De ziua lui, Gigi Becali a pălmuit în glumă un jurnalist: TikTok, TikTok, TikTok, draci, draci, draci

Incidentul a avut loc în timpul unui dialog cu presa. Becali l-a întrebat pe unul dintre jurnaliști dacă are cont pe TikTok. După ce acesta a răspuns că nu, finanțatorul FCSB a reacționat în stilul său caracteristic.

– „Tu ai TikTok?”, l-a întrebat Becali.

– „Nu”, a răspuns jurnalistul.

– „De ce minți?”, a replicat Becali, după care i-a dat, râzând, o palmă peste obraz și i-a spus să renunțe inclusiv la Facebook.

Un nou atac la adresa rețelelor sociale

În cadrul conferinței, Gigi Becali și-a reluat discursul critic la adresa platformelor de socializare, despre care spune de ani de zile că au o influență negativă asupra oamenilor.

Patronul FCSB a susținut că TikTok îi îndepărtează pe utilizatori de credință și le consumă timpul, afirmând că platforma este o „capcană” din care oamenii ajung să petreacă ore întregi fără să-și dea seama.

“Ăștia cu TikTok-ul, să nu credeți vreodată că-i dați lui Hristos. Când i-ai dat-o, TikTok, TikTok, TikTok, draci, draci, draci. Eu zis Hristos, Hristos și vine lângă mine, că-l chem. TikTok, draci și vin dracii și acolo te doc. Oricine pe TikTok, dracii, direct. Astea sunt metodele ale dracilor. Zici că tu controlezi jumate de oră, o oră, dar TikTok te paradește și te ține cinci ore, șapte ore, nouă ore.

Pe urmă, intri în febra lor și se separă dracii într-o parte, cu TikTok-ul, și în altă parte, în dreapta, cu Hristos, biserica. Dacă stai pe TikTok… Ăsta e negoțul la care m-am referit, vrei cu Hristos sau vrei cu dracii. Eu, pentru că vreau cu Hristos, care mai vin pe aici, îi văd băieți buni și le zis ‘Ia dă telefonul tău’. Cere sfat. Văd TikTok, apăs acolo, pas, șterge, șterge, șterge. Ia să vedem, Facebook, pas, șterge. Instagram, nu mă interesează. Asta e, să știe toată lumea, mărturisirea.

Și unuia dacă i-am șters TikTok-ul… A venit după o lună și mi-a zis ‘Nea Gigi, mi-am luat BMW nou. Am șters TikTok și a început să-mi meargă numai bine. Sunt tinichigiu, nu mai stau pe TikTok, toată ziua fac mașini și câștig 5-6 mii de euro pe lună. Nu-mi mai trebuie TikTok în viața mea’. Un om dacă învață măcar… Uite, din voi 11, măcar unul dacă șterge TikTok-ul… Că toți aveți” , a spus Becali.

În stilul său direct, Becali a declarat că obișnuiește să îi îndemne pe cei care îi cer sfatul să își șteargă aplicațiile precum TikTok, Facebook sau Instagram.

Povestea bărbatului care și-a șters TikTok-ul și „a început să câștige mii de euro”

În sprijinul afirmațiilor sale, Gigi Becali a povestit cazul unui tânăr care, la recomandarea lui, și-ar fi șters contul de TikTok și ar fi început să se concentreze exclusiv pe muncă.

Potrivit lui Becali, bărbatul, tinichigiu auto, i-ar fi spus ulterior că veniturile sale au crescut considerabil și că reușește acum să câștige între 5.000 și 6.000 de euro pe lună, după ce a renunțat la timpul petrecut pe rețeaua de socializare.

Gigi Becali a împlinit 68 de ani

Patronul FCSB și-a sărbătorit joi împlinirea vârstei de 68 de ani. Cu această ocazie, el a dezvăluit că, deși s-a născut pe 24 iunie, în acte figurează cu data de 25 iunie, deoarece înregistrarea oficială a fost făcută o zi mai târziu, scrie as.ro