Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner în finala US Open

Este al doilea trofeu cucerit de Alcaraz la Flushing Meadows și al șaselea titlu de Grand Slam din carieră.

Meciul a marcat a treia finală consecutivă de Grand Slam disputată între cei doi tineri rivali, considerați deja dominanți în tenisul masculin.

Prin acest succes, Alcaraz va prelua din nou locul 1 mondial de la Sinner și conduce acum cu 10-5 la meciurile directe, respectiv 6-4 la numărul de trofee majore.

Finala a fost amânată cu aproximativ o jumătate de oră din cauza controalelor de securitate suplimentare, generate de prezența președintelui SUA. Donald Trump a fost întâmpinat cu un amestec de aplauze și huiduieli, fiind primul președinte în funcție care asistă la US Open după Bill Clinton, în anul 2000.

Sub acoperișul tras din cauza ploii, Alcaraz a controlat partida încă de la început și și-a luat revanșa după înfrângerea suferită în iulie la Wimbledon.

Alcaraz (22 de ani) și Sinner (24 de ani) au cucerit împreună ultimele opt trofee de Grand Slam, 10 din ultimele 13, într-o perioadă în care doar Novak Djokovic a reușit să le întrerupă dominația.

