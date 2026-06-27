David Popovici, cel mai bun timp în seriile de la 100 m liber la Trofeul Settecolli

Potrivit clubului la care este legitimat David Popovici, Dinamo București, deținătorul recordului european a parcurs cele două lungimi în 47,72 secunde.

El a fost singurul înotător care coboară sub 48 de secunde în serii.

Finala probei este programată sâmbătă seara, de la ora 20.50.

În prima probă a competiției, la care a participat vineri, cea de 50 m liber, David Popovici a obținut un timp de 21.82 secunde.

El s-a clasat pe locul doi, dar a stabilit astfel un record personal la această probă și un nou record național.

(sursa: Mediafax)