Tragedie pe șantierul Camp Nou, unde lucrează și muncitori români. Un muncitor și-a pierdut viața în timpul lucrărilor

Accident mortal pe șantierul celui mai mare proiect al FC Barcelona

Tragedia s-a produs vineri după-amiază, în timpul lucrărilor de renovare a stadionului Camp Nou, unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură sportivă din Europa, potrivit Sport.es.

Potrivit publicațiilor spaniole, polițiștii din cadrul Mossos d'Esquadra au fost alertați în jurul orei 15:30 cu privire la producerea unui accident de muncă pe șantierul din cartierul Les Corts.

Primele informații din anchetă indică faptul că muncitorul, în vârstă de 54 de ani, ar fi suferit un impact puternic în zona capului în timp ce își desfășura activitatea.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, investigatori criminaliști și ambulanțe ale Sistemului de Urgență Medicală din Catalonia. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Autoritățile au deschis o anchetă

Conform procedurilor aplicabile în cazul accidentelor de muncă soldate cu victime, Mossos d'Esquadra au informat instanța competentă și Departamentul pentru Întreprinderi și Muncă din Catalonia.

Anchetatorii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul și dacă au fost respectate toate normele privind securitatea și sănătatea în muncă.

Până în acest moment, autoritățile spaniole nu au comunicat identitatea victimei și nici naționalitatea acesteia.

Pe șantier lucrează numeroși muncitori români

Presa spaniolă amintește că pe șantierul Camp Nou lucrează, în mare parte, muncitori proveniți din România și Albania. Totuși, în cazul accidentului de vineri nu au fost oferite informații care să indice dacă victima aparținea uneia dintre aceste comunități.

Lucrările de reconstrucție ale stadionului sunt realizate într-un ritm intens, șantierul funcționând zilnic pentru ca noua arenă a FC Barcelona să fie finalizată cât mai rapid.

Proiectul este unul dintre cele mai complexe din Europa, implicând mii de muncitori și numeroși subcontractori.

Este primul accident mortal de la începerea lucrărilor

Accidentul de vineri este primul incident de muncă mortal înregistrat de la debutul lucrărilor de modernizare a stadionului, începute la 1 iunie 2023.

În ultimii trei ani, șantierul Camp Nou nu a fost lipsit de controverse. Au existat conflicte între angajați, reclamații formulate de locuitorii din zonă privind zgomotul și programul de lucru, dar și nemulțumiri exprimate chiar de muncitori în legătură cu condițiile de pe șantier.

Un episod care a atras atenția opiniei publice a avut loc în 2024, când mai mulți muncitori români și albanezi implicați în lucrările de renovare s-au luat la bătaie chiar în incinta stadionului. Incidentul a fost intens mediatizat în presa spaniolă, însă lucrările au continuat fără întreruperi majore.

Lucrările la noul Camp Nou continuă

Modernizarea stadionului Camp Nou reprezintă piesa centrală a proiectului Espai Barça, investiție care va transforma complet arena istorică a clubului catalan.

Până în prezent a fost finalizată cea de-a treia peluză a stadionului, iar constructorii au început montarea structurii acoperișului, una dintre cele mai dificile etape ale proiectului. Conform calendarului actual, acoperișul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul acestui an.