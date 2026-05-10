Jurnalul.ro Sport Pace în Ștefan cel Mare: Dinamo renunță la impunerea noii sigle și cheamă suporterii la masa negocierilor

de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   17:20
Fanii, chemați să salveze identitatea vizuală a clubului după scandalul noii steme

Dinamo anunță constituirea unui grup de lucru pentru optimizarea noii identități vizuale a clubului, urmând ca reprezentanți ai principalelor entități din jurul echipei să participe la procesul de consultare.

Potrivit unui comunicat transmis de club, Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” sunt invitate să desemneze fiecare maximum trei reprezentanți până la data de 14 mai 2026. La aceeași dată va fi constituit oficial grupul de lucru care va analiza și ajusta varianta de identitate vizuală prezentată recent.

„Ne angajăm să comunicăm periodic întregii suflări dinamoviste modul de desfășurare al procesului”, au transmis oficialii clubului.

Mesajul se încheie cu sloganul: „Dinamo. Același. Mai departe.”

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: dinamo identitate vizuala
