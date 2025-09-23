Victimele violenţei domestice, avertizate dacă agresorul se apropie la mai puțin de un kilometru

Persoanele care cer ordin de protecţie vor fi monitorizate și avertizate printr-un sistem electronic, dacă agresorul se apropie la mai puțin de un kilometru de ele, potrivit unui proiect de lege depus recent la Parlament. În cazuri mai grave, victima va putea urmări în timp real locul agresorului, chiar și în lipsa unei alerte, pentru a evita zona respectivă. Inițiatorii documentului spun că sistemul actual de monitorizare electronică, deși e un pas înainte față de metodele vechi, are limite și de multe ori nu reușește să împiedice agresorii să le facă rău victimelor, în ciuda dispozitivului de urmărire.

Propunerea legislativă înregistrată la finalul săptămânii trecute, la Senat, este semnată de peste 60 de parlamentari AUR și vizează modificarea și completarea Legii 146/2021 privind monitorizarea electronică și a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Scopul inițiativei este o protecție mai eficientă a persoanelor care au solicitat ordine de protecție.

Inițiatorii documentului spun că victimele agresiunilor și-ar dori informații despre localizarea agresorului pentru a putea evita întâlnirile întâmplătoare care pot degenera, însă reglementările actuale limitează funcționalitatea sistemului de monitorizare exclusiv la generarea de alerte doar când agresorul se apropie de locuința, locul de muncă sau școala victimei sub o anumită distanță.

„România se confruntă cu o realitate dramatică în domeniul protecției victimelor de violență domestică și a persoanelor protejate prin ordine de protecție. Sistemul actual de protecție prin monitorizare electronică, deși reprezintă un progres semnificativ față de măsurile tradiționale, prezintă limite evidente în capacitatea sa de a preveni efectiv agresiunile asupra victimelor.

Sistemul de monitorizare electronică implementat prin Legea 146/2021 funcționează pe principiul reactiv, generând alerte doar atunci când agresorul se apropie de victimă sub distanța prestabilită. Această abordare, deși utilă pentru documentarea încălcărilor și pentru intervenția forțelor de ordine, nu oferă victimei instrumentele necesare pentru a evita contactul cu agresorul prin adoptarea unor măsuri preventive personale”, arată aceștia în expunerea de motive, precizând că lipsesc și instrumentele juridice care să permită instanței să adapteze nivelul de protecție la gravitatea fiecărui caz în parte.

Sistemul electronic va trimite alerte persoanelor protejate

Prin urmare, parlamentarii propun măsuri care să transforme sistemul de monitorizare dintr-un instrument exclusiv reactiv într-un sistem mixt „care să combine alerta în situații de proximitate cu informarea preventivă a victimei pentru evitarea contactului”.

O noutate este instituirea conceptului de „informații de localizare aproximativă” care să ofere victimei o imagine generală asupra amplasării agresorului fără a compromite viața privată a acestuia prin furnizarea de coordonate exacte.

Mai exact, informațiile de localizare aproximativă sunt definite ca „date procesate și afișate într-o formă agregată, fără precizie metricală sau coordonate exacte, corespunzătoare unui perimetru de aproximativ 1 kilometru față de poziția reală, transmise persoanei protejate, exclusiv în scop preventiv”, iar brățările de monitorizare vor transmite și astfel de informații către persoanele protejate.

În cazurile mai grave, victima va vedea în timp real unde se află agresorul

În anumite cazuri, se poate merge până la monitorizarea în timp real a locaţiei agresorului faţă de victimă.

„Dispozitivul electronic de supraveghere se folosește astfel încât să nu îngrădească exercitarea dreptului la viața privată, mai mult decât este inerent naturii și conținutului procesului de monitorizare electronică, ori să nu provoace intenționat daune sau suferințe fizice ori psihice persoanei supravegheate, altele decât cele inerente naturii și conținutului procesului de monitorizare electronică. Prin excepție, instanța poate decide ca, în raport de circumstanțele concrete și în vederea prevenirii unor fapte de violență sau încălcări ale ordinului de protecție, persoana protejată să poată avea acces în timp real la datele privind informațiile de localizarea aproximativă, inclusiv în lipsa unei alerte”, stipulează proiectul de lege.

Pentru ca să poată primi alertele și să poată vedea unde anume se află agresorul, victimele vor avea, de asemenea, un dispozitiv electronic de supraveghere.

„Persoanei protejate i se pune la dispoziție un dispozitiv electronic de supraveghere, destinat generării unor alerte privind apropierea sub distanța prestabilită a dispozitivului electronic de supraveghere mobil purtat de persoana supravegheată, precum și transmiterii în timp real a informațiilor de localizare aproximativă ale persoanei supravegheate în cazul în care instanța dispune această măsură”, prevede documentul.

De asemenea, victimele violenței vor fi instruite cum să folosească aceste dispozitive de supraveghere, inclusiv cum să acceseze informațiile de localizare aproximativă, și cum să acționeze în cazul primirii unei alerte.

Beneficii sociale substanțiale cu costuri minime

Potrivit inițiatorilor, propunerea legislativă „răspunde unei nevoi fundamentale a victimelor violenței domestice de a avea control asupra propriei siguranțe prin accesul la informații care să le permită adoptarea unor decizii informate de protecție” și crește încrederea victimelor în capacitatea statului de a le oferi protecție.

„Efectele sociale pozitive vor include îmbunătățirea semnificativă a calității vieții victimelor prin reducerea sentimentului de vulnerabilitate constantă, consolidarea procesului de recuperare psihologică prin oferirea unui sentiment de control și predictibilitate, și diminuarea izolării sociale a victimelor care vor putea participa mai activ la viața comunitară știind că pot evita contactul cu agresorii”, conform expunerii de motive.

De asemenea, autorii proiectului au ținut să precizeze că analiza cost-beneficiu arată un raport favorabil între costurile minime de implementare și „beneficiile sociale și economice substanțiale” generate de măsura propusă: „Costurile implementării sunt reduse și constau în adaptarea software-ului dispozitivelor existente, instruirea personalului și informarea victimelor despre noile funcționalități disponibile”.

Implementarea măsurilor propuse va genera un impact financiar minim asupra bugetului statului, susțin parlamentarii AUR, deoarece este utilizată în principal infrastructura tehnologică și organizațională existentă, fiind necesare doar adaptări software și instruirea personalului.

„Beneficiile sociale directe includ protecția mai eficientă a victimelor, reducerea traumatismului psihologic asociat cu impredictibilitatea contactului cu agresorul, și îmbunătățirea substanțială a calității vieții unei categorii vulnerabile de cetățeni. Beneficiile economice indirecte constau în reducerea costurilor sociale generate de violența domestică și în eficientizarea utilizării resurselor publice destinate protecției victimelor”, punctează autorii inițiativei.

Instrumentele actuale nu răspund nevoilor victimelor violenței

„Violența domestică reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă România, iar sistemul actual de protecție, deși a reprezentat un progres semnificativ, necesită îmbunătățiri urgente pentru a răspunde eficient nevoilor victimelor”, arată autorii proiectului legislativ care au cerut dezbaterea documentului în regim de urgență.

Urgența adoptării este justificată prin numărul mare de cazuri în care victimele violenței domestice continuă să fie agresate în ciuda existenței ordinelor de protecție și a monitorizării electronice, ceea ce demonstrează că instrumentele actuale nu sunt suficiente pentru a asigura protecția eficientă.

„Cerem ca această lege să fie dezbătută în regim de urgență ca să evităm alte tragedii, cum a fost cazul Teodorei Marcu, ucisă în fața copiilor săi, sau Nicoletei Botan, care, deși avea ordin de protecție, i s-a luat viața în fața grădiniței la care aceasta era directoare”, a declarat Lucian Mușat, unul dintre inițiatori.

Victimele care au acces la informații despre amplasarea agresorului adoptă comportamente mai prudente și evită în proporție mai mare situațiile potențial periculoase, subliniază autorii proiectului de lege.