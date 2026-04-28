Caz exploziv în sportul românesc: Ana Bărbosu, suspendată doi ani după controale anti-doping ratate. Federația Română de Gimnastică anunță recurs

Scandal în gimnastica românească: Ana Bărbosu ar fi primit o suspendare de doi ani în urma unor presupuse absențe la controale anti-doping

Gimnasta română Ana Bărbosu se află în mijlocul unui caz disciplinar cu mize importante pentru cariera sa sportivă. Potrivit informațiilor publicate de Pro TV, sportiva ar fi primit o suspendare de doi ani, după ce ar fi fost declarată „neprezentă” la controalele anti-doping în trei situații distincte, în România și Statele Unite. Decizia nu este definitivă, iar Federația Română de Gimnastică pregătește deja o cale de atac.

Decizie dură în cazul Anei Bărbosu: doi ani de suspendare

Cazul Anei Bărbosu a atras rapid atenția lumii sportive din România, după ce presa a relatat că gimnasta ar fi fost sancționată cu o suspendare de doi ani în baza regulamentelor Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA). Regulamentul prevede că trei „whereabouts failures” – adică neprezentarea la locul declarat pentru testare într-un interval de 12 luni – pot duce la sancțiuni severe, inclusiv suspendarea activității sportive.

Potrivit surselor citate, sportiva nu ar fi fost găsită o dată în România și de două ori în Statele Unite, unde se află pentru studii, beneficiind de o bursă la Stanford.

Apărare juridică și investigația ITA

În acest dosar, Ana Bărbosu a fost reprezentată de avocatul Howard Jacobs, cunoscut pentru implicarea în cazuri de profil înalt din sportul internațional, inclusiv în apărarea Simonei Halep. Echipa de apărare ar fi încercat să demonstreze că fiecare dintre absențe are explicații scrise și circumstanțe justificate.

Cazul a fost analizat de International Testing Agency (ITA), organism creat în 2018 pentru gestionarea independentă a controalelor anti-doping și a procedurilor disciplinare aferente. Cu toate acestea, argumentele prezentate de echipa sportivei nu ar fi fost suficiente pentru a evita sancțiunea.

Reacții din sportul românesc

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a evitat să confirme informațiile în urmă cu câteva luni, declarând că situația se află încă în analiză și că este prematur orice comentariu oficial.

„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații. Când vom avea certitudinea, atunci vom putea vorbi” spunea Mihai Covaliu, președintele COSR, în urmă cu două luni.

Între timp, Federația Română de Gimnastică a anunțat că va face recurs împotriva deciziei, ceea ce înseamnă că procesul nu este încheiat și că verdictul final ar putea fi modificat în etapele următoare ale procedurii.