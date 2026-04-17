Djokovic, OUT de la Madrid: Sârbul își continuă recuperarea pentru Roma și Roland Garros

"Madrid, din păcate nu voi putea participa anul acesta. Îmi continui recuperarea cu scopul de a reveni curând", a scris jucătorul cu 24 de titluri de Mare Şlem, pe contul său de Instagram.



Djokovic, în vârstă de 38 de ani, care suferă de o accidentare la umărul drept, nu a mai jucat de la eliminarea sa în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, în urmă cu o lună, retrăgându-se succesiv de la Miami şi Monte Carlo, două turnee de aceeaşi categorie.



Revenirea sa este acum aşteptată la un alt turneu ATP Masters 1.000, cel de la Roma, în prima jumătate a lunii mai, înainte de Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al sezonului.



Djokovic a fost, însă, prezent la Madrid săptămâna aceasta, asistând joi seară la meciul de baschet din Euroliga dintre Real Madrid şi Steaua Roşie Belgrad, alături de starul sloven din NBA, Luka Doncic.



Fostul număr unu mondial ocupă în prezent locul 4 în clasamentul ATP. El avea puţine puncte de apărat la Madrid, deoarece a fost eliminat anul trecut la debut, în turul al doilea.

