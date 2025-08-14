La un pas de grupe. FCSB - cu gândul la Aberdeen, CFR - la Scandinavia. Universitatea Craiova va vizita Stambulul

Ultima oară s-a întâmplat în sezonul 2011-2012 când Liga 1 a trimis în Europa nu mai puțin de 6 echipe. Două în Liga Campionilor (Oțelul și FC Vaslui) și patru în Europa League (FCSB, Dinamo, Rapid și Gaz Metan Mediaș). Dintre ele, doar Dinamo și Mediaș n-au mai ajuns și în grupe. Însă în acel an România era pe locul 8 în clasamentul coeficienților UEFA și trimitea campioana direct în grupele Champions League. Acum avem din nou ocazia să avem mai multe echipe în toamna europeană. Vom avea trei echipe în barajul pentru marile grupe. Indiferent de ce vor face diseară, FCSB și CFR Cluj au asigurat locul în play-off-ul Conference League, în timp ce Universitatea Craiova este cu un picior acolo, după rezultatul bun din prima manșă, 3-0 cu Spartak Trnava.

Zi grea pentru echipele românești în Europa. FCSB și CFR Cluj încearcă să rămână în a doua competiție europeană, după jocuri și rezultate neconvingătoare din prima manșă a dublelor cu Drita și Braga. Desigur, ambele vor trage să meargă mai departe în Europa League, unde banii de la UEFA sunt aproape de două ori mai mulți decât în Conference League. Însă nici FCSB, nici CFR n-au arătat deloc o formă dătătoare de speranțe în acest început de sezon. Nici în Liga 1, nici în tururile preliminarii ale cupelor europene.

La FCSB optimist este doar patronul

Declarativ, întregul lot al FCSB este sigur de victorie și în deplasarea din Kosovo. Dacă ne uităm atent însă la jocul echipei concluzia este că FCSB a jucat în acest început de sezon doar cele 30 de minute din turul cu Drita, când au revenit de la 0-2 pentru kosovari. În rest au fost înfrângeri rușinoase atât în Liga 1, cât și în Europa. Iar rezultatele nici nu puteau fi altfel, atât timp cât nu s-au făcut achiziții importante. Mai mult, au intervenit și accidentări sau recidive la accidentările unor oameni de bază, ca Olaru, Radunovic sau Bîrligea. Este posibil să-i vedem pe cei trei diseară, însă nu se știe cât de refăcuți sunt. În disperare de cauză, Gigi Becali l-a readus în echipă pe Edjouma, de care nu știa cum să scape mai repede în urmă cu o lună. Însă francezul n-a prins pregătirea de vară, așa scurtă cum a fost ea, cu echipa. Acum, văzând că echipa nu are suflu, Gigi Becali are în plan, pe repede-înainte, încă 2-3 transferuri. Ținta patronului este Europa League și repetarea parcursului de anul trecut. Pentru asta nu trebuie să piardă diseară în Kosovo și să treacă și de scoțienii de la Aberdeen în play-off-ul Europa League. FCSB, teoretic, la valoarea lotului, ar trebui să fie favorită clar și diseară, cu Drita, și cu Aberdeen, însă la cum a arătat jocul echipei, în care doar Cisotti se ridică la nivelul de anul trecut, poate păți încă o rușine, comparabilă cu cele cu andorrezii de la Inter Escalades, dubla înfrângere cu Shkendija, înfrângerile din Liga 1 cu Slobozia, Dinamo și Farul. Achizițiile verii n-au confirmat pe deplin. Politic și Alibec sunt din alt film, revenitul Octavian Popescu este haotic pe teren, iar „mintea limpede”, după cum îl caracterizează Gigi Becali, Chiricheș este un pericol mai mare pentru echipa proprie decât pentru adversari. Totuși, dacă e să ne uităm în istoria participărilor în cupele europene, FCSB a reușit de multe ori să se mobilizeze și să scoată rezultate bune, calificări...

CFR e deja cu gândul la Conference League

Eșecul, previzibil, de pe teren propriu cu Braga îi trimite pe clujeni direct în play-off-ul Conference League unde vor juca cu învinsa din dubla Hacken (Norvegia) - Brann (Suedia). Dacă însă vor reuși minunea să întoarcă rezultatul și să învingă în Portugalia vor avea o sarcină ușoară în play-off-ul Europa League cu învingătoarea dintre Noah (Armenia) și Lincon (Gibraltar).

Meciul de diseară este însă unul greu, în care microbiștii mizează pe o victorie categorică pentru Braga, echipă care este tot timpul în coasta greilor din campionatul portughez Benfica, FC Porto și Sporting, clasându-se constant pe locurile 3-4. Însă tot asta era situația și în 2012, când CFR a eliminat Braga cu dublă victorie în Liga Campionilor. În acel an CFR câștiga chiar și pe Old Trafford cu 1-0 în fața lui Manchester United, echipă în care jucau Rooney, Ryan Giggs, Scholes, Chicharito Hernández sau Chris Smalling și era antrenată de Sir Alex Ferguson.

Azi datele problemei sunt cu totul altele. Braga este în plină ascensiune în timp ce clujenii încă se caută, fac în continuare transferuri și nu există încă o coerență în joc. Asta s-a văzut și în turul precedent cu Lausanne, în care nimeni nu-și explică cum au reușit să elimine echipa elvețiană după un meci în care au trecut de 2-3 ori centrul terenului. Azi nu va juca nici Louis Munteanu, văzut în continuare ca mina de aur din Gruia, cel de pe urma căruia Ioan Varga vrea să redreseze financiar clubul după ce-l vinde „pe 18 milioane de euro la un club mare de afară”. Motivele absenței lui sunt doar speculații. Se spune fie că s-ar fi găsit un cumpărător, fie că n-are rost să riște o accidentare într-un meci în care nu este nicio șansă. Oficialii au anunțat doar că Dan Petrescu nu vrea să riște o accidentare a lui Louis Munteanu.

Trebuie spus că și în urmă cu 13 ani Braga era cotată mult peste CFR, însă portughezii au păcătuit mereu prin naivitate. „Sunt artiști, dar naivi și superficiali”, se spune mereu despre ei.

„Craiova joacă mai bine fără Mitriță”

A făcut ce-a făcut Mirel Rădoi și a dus Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League, la un pas de accederea în marea grupă a competiției. Chiar dacă pentru olteni 3-0 este în ultima vreme un „scor periculos”, teoretic nu ar trebui să pățească vreo rușine diseară și să piardă la scor de maidan în Slovacia. Următorul adversar din play-off-ul Conference League este însă unul mai greu, fost campion în Turcia, Istanbul Bașakșehir, cu un buget mai mare cu un zero față de olteni. Însă Rădoi, în ciuda unor tensiuni din club, despre care se spune că sunt alimentate de Sorin Cârțu, reușește să țină sub control vestiarul și să se impună în fața conducerii. Iar suporterii sunt de partea lui. „Mirel a reușit ce n-au reușit toți ceilalți antrenori în Bănie. A scos vedetismele din vestiar. A scăpat de Mitriță și Ivan, alintații patronului care otrăveau atmosfera, și a creat un grup omogen. Omogenitatea a lipsit mereu la Craiova. Tactica era simplă: dă-i-o lui Mitriță. Iar dacă Mitriță nu e în formă... totul e degeaba. Rădoi a schimbat asta la echipă, iar echipa joacă mai bine fără Mitriță. Nu mai vorbesc de Ivan, care ne-a mâncat două titluri”, ne-a spus un apropiat al clubului oltean.

Cele trei meciuri sunt programate de la ora 21.00 Drita - FCSB și de la ora 21.30 Braga - CFR și Spartak Trnava - Universitatea Craiova.