vacanțe au acordat o atenție sporită bugetului alocat sejurului și raportului calitate/preț, preferând unități clasificate superior, cu facilități și servicii incluse. Astfel, pentru zona de litoral, turiștii au preferat în procent de 32% unitățile clasificate de 3 stele și 41% pe cele de 4 stele, iar pentru zona de munte-balneo proporția este constantă, cu o pondere de 43%, atât pentru unitățile de 3, cât și pentru cele de 4 stele. S-a remarcat și o ușoară creștere a interesului pentru hotelurile clasificate la 5 stele, aproape 10% dintre turiștii români optând pentru vacanțe în aceste hoteluri – arată agenția Bibi Touring.

„Prima parte a anului 2024 s-a dovedit plină de provocări pentru turismul românesc. După un început foarte bun în ianuarie și februarie, cu o creștere a cererii de 20% s-au înregistrat scăderi în lunile mai și iunie și o ușoară revenire în iulie. Cifrele de la statistică reflectă această stagnare sau o foarte ușoară creștere. Să sperăm că pentru ultimul semestru lucrurile se vor îmbunătăți, având în vedere că suntem într-un an electoral, iar miza va fi reprezentată de alegerile prezidențiale și parlamentare, explică Adrian Voican, președinte Bibi Group4Travel.

Pentru ultimul semestru al anul 2024, agenția estimează o creștere a tarifelor cu 5-10% față de perioada similară din 2023 și o durată medie a sejurului de 2,9 nopți pentru pentru zona de munte - balneo. Programele „Înscrieri Timpurii” pentru sărbătorile de iarnă, lansate încă de luna trecută, se bucură de un real succes, turiștii români fiind interesați de petrecerea Crăciunului și Revelionului, în destinații cu tradiții autentic românești.

Trucuri pentru agroturism și ecoturism

Românii nu sunt atrași doare de ofertele turismului de masă, ci încep să se îndrepte și spre zonele rurale, unde bulgarii stau foarte bine, de mulți ani. Și aici au fost preluate câteva „trucuri” de la vecini, care au generat creșteri.

„În primul semestru din 2024 a crescut interesul pentru ecoturism și activități în natură, programele dezvoltate prin departamentul BIBI Adventures bucurându-se de o creștere cu 15% a numărului de participanți față de prima jumătate a anului 2023. Printre cele mai apreciate activități au fost turele cu biciclete clasice sau electrice, drumețiile pe cărări de munte, sporturile pe apă sau festivalurile tip adventures, destinate atât adulților, cât și familiilor cu copii”, explică agenția.

Chiar dacă au mai puține zone de ecoturism decât românii, bulgarii au creat „brand-uri” locale, aducând în fața vizitatorilor inclusiv șamani care fac dansuri ritualice pe jar. Chiar dacă nu se poate prelua un obicei specific țării vecine, românii pot concepe același tip de strategii, scoțând în față alte tipuri de tradiții și ritualuri care încă se mai păstrează, după sute de ani: paparudele, Caloianul sau călușarii. Acolo unde există deja astfel de spectacole, numărul vizitatorilor crește.

