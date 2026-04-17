x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
După Novak Djokovic, și Carlos Alcaraz spune „pas” turneului de la Madrid Open din cauza unei accidentări

de Redacția Jurnalul    |    17 Apr 2026   •   23:45
Sursa foto: Hepta

Carlos Alcaraz și-a anunțat, vineri, retragerea de la Madrid Open, la câteva ore după ce și Novak Djokovic confirmase că nu va fi prezent pe zgura din capitala Spaniei. „Doare atât de mult să nu pot juca aici pentru al doilea an la rând”, se arată în mesajul publicat de Alcaraz.

„Sunt unele vești care sunt incredibil de greu de împărtășit. Madrid este acasă, unul dintre cele mai speciale locuri din calendarul meu, și de aceea mă doare atât de mult să nu pot juca aici pentru al doilea an la rând. Mă doare mai ales să nu fiu în fața oamenilor mei, la un turneu care înseamnă atât de mult. Vă mulțumesc pentru afecțiunea neclintită și sper să ne vedem curând”, a scris Alcaraz pe rețelele sociale.

În urmă cu două zile, Carlos Alcaraz s-a retras și de la turneul de la Barcelona din cauza unei accidentări la încheietură, deși spera să revină pe locul întâi mondial. Decizia a apărut după o problemă la încheietura mâinii drepte, care a necesitat tratament chiar în timpul primului meci.

Alcaraz a făcut anunțul la câteva ore după ce și Novak Djokovic a anunțat că se retrage de la Madrid Open, nefiind încă recuperat suficient pentru a reveni în circuitul ATP.

„Din păcate nu voi putea participa la Madrid Open anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a reveni cât mai curând”, a transmis Djokovic pe rețelele de socializare, vineri.

Novak Djokovic, în prezent clasat pe locul 4 ATP, nu a mai evoluat de la turneul de la Indian Wells, din cauza unor probleme medicale. Înainte de retragerea de la Madrid, fostul lider mondial a ratat turneele Miami Open și Mastersul de la Monte Carlo.

Turneul Madrid Open este programat să înceapă săptămâna viitoare.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: carlos alcaraz retragere madrid open
Parteneri