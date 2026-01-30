Carlos Alcaraz, în finală la Australian Open, după un meci de peste cinci ore cu Alexander Zverev

Jucătorul iberic și-a folosit experiența și combativitatea pentru a depăși problemele fizice cu care s-a confruntat în setul al treilea, în timpul căruia a vomitat pe teren și a avut crampe care i-au împiedicat mișcările și i-au oprit tentativa de revenire. Zverev a etalat, în schimb, o formă fizică mai bună.



Chiar și în aceste condiții, liderul clasamentului ATP a obținut a șaptea sa victorie în fața germanului - în 13 confruntări directe - după cinci ore și 25 de minute de joc.



Alcaraz, care are în palmares șase titluri de Mare Șlem, niciunul cucerit însă la competiția de la antipozi, îl va înfrunta duminică, în finală, pe câștigătorul meciului dintre campionul en titre, italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, și sârbul Novak Djokovic, deținătorul recordului de trofee de Mare Șlem (24), zece dintre cele obținute la Australian Open (un record).



În vârstă de 22 de ani, Carlos Alcaraz este dublu campion la US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) și Roland Garros (2024, 2025), fiind considerat 'urmașul' legendarului tenisman spaniol Rafael Nadal.

