Sabalenka și Gauff se întâlnesc în finala de la Miami

Aryna Sabalenka a învins-o joi în semifinală pe Elena Rybakina cu 6-4, 6-3, joi seara, într-o partidă care a durat o oră și 19 minute.

„Îmi place foarte mult rivalitatea noastră. Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu la limită, și știi, cu ea, trebuie să dai mereu tot ce ai mai bun. Cred că am făcut totul cum trebuie, iar ea a jucat excelent, dar cred că am pus-o la grea încercare și sunt mândră de această victorie”, a spus Sabalenka la finalul meciului, potrivit wtatennis.com.

Anterior, tot joi, Coco Gauff a învins-o pe Karolina Muchova, scor 6-1, 6-1.

În confruntările directe, Sabalenka și Gauff sunt la egalitate, cu câte șase victorii fiecare.

O victorie împotriva lui Gauff i-ar aduce Arynei Sabalenka al treilea titlu din acest început de sezon, după triumfurile de la Brisbane și Indian Wells. Ea a spus că știe la ce trebuie să se aștepte în finală.

„Multe schimburi de mingi, multe emoții, multă agresivitate, multă distracție. Va fi o luptă și sunt foarte entuziasmată să joc împotriva ei într-o altă finală”, a mai spus numărul 1 mondial.

