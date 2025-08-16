Baschet: Americanul Deontae Hawkins va juca la Corona Brașov în sezonul 2025-2026

Deontae Hawkins, în vârstă de 30 de ani, poate acoperi diferite zone din teren, atât defensiv, cât și ofensiv, se arată într-un comunicat al clubului.

Născut în Dayton, Ohio, a jucat pentru echipa liceului și apoi a evoluat timp de câteva sezoane în liga universitară NCAA, pentru Illinois State University și Boston College.

Ulterior, Deontae a făcut trecerea către bătrânul continent și a evoluat pentru echipe din campionate puternice ale Europei, printre care Biella (Italia), Okapi Aalstar (Belgia), Falco Szombathely (Ungaria), AO Ionikos (Grecia), M basket-Delamode (Lituania) și U.D. Oliveirense (Portugalia).

„Sunt încântat să fac parte din clubul Corona Brașov. Abia aștept să ajung și să mă apuc de treabă. Abia aștept să-mi întâlnesc coechipierii, antrenorii, staff-ul și întreaga familie a Brașovului!”, a declarat Deontae Hawkins.

