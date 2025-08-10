x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la aceeași competiție

Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la aceeași competiție

de Redacția Jurnalul    |    10 Aug 2025   •   12:20
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la aceeași competiție
Sursa foto: antena3

Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite în meciuri separate, dar în cadrul aceluiași eveniment sportiv. Partidele s-au desfășurat la Korakuen Hall din Tokyo.

Shigetoshi Kotari, în vârstă de 28 de ani, s-a prăbușit la scurt timp după ce a terminat un meci de 12 runde la competiția care a avut loc pe 2 august. El a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru eliminarea sângelui aflat între creier și craniu, dar a murit vineri, potrivit AP.

„Odihnește-te în pace, Shigetoshi Kotari”, a scris Organizația Mondială de Box pe rețelele de socializare.

Sâmbătă, Hiromasa Urakawa, în vârstă de 28 de ani, a murit după ce a suferit o accidentare asemănătoare în timpul unei înfrângeri prin knockout. Și el a fost operat de medici în încercarea de i se salva viața.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și comunității boxului japonez în această perioadă incredibil de dificilă”, a transmis WBO.

Organizatorii competițiilor de box din Japonia au anunțat că toate meciurile pentru titlul OPBF vor fi acum reduse de la 12 la 10 reprize.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Subiecte în articol: box decese japonia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri