Cornel Dinu, marcat profund de moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis. A vrut să stea lângă fotbal până în ultima zi a vieții lui”

„Il Luce”, recunoscut ca unul dintre cei mai mari antrenori români, a încetat din viață după ce a fost internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar Carl Davila din București.

Fostul selecționer Cornel Dinu s-a declarat profund marcat de pierderea prietenului și colegului său.

„Fotbalul l-a ucis. Acum am aflat și eu, m-a sunat cineva. Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Lucescu. Fotbalul l-a ucis, din păcate, pentru că a vrut să stea și să fie lângă fotbal până în ultima zi a vieții lui. Din păcate inima lui Mircea Lucescu nu a mai vrut să bată și e bine să ne gândim la el numai cu lucruri bune”, a declarat Dinu pentru fanatik.ro.

Vestea morții lui Lucescu a generat sute de reacții în rândul fanilor și al personalităților din sport, marcând sfârșitul unei cariere remarcabile și al unui simbol al fotbalului românesc și internațional.