Jurnalul.ro Sport Djokovic, OUT de la Madrid: Sârbul își continuă recuperarea pentru Roma și Roland Garros

de Redacția Jurnalul    |    17 Apr 2026   •   22:45
Sursa foto: Hepta/Djokovic se retrage de la Madrid

Legendarul tenisman sârb Novak Djokovic a anunţat vineri că nu este suficient refăcut pentru a participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, care începe săptămâna viitoare, informează AFP.

"Madrid, din păcate nu voi putea participa anul acesta. Îmi continui recuperarea cu scopul de a reveni curând", a scris jucătorul cu 24 de titluri de Mare Şlem, pe contul său de Instagram.

Djokovic, în vârstă de 38 de ani, care suferă de o accidentare la umărul drept, nu a mai jucat de la eliminarea sa în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, în urmă cu o lună, retrăgându-se succesiv de la Miami şi Monte Carlo, două turnee de aceeaşi categorie.

Revenirea sa este acum aşteptată la un alt turneu ATP Masters 1.000, cel de la Roma, în prima jumătate a lunii mai, înainte de Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al sezonului.

Djokovic a fost, însă, prezent la Madrid săptămâna aceasta, asistând joi seară la meciul de baschet din Euroliga dintre Real Madrid şi Steaua Roşie Belgrad, alături de starul sloven din NBA, Luka Doncic.

Fostul număr unu mondial ocupă în prezent locul 4 în clasamentul ATP. El avea puţine puncte de apărat la Madrid, deoarece a fost eliminat anul trecut la debut, în turul al doilea.
AGERPRES 

