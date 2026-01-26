x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Australian Open. Jannik Sinner și Iga Swiatek se califică în sferturi în minimum de seturi

Australian Open. Jannik Sinner și Iga Swiatek se califică în sferturi în minimum de seturi

de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   20:00
Australian Open. Jannik Sinner și Iga Swiatek se califică în sferturi în minimum de seturi
Sursa foto: hepta/Italianul Jannik Sinner, campion en-titre la Australian Open, și-a continuat parcursul solid la Melbourne

Jannik Sinner, locul 2 ATP, și Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam Australian Open, fiecare câștigând în minimum de seturi partidele din optimile de finală.

Italianul Jannik Sinner, campion en-titre la Australian Open, și-a continuat parcursul solid la Melbourne, trecând în optimi de compatriotul său Luciano Darderi, aflat pentru prima dată în această fază a unui turneu de Grand Slam.

Scorul a fost 6-1, 6-3, 7-6 (2) pentru Sinner, după 2 ore și 9 minute de joc.

Sinner va juca în sferturi împotriva câștigătorului meciului dintre americanul Ben Shelton și norvegianul Casper Ruud.

Darderi, locul 25 ATP, a avut dificultăți să țină ritmul schimburilor de pe fundul terenului în primele două seturi. Acesta s-a luptat de la egal la egal doar în setul trei, cedând la tie-break.

Sinner și-a evidențiat serviciul excelent: 19 ași (record într-un Grand Slam), 72% procent de reușită la primul serviciu, 81% puncte câștigate cu primul serviciu și 63% cu al doilea.

„În ultimele luni am făcut câteva ajustări la mișcarea de serviciu; mai e loc de îmbunătățire, deși sunt mulțumit. Încerc să vin mai des la fileu și să fiu mai puțin previzibil. Cred că am reușit astăzi. Nu a fost un meci ușor, eu și Luciano suntem buni prieteni, ceea ce a complicat lucrurile. Am reușit să joc bine ultimele puncte, sub presiune”, a spus Sinner la final.

Pe tabloul feminin, poloneza Iga Swiatek, cap de serie nr. 2, s-a calificat în sferturile de finală după ce a trecut de australianca Maddison Inglis, prezentă în calificări.

Swiatek s-a impus cu scorul de 6-0, 6-3, în doar 73 de minute. Este al 14-lea sfert de finală de Grand Slam din cariera polonezei și al treilea la Melbourne.

De șase ori câștigătoare de Grand Slam, Swiatek a marcat o premieră la meciul cu Ingles. Poloneza nu mai întâlnise niciodată o adversară australiană la Australian Open.

Swiatek a controlat meciul de la început, fără a permite lui Inglis, clasată pe locul 168 WTA, să intre în ritm.

În primul set, când Inglis a avut primul punct de game la 0-3, Swiatek a închis rapid orice oportunitate, câștigând în cele din urmă setul alb cu un dublu break.

În setul secund, Inglis a reușit primul său game, profitând de o greșeală a lui Swiatek. Dar, poloneza și-a recăpătat rapid intensitatea, câștigând patru game-uri consecutive.

În sferturile de finală, Iga Swiatek se va confrunta cu Elena Rybakina, cap de serie nr. 5. În confruntările directe, Swiatek conduce cu 6-5, inclusiv 4-2 pe hard outdoor. Însă, Rybakina s-a impus în singura întâlnire precedentă de la Australian Open, în turul 4 din 2023, scor 6-4, 6-4.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: australian open Jannik Sinner Iga Swiatek
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri