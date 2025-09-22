Unchiul lui George Simion, deputat AUR, propune ca „obiectivele militare” să fie mutate în afara localităților

Pentru prima dată, un deputat AUR vorbește, într-un proiect de lege depus la Parlament, de conflictul din Ucraina și despre situația din Orientul Mijlociu, recunoscând faptul că „actualul conflict geopolitic demonstrează că pacea este mai fragilă decât ne-am imaginat”. Acest deputat se numește Georgel Badiu și este unchiul liderului AUR, George Simion. Proiectul legislativ urmărește ca MApN să mute toate obiectivele militare din aglomerările urbane în extravilanul aflat în afara localităților, cu excepția unităților de învățământ, de cultură și a celor medicale. Fie se face schimb de terenuri cu consiliile județene și locale, fie, dacă nu se găsesc astfel de terenuri, MApN ar urma să treacă la exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Scopul declarat de inițiator este protejarea populației civile de pericolul unor atacuri armate convenționale din partea unor forțe ostile României.

Acest inedit proiect de lege a fost depus la Camera Deputaților în data de 17 septembrie 2025, sub numărul PLX 262/2025, având denumirea de „propunere legislativă pentru protejarea populației civile de pericol în cazul unor conflicte armate și pentru schimbarea amplasamentului sau destinației unor imobile”.

Legea a fost inițiată de către fostul polițist focșănean Georgel Badiu, „uns” două mandate consecutive ca deputat în Parlamentul României de către propriul său nepot, președintele formațiunii AUR, George Simion.

Aflată în consultare publică până miercuri, 24 septembrie 2025, inițiativa legislativă pare să fie ceva deosebit, având în vedere că un parlamentar AUR vorbește despre necesitatea luării unor măsuri de protecție a populației României în contextul conflictului armat dintre Rusia și Ucraina dar și despre eventualitatea unor atacuri la adresa teritoriului național din partea unei puteri străine ostile.

Legea ar urma să impună o analiză a situației de risc pentru fiecare localitate

Astfel, conform proiectului de lege, „în scopul asigurării protecției populației civile în cazul unor atacuri armate convenționale ale unui stat ostil României sau în cazul unor acte de terorism, Ministerul Apărării Naționale (MApN) va proceda la schimbarea amplasamentului tuturor obiectivelor militare asupra cărora există un drept de proprietate sau de administrare din zonele ocupate în intravilanul unităților administrativ-teritoriale și în proximitatea zonelor de locuit, în zone aflate în extravilanul localităților”.

Textul propunerii arată că procedura nu se va aplica sediilor instituțiilor de cultură, de învățământ, centrelor administrative și unităților medicale aparținând MApN.

În schimb, se prevede că, pentru îndeplinirea procedurii, „în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cadre desemnate de specialiștii MApN vor efectua o analiză a gradului de pericol la care sunt expuși civilii din localități în caz de conflict armat convențional sau acte de terorism, precum și distanța minimă față de zonele de locuit la care poate fi acceptată amplasarea unor structuri fixe de logistică militară, scopul final fiind acela de a nu pune în pericol populația civilă”.

Unde nu se găsesc terenuri de la stat, se vor face exproprieri

Proiectul inițiat de Georgel Badiu mai prevede că „în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, reprezentanții MApN, ai Ministerului Mediului și cei ai consiliilor județene și consiliilor locale vor analiza situația existentă în fiecare județ și localitate și vor identifica acele bunuri imobile proprii care sunt dispensabile și corespund necesităților MApN, pentru a fi puse la dispoziția acestei instituții, în vederea relocării graduale a obiectivelor militare”.

În ceea ce privește cheltuielile aferente procedurii de schimbare a amplasamentelor obiectivelor militare, amenajarea și construirea unor spații corespunzătoare pentru forțele armate, proiectul prevede ca acestea să fie asigurate din bugetele MApN și ale consiliilor județene.

„În cazul în care, din analiza efectuată, nu sunt identificate bunuri imobile aflate în domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale care să corespundă necesităților MApN, această instituție va declanșa procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local”, se mai arată în această propunere legislativă. De asemenea, se mai prevede că „în 30 de zile de la finalizarea procedurilor de schimbare a amplasamentelor, imobilele aparținând MApN rămase libere vor fi puse la dispoziția consiliilor județene, urmând a fi destinate exclusiv amenajării sau construirii unor unități publice de învățământ sau medicale”. Mai mult, legea stabilește că fondurile necesare realizării acestor investiții vor fi asigurate de către Consiliul General al Municipiului București, de consiliile județene, de Ministerul Educației și de Ministerul Sănătății”.

Sancțiuni administrative sau chiar penale

Lucrurile nu se opresc aici. Deputatul Georgel Badiu vrea ca nerespectarea dispozițiilor legii pe care a promovat-o să atragă răspunderea disciplinară sau penală, după caz.

În expunerea de motive pe care a redactat-o, inițiatorul susține că „contextul geopolitic actual demonstrează că pacea este mai fragilă decât ne-am imaginat” și că „într-o asemenea perioadă, statul român nu poate avea altă prioritate decât aceea de a garanta siguranța propriilor cetățeni și de a le ocroti viața, sănătatea, dar și proprietățile acestora”.

„Din cauza conflictului din Ucraina și situației din Orientul Mijlociu, se conturează din ce în ce mai pregnant nevoia de a implementa urgent unele modificări în ceea ce privește strategia forțelor armate ale României. Ne referim la necesitatea relocării obiectivelor militare din mijlocul zonelor rezidențiale, din aglomerările urbane mai ales, cu scopul de a evita expunerea civililor la riscurile unui atac armat venit din partea unor forțe ostile statului român”, mai susține deputatul AUR.

Avize negative, deoarece demersurile sunt prea costisitoare

În ciuda acestor argumente, Consiliul Economic și Social (CES) a remis un aviz nevaforabil acestui proiect de lege. În documentul respectiv, se arată că schimbarea amplasamentelor obiectivelor militare implică resurse financiare importante, într-un moment în care deficitul excesiv nu mai permite inițierea unor investiții majore.

De asemenea, CES precizează că, având în vedere caracterul militar al acestor decizii, acestea trebuie luate în funcție de necesitățile de apărare și securității naționale de către autoritățile competente în domeniu.

Nici Consiliul Legislativ nu pare să fie de acord cu proiectul, emițând, de asemenea, un aviz negativ, în care arată că „expunerea de motive trebuie să cuprindă impactul financiar asupra bugetului anual consolidat”.

Conform documentului citat, „este de analizat dacă soluțiile legislative preconizate nu constituie limitări ale exercițiului dreptului de proprietate al persoanelor care dețin sau vor deține imobile în jurul actualelor sau viitoarelor «obiective militare», în funcție de amplasamentul actual sau viitor al obiectivului militar”.