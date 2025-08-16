Baschet: Americanul Deontae Hawkins va juca la Corona Brașov în sezonul 2025-2026

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   23:20
Sursa foto: Hepta

Corona Brașov a anunțat că a semnat un contract pe un sezon cu americanul Deontae Hawkins.

Deontae Hawkins, în vârstă de 30 de ani, poate acoperi diferite zone din teren, atât defensiv, cât și ofensiv, se arată într-un comunicat al clubului.

Născut în Dayton, Ohio, a jucat pentru echipa liceului și apoi a evoluat timp de câteva sezoane în liga universitară NCAA, pentru Illinois State University și Boston College.

Ulterior, Deontae a făcut trecerea către bătrânul continent și a evoluat pentru echipe din campionate puternice ale Europei, printre care Biella (Italia), Okapi Aalstar (Belgia), Falco Szombathely (Ungaria), AO Ionikos (Grecia), M basket-Delamode (Lituania) și U.D. Oliveirense (Portugalia).

„Sunt încântat să fac parte din clubul Corona Brașov. Abia aștept să ajung și să mă apuc de treabă. Abia aștept să-mi întâlnesc coechipierii, antrenorii, staff-ul și întreaga familie a Brașovului!”, a declarat Deontae Hawkins.

(sursa: Mediafax)

