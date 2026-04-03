Colecție inedită LEGO: Fotbaliști celebri vor cuceri fanii înainte de CM 2026

Noua gamă include mai multe seturi tematice, inspirate din momentele definitorii ale carierei fiecărui jucător, dar și din stilul lor de joc. Fiecare set conține elemente personalizate, precum culorile echipelor naționale, numerele de tricou și detalii ascunse pentru fanii pasionați.

Seturi pentru colecționari și fani

Colecția este structurată în trei categorii principale. Prima, „Repere din fotbal”, reconstituie momente spectaculoase din cariera jucătorilor, folosind baze tematice și minifigurine dedicate.

În paralel, gama „Legenda fotbalului” aduce modele de dimensiuni mai mari pentru Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Setul dedicat lui Ronaldo, format din 854 de piese, permite recrearea celebrului său gest „Siuuu” sau a unei execuții spectaculoase. Modelul lui Messi, realizat din 958 de piese, poate fi construit în două variante: celebra sa celebrare după gol sau o ipostază dinamică de joc.

Set special dedicat lui Messi

Colecția include și un set „Celebration” dedicat exclusiv lui Lionel Messi, considerat piesa centrală a seriei. Cu 1.427 de piese, acesta este conceput ca un obiect de tip artă murală 3D și include numeroase detalii inspirate din cariera fotbalistului argentinian.

Reacția jucătorilor și a companiei

Cristiano Ronaldo a declarat că este „onorat” să fie parte din acest proiect, subliniind că astfel de inițiative aduc mai aproape fotbalul și creativitatea.

La rândul său, Julia Goldin, director de marketing și produs în cadrul LEGO Group, a explicat că scopul colecției este de a oferi fanilor o experiență interactivă: „Am vrut să surprindem esența unora dintre cei mai mari jucători și să le oferim fanilor posibilitatea de a construi și celebra pasiunea pentru fotbal.”

Noua colecție marchează o nouă etapă în colaborarea dintre industria jucăriilor și lumea sportului, combinând cultura fotbalului cu universul creativ LEGO, potrivit soccerbible.com.