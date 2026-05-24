Cristian Chivu, după dubla istorică cu Inter: „Avem nevoie de o vacanță. Prioritatea mea este acum familia”

Întrebat la conferința de presă după partidă despre ce are nevoie echipa în mercato, antrenorul Cristian Chivu a oferit un răspuns direct, punând accent pe efortul acumulat în ultimele luni.

„O vacanță... Am stat trei săptămâni la Mondialul Cluburilor, după două săptămâni am reluat totul, iar după nouă luni avem două trofee. Avem nevoie de o vacanță”, a declarat Chivu.

Tehnicianul român a explicat că, înainte de orice plan sportiv, vara va fi dedicată familiei, după o perioadă pe care a descris-o drept extrem de solicitantă.

„Prioritatea este acum familia mea, care merită o lună din timpul meu. De un an și trei luni sunt într-un carusel și nu m-am putut bucura de nimic. Prioritatea mea în această vară vor fi soția și fiicele mele. Există obligații de soț și de tată. Voi avea timp pentru ele și nu voi sta mereu lipit de telefon”, a afirmat antrenorul.

Chivu a vorbit și despre prestația echipei în ultimul meci al sezonului, subliniind importanța respectării valorilor clubului și a identității construite pe parcursul anului.

„Trebuia să onorăm echipa și tot ceea ce am făcut bun. Băieții s-au pus la dispoziție și au făcut tot ce au putut, iar cei care au intrat au adus energie și contribuție”, a spus tehnicianul.

Antrenorul lui Inter și-a exprimat satisfacția pentru evoluția tinerilor introduși în echipă, printre care Cocchi, Topalovic, Diouf și Pio Esposito.

„Sunt fericit pentru Cocchi, Topalovic, Diouf și Pio, care a ajuns la două cifre. Merită să joace la Inter. Le-am oferit un prim contact cu nivelul din Serie A. Pasul nu este simplu, dar trebuie să se obișnuiască”, a declarat Chivu.

În ceea ce privește viitorul lui Martinez și Diouf, Chivu a insistat că ambii pot avea un rol important la club.

„Vom vedea ce rol vor avea, există certitudini care nu trebuie pierdute, dar sunt mulțumit de răbdarea lor. Pot sta liniștiți în această echipă. Au calitate și motivație, iar tot meritul este al lor și al colegilor care i-au primit bine. Viitorul este la Inter”, a concluzionat tehnicianul român.

